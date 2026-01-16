1 con giáp sắp chia tay với vận xui, 2 con giáp chuẩn bị bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc rực rỡ

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi bật với tính cách dịu dàng, tinh tế và luôn cư xử khéo léo trong các mối quan hệ xã hội nên rất được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này sở hữu trí tuệ sắc sảo, khả năng quan sát nhạy bén và luôn giữ được thái độ điềm tĩnh, thận trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Mão nằm trong số những con giáp phải chịu nhiều thử thách. Nếu không cẩn thận, con giáp này sẽ dễ phát sinh mâu thuẫn trong giao tiếp, ảnh hưởng đến tài lộc. Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng có thể gây ra những rắc rối cho con giáp này. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, khi tháng 11 âm kết thúc, tuổi Mão cũng sẽ chia tay với vận xui và đón nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 12 âm.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp rất thông minh, nhanh nhẹn và sở hữu khả năng thích nghi tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh, giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu. Với tính cách cởi mở, hòa đồng và cực kỳ nhạy bén trong giao tiếp, họ luôn nổi bật và xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Bên cạnh sự chăm chỉ và tiết kiệm, con giáp này còn rất chú trọng đến tiểu tiết, luôn có kế hoạch dự phòng chu đáo cho tương lai để đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Tháng 11 âm, tài lộc của tuổi Tý đã có những tín hiệu khả quan hơn so với tháng 10 âm nhiều thử thách vừa qua. Tuy nhiên, nếu để nói đến những cơ hội làm ăn tốt thì chưa có nhiều.

Tháng 11 âm, dù không gặp phải khó khăn nào đáng kể, nhưng tài lộc của tuổi Tý chỉ ở mức trung bình. Phải đến tháng 12 âm, con giáp này mới thật sự bước vào giai đoạn hoàng kim nhất của họ trong năm Ất Tỵ. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, được lục hợp chiếu rọi, cuộc sống của tuổi Tý sẽ suôn sẻ mọi bề, tài lộc đề huề viên mãn. Chính sự dư dả, đủ đầy này sẽ giúp con giáp tuổi Tý chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự giàu sang, thịnh vượng, đón một cái Tết ấm no.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng với sự trung thực, thẳng thắn và luôn có tinh thần trách nhiệm cao, là chỗ dựa đáng tin cậy cho bạn bè và người thân. Con giáp này còn sở hữu khả năng quan sát tinh tế, óc tổ chức khoa học và luôn cầu toàn trong mọi công việc để đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Bên cạnh vẻ ngoài tự tin và phong thái đĩnh đạc, tuổi Dậu còn rất chăm chỉ, kiên cường, không ngại đối mặt với thử thách để xây dựng sự nghiệp vững chắc.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tháng 11 âm, tuổi Dậu chủ yếu may mắn trong chuyện tình cảm, gia đạo. Phải đến tháng 12 âm, con giáp này mới bước vào giai đoạn tài lộc cất cánh, tài khoản liên tục nảy số. Tử vi học có nói, được tam hợp chống lưng, tuổi Dậu sẽ nằm trong số những con giáp làm ăn phát đạt và giàu có bậc nhất. Dù là những người làm công ăn lương hay kinh doanh thì đều thu về những kết quả thành công mỹ mãn, giúp họ bước sang năm mới Bính Ngọ trong sự đủ đầy, viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.