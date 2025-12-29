MC dẫn chung kết Olympia: Tôi từng làm việc 6 tháng không lương, có lúc phải lau sàn, lau bàn ghế

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, MC Huyền Trang (Mù Tạt) thu hút nhiều lượt quan tâm khi tâm sự hành trình làm nghề - từng làm không lương trong vòng 6 tháng, trước khi nhận được mức thù lao đầu tiên và từng bước khẳng định vị trí trong nghề.

MC Huyền Trang Mù Tạt chia sẻ về hành trình làm nghề gây chú ý.

Theo chia sẻ của nữ MC, khoảng 11 năm trước, khi còn là sinh viên năm 3 và theo học ngành Quản trị Kinh doanh, cô bất ngờ được gọi casting cho chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ , và được thông báo sẽ cộng tác tạm thời không lương cho đến khi đủ vững nghề. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc quan sát, học hỏi kinh nghiệm dẫn chương trình, Huyền Trang còn đảm nhiệm nhiều công việc khác ở hậu trường.

“Và mình đã làm việc không lương trong vòng đâu đó khoảng 6 tháng có lẻ. Ban đầu, mình cứ nghĩ chỉ tới đây ngồi xem các anh chị tiền bối dẫn lấy kinh nghiệm để mình sẽ dẫn tốt hơn, sớm đạt được vị trí mình mong muốn là dẫn chính của Bữa Trưa Vui Vẻ, nhưng không, dần dần, bếp trưởng và mọi người trong ê-kíp giao cho mình đi lau sàn, lau bàn ghế, đi mua đạo cụ, đón khách, đi chụp ảnh, đăng bài fanpage, làm kịch bản… - những công việc mà mình tự hỏi 'Đây là việc một người dẫn chương trình phải làm à? Và còn là làm không lương?'. Chưa kể, làm sai, làm chưa tốt còn bị phàn nàn, có lúc bị mắng mỏ, phê bình.

Nhưng mình vẫn tiếp tục công việc đó hằng ngày, vì bản tính của mình lì, mình tin mình sẽ làm được và làm tốt, mình cũng ko mảy may suy nghĩ là có được tiền hay ko, được bao nhiêu tiền, hơn cả vì quan trọng nhất lúc ấy, mình nhận ra đây là một công việc thú vị và đầy giá trị, nó khác hoàn toàn so với những gì mình đã trải qua, mình muốn có được kinh nghiệm từ đó! Đó là lý do mình chấp nhận làm mọi thứ mà mình chưa muốn!", nữ MC chia sẻ.

Sau hơn nửa năm làm cộng tác, cô nhận được tiền lương đầu tiên, dù không nhiều nhưng là động lực để cô tiếp tục theo nghề.

Huyền Trang giờ là MC nổi tiếng, dẫn dắt nhiều chương trình.

Nhìn lại chặng đường này, Huyền Trang cho rằng những trải nghiệm tưởng ấy giúp cô có được vị trí ngày hôm nay: "Có người nhìn vào sẽ thấy bất công, nhưng có người sẽ cho là xứng đáng!

Để tới ngày hôm nay, khi nhìn lại vị trí và những điều mà mình đã đạt được, dù rất bé nhỏ so với những đồng nghiệp khác, nhưng mình thấy xứng đáng và chưa bao giờ hối hận khi đi con đường đó và đã từng lựa chọn những điều đó. Mình đã hiểu tại sao mình phải làm những công việc từ lau dọn cho tới chuẩn bị đạo cụ, phải học làm Fanpage hay kịch bản…

Khi mình làm được những công việc đó, mình đã hiểu để có một chương trình cho mình trở thành host lên sóng thành công, thì biết bao con người đóng góp thầm lặng phía sau hỗ trợ giúp sức cho mình. Khi mình làm việc đó, mình hiểu sâu hơn về chương trình, mình chủ động được mọi thứ khi lên sân khấu vì mình đã nắm được từng thao tác, từng chi tiết hôm nay sẽ có trên sóng là gì. Khi làm những việc đó, mình sẽ ko bao giờ sợ phải ngồi không, vì việc gì mình cũng đã biết làm.

Đó là bài học quý giá mà anh chị đã âm thầm dành tặng cho mình. Tất cả điều đó đã góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay, lì lợm hơn, bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn và giàu kinh nghiệm hơn cả trong sự nghiệp lẫn đời sống”.

Chia sẻ câu chuyện cá nhân, MC Huyền Trang cho rằng mỗi giai đoạn, mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng. Theo nữ MC, việc lựa chọn theo đuổi bất kỳ con đường nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi sự bền bỉ, tinh thần cầu tiến và khả năng tự tích lũy những giá trị không thể đo đếm bằng tiền bạc. “Có những thứ không thể mua được bằng tiền. Khi điều gì đó quá dễ dàng để đánh đổi bằng tiền, giá trị của nó thường không còn cao” , cô bày tỏ, đồng thời cho rằng những trải nghiệm khó khăn giúp con người trân trọng hơn giá trị lao động và thành quả đạt được.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV. Trong sự nghiệp, Huyền Trang từng đảm nhiệm nhiều chương trình như Bữa Trưa Vui Vẻ , Cuộc Hẹn Cuối Tuần , Khách Sạn 5 Sao , 12 Con Giáp , Trời Sinh Một Cặp … Bên cạnh đó, nữ MC còn tham gia các chương trình hậu trường bóng đá, talkshow thể thao và thử sức diễn xuất trong một số phim truyền hình như 11 Tháng 5 Ngày , Biệt Dược Đen .

Huyền Trang làm MC dẫn chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia vào tháng 10/2025 vừa qua.

Năm 2025, Huyền Trang tiếp tục nhận được sự chú ý khi là một trong bốn MC dẫn dắt tại điểm cầu các nhà leo núi trong chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25. MC sinh năm 1993 từng chia sẻ cô là khán giả gắn bó với chương trình từ nhỏ và đã chủ động học hỏi kỹ năng làm chủ sân khấu, khuấy động không khí từ các MC đi trước để hoàn thành tốt vai trò của mình.