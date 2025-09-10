U40 ung dung kiếm 216 triệu đồng/tháng nhờ thu nhập thụ động, người phụ nữ tiết lộ 4 sai lầm thường mắc, ai còn phạm phải càng khó kiếm tiền

Amy Landino, 37 tuổi, kiếm khoảng 8.200 USD mỗi tháng (tương đương 216 triệu đồng) thu nhập thụ động từ công việc sáng tạo nội dung. Dù hiện tại cô đã chuyển trọng tâm sang việc huấn luyện, Amy chỉ làm việc 4 tiếng mỗi ngày.

Trên hành trình từ một người bỏ học đại học trở thành doanh nhân thành công, Amy học được rất nhiều điều về việc xây dựng nguồn thu nhập thụ động bền vững. Cô chỉ ra ba quan niệm sai lầm phổ biến:

Thu nhập thụ động nghĩa là không cần làm gì

Khi mới bắt đầu lập kênh YouTube, Amy từng được khuyên rằng chỉ cần tạo đủ nội dung, sau đó tiền sẽ tự chảy về. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Mỗi video của Amy mất khoảng 2 giờ để chuẩn bị và quay. Trong nhiều năm, cô đã thực hiện hơn 1.000 video về năng suất và xây dựng thương hiệu. Những video cũ vẫn có thể tiếp tục tạo ra doanh thu quảng cáo và hoa hồng từ tiếp thị liên kết. Tuy nhiên, Amy phải thường xuyên cập nhật nội dung, trả lời câu hỏi để xây dựng niềm tin với khán giả và tạo thêm sản phẩm mới để giữ khán giả.

Sự khác biệt là theo thời gian, công việc dần mang tính chiến lược hơn. Thay vì đổi trực tiếp giờ công lấy tiền, Amy xây dựng tài sản có thể tạo ra thu nhập kể cả khi cô không làm việc.

Amy Ladino

Cần nhiều vốn mới có thể bắt đầu

Nhiều người nghĩ rằng phải có vốn lớn mới tạo ra thu nhập thụ động, như đầu tư bất động sản hay mua tiệm giặt là. Amy thì bắt đầu chỉ với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ và niềm đam mê sáng tạo.

Sản phẩm đầu tiên mang lại thu nhập thụ động cho cô là một khóa học video dạy doanh nghiệp cách tự sản xuất video. Dù chỉ có vài trăm người đăng ký nhận sản phẩm, Amy đã thu về 1.000 USD ngay trong một ngày từ email thông báo.

Khóa học mất khoảng 30 giờ để hoàn thiện, nhưng sau đó tiếp tục mang lại thu nhập mà gần như không cần làm gì thêm. Trong trường hợp này, khoản đầu tư lớn nhất không phải tiền mà là thời gian rèn luyện kỹ năng và hiểu rõ nhu cầu khán giả.

Nguồn thu nhập thụ động chỉ cần thiết lập một lần rồi để đó

Quan niệm sai lầm lớn nhất là cho rằng thu nhập thụ động sẽ mãi tự động phát sinh. Thực tế, nguồn thu hiệu quả nhất luôn đòi hỏi sự lắng nghe và thích ứng với nhu cầu thay đổi của khán giả.

Khán giả từng đề nghị Amy viết một cuốn sách về chiến lược video và từ đó “Vlog Like a Boss” ra đời. Thành công này mở ra nhu cầu mới về thói quen buổi sáng, dẫn tới “Good Morning, Good Life”. Mỗi sản phẩm thành công lại mở ra cơ hội mới, giúp gia tăng nguồn thu nhập thụ động.

Điều cốt lõi là phải gắn bó với nhu cầu luôn thay đổi của khán giả. Thu nhập thụ động không phải là tạo ra một sản phẩm hoàn hảo và chờ tiền tự chảy về. Nó là một hệ sinh thái bền vững, tiếp tục mang lại giá trị và doanh thu mới theo thời gian.

Sự thật về thu nhập thụ động

Xây dựng thu nhập thụ động không phải tìm ra “chiếc đũa thần” không cần nỗ lực. Đó là việc tập trung đầu tư công sức ngay từ đầu để tạo ra tài sản mang lại thu nhập dài hạn.

Theo Amy, thành công đến từ việc:

_ Tạo ra nội dung hoặc sản phẩm có giá trị, giải quyết vấn đề thực tế

_ Xây dựng hệ thống có thể mở rộng mà không cần làm việc liên tục

_ Luôn linh hoạt, lắng nghe và đáp ứng nhu cầu khán giả

_ Liên tục tái đầu tư để cải thiện sản phẩm

Nguồn thu nhập thụ động bền vững nhất thực chất không “thụ động” hoàn toàn. Chúng là những mô hình kinh doanh được tự động hóa một cách chiến lược, giúp làm việc thông minh hơn thay vì chăm chỉ hơn.

Theo CNBC