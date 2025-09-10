Vì sao trend biến ảnh chân dung thành tượng sáp AI gây sốt mạng?

Video: Hướng dẫn tạo mô hình tượng sáp 3D của chính mình với Google Gemini. (Nguồn: @tinhocsaoviet)

Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh mô hình 3D “ảo mà thật” khiến ai nhìn qua cũng phải trầm trồ. Điều thú vị là để có mô hình tượng sáp 3D (hay còn gọi là figure) độc đáo như vậy, bạn không cần bỏ tiền triệu mua đồ sưu tầm, cũng chẳng cần kỹ năng thiết kế 3D chuyên nghiệp. Tất cả chỉ gói gọn trong vài thao tác đơn giản ngay trên laptop hoặc điện thoại.

Trend này bắt nguồn từ tính năng mới của Gemini 2.5 Flash Image, nơi bất cứ ai cũng có thể biến bức ảnh chân dung bình thường thành mô hình tượng sáp 3D. Người dùng chỉ cần tải ảnh lên, nhập vài câu lệnh mô tả chi tiết và hệ thống sẽ tự động “biến hình” thành một tượng sáp thu nhỏ đặt trên bàn làm việc.

Không chỉ là gương mặt quen thuộc của chính bạn, mô hình còn được dựng với đế mica trong suốt, kèm theo hộp đồ chơi phong cách thương mại kiểu BANDAI, tạo cảm giác như vừa được “khui” từ cửa hàng figure chính hãng.

Điểm khiến cộng đồng mạng thích thú chính là độ chân thật của hình ảnh. Màn hình máy tính trong ảnh còn hiển thị cả quá trình điêu khắc bằng phần mềm ZBrush, công cụ chuyên dùng để làm mô hình 3D chuyên nghiệp. Điều này khiến người xem có cảm giác như đang ngồi trong studio sản xuất mô hình tượng sáp 3D thật sự.

Trend tạo mô hình figure AI siêu thực. (Ảnh: Thụ Nhân)

Bạn có thể biến ảnh chân dung thành mô hình tượng sáp 3D 1/7 siêu chân thực.

Ghép nhiều figure của bạn bè lại thành nguyên dàn nhân vật, bày trên bàn. (Ảnh: Sống cùng AI)

Trend tạo mô hình tượng sáp 3D bùng nổ còn vì nó cực kỳ dễ làm. Một công thức ba bước được chia sẻ rộng rãi: Truy cập Gemini, tải ảnh chân dung, nhập mô tả chi tiết về tượng sáp 3D bạn muốn. Chẳng hạn như: Mô hình tượng sáp 3D thương mại hoá tỷ lệ của 1/7 nhân vật trong minh hoạ, phong cách chân thực, ánh sáng tự nhiên; đặt figure trên bàn máy tính, đế acrylic trong suốt, có in chữ [tên bạn].

Chỉ vài phút sau, bạn đã có một hình ảnh “ảo mà thật” với chất lượng 4K sắc nét đến từng chi tiết.

Một số bạn trẻ còn sáng tạo hơn khi thử nhiều biểu cảm khác nhau để sưu tập đủ “set” tượng sáp 3D của chính mình, từ gương mặt nghiêm túc, cười tươi cho đến tạo dáng cool ngầu.

Trên TikTok và Facebook, hàng loạt clip khoe tượng sáp AI nhanh chóng hàng trăm nghìn lượt xem. Có người còn “chơi lớn” khi ghép nhiều bạn bè lại thành nguyên dàn nhân vật như một bộ sưu tập thật sự. Sự kết hợp giữa tính nghệ thuật, sự cá nhân hóa và độ “ảo diệu” khiến trend này trở thành chủ đề nóng hổi trong cộng đồng giới trẻ, chẳng khác nào trò chơi sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bình luận về trào lưu này, một tài khoản hài hước viết : “Mới nhờ Gemini làm tượng sáp 3D, giờ đặt nó lên bàn học nhìn vào còn thấy mình học chăm hơn”. Người khác thì khoe: “Bạn gái không cho mua figure mấy triệu, thôi mình tự làm tượng sáp 3D của chính mình, khỏi bị càm ràm”. Có người còn đùa: “Figure mình xấu hơn ngoài đời, chắc AI cũng không cứu nổi” .

Trào lưu làm tượng sáp 3D gây sốt Tiktok. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy vậy, đằng sau sự hào hứng cũng xuất hiện những lo ngại về quyền riêng tư. Nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI thường yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị, bao gồm cả camera, thư viện ảnh, danh bạ hay thậm chí là dữ liệu vị trí GPS. Nếu người dùng không cẩn thận, việc chia sẻ ảnh chân dung có thể tiềm ẩn nguy cơ bị khai thác thông tin cá nhân. Một số chuyên gia còn cảnh báo việc đăng tải hình ảnh nhạy cảm như giấy tờ tùy thân hay dữ liệu tài chính dưới bất kỳ hình thức nào đều là “tấm vé” mời gọi rủi ro.

Tạo mô hình tượng sáp bằng AI chỉ với vài câu lệnh. (Ảnh: Sống cùng AI)

Các bạn nhỏ cũng được bố mẹ đu trend làm mô hình figure AI. (Ảnh: Quốc Chiêm)

Ngoài ra, công nghệ AI ngày càng tinh vi cũng đồng nghĩa với khả năng tạo ra hình ảnh giả mạo ngày càng cao. Một bức ảnh figure AI tưởng chừng vô hại có thể bị lợi dụng cho những mục đích xấu nếu rơi vào tay kẻ xấu. Chính vì vậy, bên cạnh sự sáng tạo và giải trí, người dùng được khuyên nên cân nhắc kỹ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các nền tảng AI.