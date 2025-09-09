Những tác phẩm nổi bật trong cuộc thi “Gieo chuyện tuổi thơ, ươm mầm tương lai khỏe” của Lifebuoy

Cuộc thi "Gieo chuyện tuổi thơ, ươm mầm tương lai khỏe" do Lifebuoy phát động đã tạo ra một sân chơi đầy cảm hứng, nơi các nhà sáng tạo tự do thể hiện góc nhìn của mình về tuổi thơ. Những tác phẩm dự thi không chỉ đa dạng về hình thức mà còn sâu sắc về nội dung, chạm trái tim của nhiều thế hệ người Việt.

Ban tổ chức và cộng đồng đã chứng kiến những câu chuyện đầy màu sắc, từ tuổi thơ gắn liền với đồng quê, miền biển đến những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng, nhưng tất cả đều hòa chung một cảm xúc: sự trân trọng và tự hào về những giá trị truyền thống, về một tuổi thơ hồn nhiên, tươi đẹp. Cùng điểm qua những tác phẩm nổi bật được gửi về cho chương trình.

Đi về nhà

Một trong những tác phẩm gây ấn tượng mạnh là câu chuyện về tuổi thơ của những đứa trẻ vùng quê ven biển. Tác phẩm đã tái hiện lại một cách sống động khung cảnh quen thuộc: bãi cát là sân vận động rộng lớn, những chiếc vỏ ốc được nhặt nhạnh trở thành micro cho những "ca sĩ" không chuyên, và biển cả mênh mông chính là người thầy vĩ đại.

Thông qua những hình ảnh mộc mạc và chân thực, người xem được đắm mình vào thế giới của những đứa trẻ lớn lên cùng tiếng sóng. Chúng học được cách yêu thiên nhiên, trân trọng những điều giản dị và nuôi dưỡng tâm hồn rộng mở. Tác phẩm này không chỉ là một kỷ niệm cá nhân mà còn là lời khẳng định rằng, đôi khi những điều đơn sơ nhất lại tạo nên một tuổi thơ giàu có về cảm xúc và giá trị tinh thần.

Tác phẩm: Đi về nhà

POV: Tôi vẫn là đứa trẻ năm nào

Một tác phẩm khác lại chọn cách kể chuyện ở góc nhìn thứ nhất (POV - Point of view), đưa người xem trở về với chính mình của nhiều năm về trước. Tác giả đã tái hiện lại những hoạt động quen thuộc và đầy hoài niệm của tuổi thơ ở nông thôn Việt Nam. Đó là những buổi chiều lấm lem bùn đất, cùng bạn bè nướng khoai, ăn quà vặt, và tìm thấy niềm vui bất tận từ những trò chơi dân gian như bắn bi, thả diều, hay ô ăn quan…

Tác phẩm này đã thành công trong việc khơi gợi sự đồng cảm sâu sắc. Mỗi chi tiết được tái hiện đều như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức của nhiều người, giúp họ sống lại những giây phút hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Đó là một tuổi thơ gắn liền với ruộng đồng, cây cỏ, với tình bạn trong sáng và những tiếng cười giòn tan.

Tác phẩm: POV: Tôi vẫn là đứa trẻ năm nào

Những điều nhỏ bé lớn lao

Sự sáng tạo còn được thể hiện qua một tác phẩm đầy ý nghĩa, nói về sự chuyển giao thế hệ nhưng vẫn giữ gìn những giá trị cốt lõi. Tác giả đã đặt ra câu hỏi: làm thế nào để thế hệ Gen Z, lớn lên trong kỷ nguyên số, vẫn có thể trải nghiệm và trân trọng vẻ đẹp của tuổi thơ quê hương? Tác phẩm này đã đưa ra câu trả lời bằng cách kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống. Đó là một thông điệp mạnh mẽ về sự tiếp nối, về việc thế hệ đi trước trao truyền những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ cho thế hệ sau. Tác phẩm không chỉ mang tính hoài niệm mà còn hướng đến tương lai, đề cao vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

Tác phẩm: Những điều nhỏ bé lớn lao

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện ký ức, những tác phẩm nổi bật này còn lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu quê hương, gia đình và sự trưởng thành. Chính những giá trị nhân văn đó đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo cộng đồng sáng tạo tham gia và đón nhận. Cuộc thi đã trở thành một diễn đàn để mọi người kết nối, chia sẻ và cùng nhau tạo nên một không gian mạng đầy ắp sự tử tế và tình yêu thương .Những câu chuyện tuổi thơ tuyệt đẹp không thể thiếu một nền tảng sức khỏe vững chắc để các em tự do khám phá và trưởng thành. Đó cũng chính là sứ mệnh mà Lifebuoy luôn theo đuổi để bảo vệ sức khỏe Việt.

"Gieo chuyện tuổi thơ, ươm mầm tương lai khỏe" là một chiến dịch ý nghĩa của Lifebuoy, tiếp nối hành trình truyền cảm hứng và xây dựng một tương lai khỏe mạnh cho thế hệ trẻ. Bằng cách tôn vinh những ký ức đẹp, chiến dịch đã khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tâm hồn từ thuở ấu thơ.

