Chê Song Joong Ki gia trưởng khi phản đối bạn gái nhậu sau 10h đêm với con trai: Ủa, thế bạn chịu được hả?

Sự tôn trọng đối phương và cho nhau không gian riêng là điều tối quan trọng trong mối quan hệ yêu đương. Cũng chính vì vậy mà mới đây, một chia sẻ của Song Joong Ki về chủ đề này đã thu hút sự chú ý, thậm chí là nhiều ý kiến trái chiều.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ việc Song Joong Ki - mỹ nam Hàn Quốc đình đám tham gia chương trình Yoo Yeon Seok's Weekend Comedy. Khi Yoo Yeon Seok hỏi "Người yêu đi uống rượu với người khác giới thì sao?", Song Joong Ki trả lời: "Cái này thì không để ý lắm... Nhưng 10h tối là giờ đi ngủ rồi". Câu trả lời của tài tử được cho là ngầm không đồng ý với chuyện này.

Chia sẻ của Song Joong Ki

Ngay sau đó cư dân mạng Trung Quốc bỗng tranh cãi nảy lửa, nhiều người cho rằng mỹ nam Hàn Quốc quá gia trưởng bởi ngay cả khi yêu nhau thì cũng cần có không gian riêng, tự do riêng. Có người còn nặng lời liên hệ đến đổ vỡ hôn nhân của anh và vợ cũ - Song Hye Kyo.

Song nhiều người, đặc biệt là cư dân mạng Việt Nam lại đồng tình với quan điểm của Song Joong Ki. Họ cho rằng tất cả các chi tiết trong sự việc này như “10h tối”, “đi uống rượu”, “bạn khác giới” đều rất nhạy cảm và dễ dẫn đến tình huống mập mờ. Vì vậy thái độ của mỹ nam là bình thường, đứng đắn.

Một số ý kiến khác cũng đặt vấn đề rằng: Nếu đặt bản thân vào tình huống đó, bất kể là nam hay nữ, thì khó ai chấp nhận được người yêu có hành động như vậy.

Một số bình luận từ cư dân mạng đồng tình với Song Joong Ki: - Tôi không gia trưởng nhưng 22h còn đi uống với bạn khác giới là kiểu gì vậy? Đặt là mấy chị đi thì mấy chị cho bạn trai hay chồng mình đi như vậy không? Với cả giờ đó còn đi với người khác giới thì phần lớn là gian gian díu díu mập mờ. - Đúng quá chứ gì nữa. Là gái hay trai thì đi uống sớm mà về quá 22h lại đi với người khác giới thì là người không có trách nhiệm trong tình yêu hôn nhân. Mình đi chơi với các em và cháu trong nhà mà còn sợ chồng ở nhà một mình buồn. Theo suy nghĩ cá nhân, mình thấy đó không phải gia trưởng mà là người có quan điểm trong hôn nhân - nó là ý thức trách nhiệm đạo đức của một con người rồi. - Gặp mình thì mình cũng không chấp nhận. Có ai mà cho bạn gái hoặc vợ mình đi uống với 1 bạn nam khác sau 22h không? Ai dám nói trước điều gì sẽ xảy ra khi đã có cồn trong người? Ngược lại thử hỏi các bạn nữ xem có cho bạn trai hoặc chồng mình đi uống với 1 một bạn nữ nào đó không? Chẳng cần đến 22h đâu, cứ nghe chuyện là đã không chấp nhận được rồi. - Gia trưởng như thế này thì mình thích nhé! Họ có suy nghĩ như thế mới là người đàn ông đứng đắn. Dù có bạn bè cũng có chừng mực thôi vì sau này lấy chồng, mình không chỉ nuôi con lớn mà phải dạy dỗ, giáo dục con nữa nên phải làm gương. - Chẳng cần ai quản, chính mình tự lập giới nghiêm cho mình là trước 10h đêm phải về tới nhà đấy. Không biết bảo vệ mình thì sau có bị gì đừng đổ tại số nha. - Giờ đó có người yêu/ chồng con mà còn la lết bên ngoài say xỉn thì không được. Mình cũng phải lo cho sức khoẻ chính mình nữa chứ, đổ bệnh ra ai cực ai khổ? Có phải bản thân mình cực nhất rồi mới đến làm phiền người thân không? Còn mà đang yêu thì cũng nên thân gái bảo vệ chính mình trước vì cồn vào biết ai tốt ai xấu, người yêu mình thì mới nói lời quan tâm mình.

(Ảnh minh hoạ)

Suy cho cùng, trong tình yêu, ranh giới giữa sự quan tâm và sự kiểm soát rất mong manh. Yêu nhau thì ai cũng có quyền lo lắng nhưng biến nỗi lo thành luật lệ, cấm đoán thì khác gì biến tình yêu thành nhà tù. Ngược lại, bản thân mỗi người cần phải tự ý thức việc gì nên làm và không nên làm để không khiến đối phương phải bất an, lo lắng.

Một mối quan hệ lành mạnh không đến từ việc “giữ” đối phương trong khuôn khổ mà là từ sự tin tưởng, tôn trọng và đối thoại thẳng thắn. Thế nên, thay vì đặt câu hỏi “người yêu có chịu được không?”, có lẽ đáng để hỏi hơn là: “Chúng ta có đang thực sự tôn trọng tự do của nhau không?”.

Cuối cùng, tình cảm lâu dài và bền vững không phụ thuộc vào việc kiểm soát nhau giỏi đến đâu. Thay vào đó, cả hai cùng là người đủ trưởng thành để yêu nhau bằng sự chân thành và tin tưởng.