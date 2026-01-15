MC VTV khóc kể về tình trạng đôi mắt: "Mình căng thẳng, đạt đến giới hạn về tinh thần"

Mới đây, MC Thu Hương VTV (Tạ Thu Hương, sinh năm 1986) đã chia sẻ về tình hình đôi mắt của mình thu hút sự chú ý từ công chúng. Cô được khán giả biết tới qua các chương trình truyền hình như Người Phụ Nữ Hạnh Phúc, S Việt Nam, Nét Đẹp Dân Gian, Cà Phê Sáng VTV3, Tôi 20,...

Nữ MC xuất hiện với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt chảy nước, đỏ sưng bất thường. "Sau nhiều ngày chịu đựng đau đớn, hôm nay mình quyết định chia sẻ. Không thể viết dài, mình đã chọn lúc đôi mắt đang dễ chịu để quay video. Đây chính là lý do gần đây nhiều tin nhắn mình chưa thể trả lời. Mong mọi người thông cảm!" - Thu Hương cho biết.

Theo chia sẻ của Thu Hương, bác sĩ chẩn đoán cô bị xước giác mạc, mắt phải mờ đục và không thể nhìn được: "Mỗi cử động của mắt đều khiến mình đau đớn. Bác sĩ nói mình bị xước giác mạc, dẫn đến mắt phải mờ hoàn toàn, không thể nhìn được. Mắt trái mấy ngày gần đây cũng khó khăn khi nhìn, có dấu hiệu mờ dần. Hiện tại, mình căng thẳng, đạt đến giới hạn về tinh thần" , cô chia sẻ.

MC Thu Hương trong clip chia sẻ về tình hình đôi mắt

Về diễn biến, Thu Hương cho biết ban đầu chỉ là cảm giác cộm ở mắt, sau đó chuyển sang sốt, rát, nóng. Từ 2 - 3 ngày nay, cô bắt đầu thấy căng, tức, buốt trong hốc mắt. Mỗi lần nhắm mở mắt, cơn đau lan tỏa khiến nữ MC đau đớn không thể chịu được.

Hiện tại mắt trái cũng bị giảm thị lực đáng kể và ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của Thu Hương. Tuy cô vẫn cố gắng đọc và soạn tin nhắn nhưng mất nhiều thời gian hơn bình thường, gặp khó khăn khi đi lại, di chuyển.

Ngoài ra mắt của MC Thu Hương cũng không chịu được ánh sáng, video được quay bằng ánh sáng tự nhiên, không phải ánh sáng đèn.

Về điều trị, bác sĩ khuyên Thu Hương nên nhắm mắt và tĩnh dưỡng, dành thời gian nghỉ ngơi để quá trình chữa bệnh diễn ra tốt hơn. Cô cũng nhờ mọi người gợi ý thêm những nội dung hữu ích để nghe thêm trong thời gian này và hứa sẽ cập nhật tình hình sức khỏe, quá trình điều trị trong những video tiếp theo.

Ở phần bình luận, Thu Hương tiết lộ bác sĩ đang tìm nguyên nhân gốc rễ và phải hội chẩn. "Có khả năng từ bệnh lý nào đó về cơ thể chị và liên quan đến hệ miễn dịch" - nữ MC dự đoán.

Nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình và giải trí như ca/ nhạc sĩ Bùi Công Nam, MC Hoàng Linh, MC Trần Ngọc,... cũng để lại bình luận động viên, mong Thu Hương nhanh khỏi bệnh.

MC Thu Hương

Trước đó, vào năm 2020, MC Thu Hương chia sẻ trên Tri thức trẻ rằng cô bị đục thủy tinh thể bao sau, dẫn đến tình trạng mắt ngày càng mờ, không nhìn rõ. Bác sĩ khuyên Thu Hương nên phẫu thuật sớm, nếu không nguy cơ có thể bị mù. Sau đó, cô trải qua 4 lần phẫu thuật để chữa trị.

Về công việc ở thời điểm đó, nữ MC VTV cho biết dù gặp khó khăn nhưng cô vẫn tiếp tục đi làm, không muốn bỏ dở. Dẫu vậy, các kế hoạch và chương trình, Thu Hương cũng đã phải giảm bớt đáng kể để đảm bảo cho sức khoẻ. "Tôi không muốn đồng nghiệp nghĩ rằng tôi không làm việc được. Tôi cũng muốn làm việc như người bình thường và tôi cần làm việc để có thu nhập" , Thu Hương nói.

Theo Tạp chí tri thức - Znews, những năm gần đây, Thu Hương vẫn dẫn một số show ở VTV. Cô đảm bảo công việc bằng cách "zoom" chữ thật lớn trên màn hình điện thoại hoặc nhìn sát giấy khi đọc kịch bản. Điều này khiến mắt cô phải điều tiết nhiều, nhức mỏi.