Ở chung với bố mẹ chồng: Học cách nhẫn nhịn hay tự biến mình thành “ôsin không lương”?

Mới đây, một nàng dâu tâm sự trên mạng xã hội:

"Ở chung với mẹ chồng 3 năm, tôi chẳng khác gì ôsin không lương. Ngày đi làm, tối về cơm nước, chăm con, dọn dẹp. Chồng thì thản nhiên bảo 'sống chung cho tiết kiệm', mẹ chồng thì coi đó là bổn phận. Đến lúc tôi có con cũng không được ông bà đỡ đần, hết 6 tháng thai sản chồng còn bảo nghỉ hẳn ở nhà chăm lo cho gia đình. Có lúc tôi thấy mình không phải con dâu, cũng chẳng phải vợ, mà chỉ là người giúp việc trong chính nhà mình".

Câu chuyện này ngay lập tức chạm đến nỗi niềm của hàng nghìn phụ nữ. Nhưng cũng có những ý kiến phản bác: " Thời cha mẹ mình, cả đại gia đình cùng ở một mái nhà, con dâu vẫn nhẫn nhịn, có sao đâu?".

Ở chung với bố mẹ chồng với người này là bài học rèn luyện, với người khác lại là vòng luẩn quẩn bào mòn hôn nhân.

Ảnh minh họa

Ở chung: Bài học nhẫn nhịn để hôn nhân trưởng thành hơn

Không ít người từng trải khẳng định rằng, sống chung với bố mẹ chồng có thể trở thành "trường học hôn nhân" bởi những lợi ích sau:

Học cách điều chỉnh bản thân : Khi hai thế hệ khác nhau sống cùng, mâu thuẫn là khó tránh. Nhưng chính va chạm ấy giúp con dâu và cả con trai họ học cách lắng nghe, nhẫn nhịn, biết đặt cái tôi xuống để giữ hoà khí.

Giá trị của sự hỗ trợ: Trong giai đoạn sinh nở, nuôi con nhỏ, sự có mặt của ông bà vừa là nguồn an ủi tinh thần, vừa là sự giúp sức thiết thực. Với nhiều gia đình trẻ chưa có nền tảng kinh tế, đây là bệ đỡ quan trọng.

Gắn kết huyết thống : Người lớn tuổi thường xem "sống chung" là cách giữ gìn nền nếp gia phong. Khi các thế hệ cùng nhau chia sẻ không gian, những giá trị gia đình có cơ hội được truyền lại, điều mà một mái ấm độc lập khó có được.

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi chia sẻ: "Tôi từng nghĩ ở riêng mới là hạnh phúc. Nhưng nhờ sống cùng mẹ chồng mà tôi học được cách chừng mực, biết đâu là ranh giới cần tôn trọng. Sau 10 năm, mối quan hệ của chúng tôi bền chặt ngoài sức tưởng tượng".

Đây không phải chuyện hiếm, có rất nhiều câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu tình cảm, coi nhau như mẹ con ruột vẫn lan tỏa những điều tích cực trên MXH.

Ở chung: Vòng lặp biến con dâu thành "người giúp việc cao cấp"?

Ngược lại, cũng có hàng loạt lời tâm sự rằng sống chung chẳng khác nào đánh mất chính mình.

Thiếu tự do cá nhân: Nhà không còn là tổ ấm riêng, mà thành nơi phải cân đo từng câu nói, hành động. Vợ chồng trẻ khó xây dựng lối sống riêng, dễ bị chi phối từ những chuyện nhỏ nhặt.

Gánh nặng mặc định: Nhiều gia đình coi việc nội trợ, chăm sóc con cái là "bổn phận" của con dâu. Cảm giác bị coi là lao động không công dễ khiến phụ nữ tổn thương.

Ảnh hưởng trực tiếp đến hôn nhân: Khi mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nảy sinh, người chồng thường đứng giữa hai bên và hôn nhân dễ rơi vào căng thẳng triền miên.

Một cư dân mạng bày tỏ dưới bài viết ở trên: "Người ta bảo sống chung để học nhẫn nhịn. Nhưng tôi hỏi: Tại sao nhẫn nhịn chỉ mặc định đặt lên vai phụ nữ? Hôn nhân đâu phải để một người chịu khổ, một người đứng ngoài".

Bản chất vấn đề không nằm ở "chung hay riêng"

Từ trải nghiệm của nhiều người, có thể thấy mấu chốt không nằm ở việc ở chung hay ở riêng, mà ở nguyên tắc và ranh giới:

Tài chính độc lập : Nếu vợ chồng trẻ vẫn phụ thuộc vào bố mẹ, sống chung dễ dẫn đến mối quan hệ trên – dưới thay vì ngang hàng.

Ảnh minh họa

Phân công rõ ràng: Nội trợ, chăm con phải là trách nhiệm chung của cả vợ lẫn chồng, chứ không phải mặc định của riêng nàng dâu.

Tôn trọng khác biệt: Mỗi thế hệ có lối sống riêng, nếu không thừa nhận sự khác biệt, mâu thuẫn sẽ khó tránh.

Ở chung với bố mẹ chồng có thể là trường học rèn sự kiên nhẫn nhưng cũng có thể là chiếc "lồng son" kìm hãm tự do. Điều quan trọng là cả ba phía: bố mẹ, con trai, con dâu phải đồng thuận về nguyên tắc sống chung, không coi ai là người gánh vác mặc định.

Một gia đình chỉ thực sự hạnh phúc khi mỗi thành viên được tôn trọng và có không gian để là chính mình. Bởi cuối cùng, mục đích của hôn nhân không phải là sống để nhẫn nhịn, mà là cùng nhau xây dựng một mái ấm khiến ai cũng muốn trở về.