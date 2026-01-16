Nhận thưởng tết 95 triệu, người EQ cao nói ngay điều này với sếp

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, một bài chia sẻ về khoản thưởng cuối năm bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Không phải vì con số quá "khủng", mà vì câu hỏi rất thật: "Được sếp thưởng nhiều như vậy, rốt cuộc nên nói gì cho đúng?"

Những ngày cận Tết, trên diễn đàn Xiaohongshu (Trung Quốc), một tài khoản ẩn danh gây chú ý khi kể lại trải nghiệm của mình: cuối năm, sếp trực tiếp thông báo thưởng 3 tháng lương, tổng cộng 25.000 nhân dân tệ (khoảng 95 triệu đồng). "Tôi thì thật sự bất ngờ. Lúc đó đầu óc trống rỗng, chỉ biết mỉm cười, cảm ơn mà trong lòng thì băn khoăn: mình nên nói gì, nhắn gì với sếp bây giờ cho hợp lý? ", người này viết.

Ảnh minh họa.

Bài đăng nhanh chóng kéo theo hàng loạt bình luận. Điều thú vị là, phần lớn netizen không bàn nhiều về nên tiêu tiền thế nào , mà tập trung vào một câu hỏi khác: cách phản ứng ra sao để vừa lịch sự, vừa tinh tế, vừa không làm hỏng ấn tượng trong mắt sếp .

Từ đó, nhiều người tổng hợp lại một điểm chung, khi đứng trước khoản thưởng lớn, người có EQ cao thường không nói nhiều, nhưng thường nói đúng những điều sau .

1. "Em cảm ơn vì sự ghi nhận này"

Theo nhiều bình luận, điều đầu tiên người EQ cao nói hiếm khi xoay quanh con số cụ thể. Thay vào đó, họ nhấn vào ý nghĩa của khoản thưởng, sự ghi nhận cho nỗ lực suốt một năm.

Một lời cảm ơn ngắn gọn, rõ ràng, không màu mè, cho thấy họ hiểu: tiền thưởng không chỉ là tiền, mà là thông điệp sếp gửi gắm. Sự trân trọng này giúp cuộc trò chuyện bắt đầu ở một tầng cao hơn chuyện thu - chi.

2. "Em thấy mình còn nhiều chỗ cần làm tốt hơn"

Netizen Xiaohongshu nhận xét: người EQ cao hiếm khi thể hiện sự tự mãn ngay sau khi nhận thưởng. Ngược lại, họ thường giữ một thái độ chừng mực, thừa nhận rằng bản thân vẫn còn không gian để cải thiện.

Không phải để tự hạ thấp mình, mà để gửi đi tín hiệu rằng: họ nhìn khoản thưởng như động lực, chứ không phải vạch đích.

3. "Cảm ơn vì đã tin tưởng giao việc cho em"

Một số bình luận chỉ ra: với nhiều sếp, điều họ muốn nghe không phải là "em vui lắm", mà là cảm giác niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ .

Ảnh minh họa.

Người EQ cao thường khéo léo nhắc đến yếu tố "được tin tưởng", bởi họ hiểu rằng tiền thưởng là kết quả của cả quá trình quan sát, đánh giá và trao quyền, chứ không chỉ vài con số cuối năm.

4. "Thành quả này không chỉ của riêng em"

Rất nhiều netizen đồng tình rằng: đây là câu nói giúp người nói ghi điểm lâu dài nhất. Khi nhận thưởng, người EQ cao thường không quên nhắc đến đồng đội, phòng ban, hoặc môi trường làm việc chung.

Cách nói này không làm lu mờ nỗ lực cá nhân, nhưng cho thấy họ ý thức rõ mình đang ở trong một tập thể, và đó là điều mà người quản lý thường đánh giá cao.

5. "Sang năm em sẽ cố gắng ổn định hơn, làm tốt hơn"

Thay vì hứa hẹn những mục tiêu quá lớn, người EQ cao thường kết thúc bằng một câu rất vừa phải. Không áp lực cho bản thân, cũng không tạo kỳ vọng quá đà cho sếp.

Đó là cách họ giữ cho mối quan hệ công việc được bền bỉ: tiến về phía trước, nhưng không gồng mình.

Khoản thưởng 25.000 nhân dân tệ có thể nhanh chóng được chia cho Tết, gia đình, tiết kiệm hay đầu tư. Nhưng cách một người phản ứng trong khoảnh khắc nhận thưởng lại để lại ấn tượng lâu dài hơn nhiều.

Có lẽ vì thế, dưới bài đăng trên Xiaohongshu, một bình luận được nhiều người đồng tình nhất viết rằng : "EQ cao không nằm ở việc nói hay bao nhiêu, mà là không nói sai lúc nào."

Và đôi khi, chỉ cần nói đúng vài câu như vậy, một khoản thưởng cuối năm không chỉ khép lại một năm cũ, mà còn mở ra một chặng đường mới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.