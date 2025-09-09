Lifebuoy tạo dấu ấn trên mạng xã hội với loạt tác phẩm dự thi về chủ đề tuổi thơ

Với góc nhìn đa dạng cùng cảm xúc chân thật, các bài dự thi mang đến những câu chuyện tuổi thơ mộc mạc, gợi nhắc ký ức đẹp đẽ về quê hương, gia đình và hành trình trưởng thành.

Ngay từ khi phát động chiến dịch, cuộc thi "Gieo chuyện tuổi thơ, ươm mầm tương lai khỏe" đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn nhà sáng tạo nội dung. Càng đến giai đoạn nước rút, cộng đồng mạng càng được dịp xôn xao với những hình ảnh, câu chuyện đầy ắp kỷ niệm về tuổi thơ đến từ các tác phẩm. Cuộc thi đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn người tham gia chia sẻ những khoảnh khắc quý giá của tuổi thơ.

Từ những thước phim mộc mạc về trò chơi dân gian, những câu chuyện về khung cảnh quê hương, đến những video clip tái hiện lại không gian quê nhà yên bình, tất cả đã tạo nên một không khí ấm áp, gần gũi trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc thi không chỉ là một sân chơi để thể hiện sự sáng tạo, mà còn là nơi để mọi người cùng nhau sống lại những năm tháng vô tư, hồn nhiên nhất.

Cuộc thi diễn ra từ 21/07/2025 đến hết 17/08/2025

Điểm nổi bật của cuộc thi là sự xuất hiện của rất nhiều video chất lượng, được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức. Các nhà sáng tạo nội dung đã khéo léo lồng ghép những câu chuyện tuổi thơ vào bối cảnh làng quê Việt Nam với hình ảnh đồng lúa chín vàng, những bãi biển chạy dài, con đường làng quanh co hay những cánh diều bay cao trên bầu trời.

Nhiều tác phẩm đã chạm đến trái tim người xem bằng cách khai thác những đề tài gần gũi như tình cảm gia đình, tình bạn thời thơ ấu hay vẻ đẹp của thiên nhiên. Những video này không chỉ gợi nhắc ký ức, mà còn truyền tải tình yêu quê hương, đất nước một cách tinh tế và sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người.

Những tác phẩm dự thi nổi bật từ các nhà sáng tạo

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc gợi nhắc kỷ niệm mà còn lan tỏa những thông điệp tích cực về sự sẻ chia, tình yêu thương và giá trị của việc trưởng thành. Mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm dự thi đều là một mảnh ghép nhỏ tạo nên bức tranh đầy màu sắc về tuổi thơ Việt Nam. Chính những thông điệp nhân văn này đã thu hút đông đảo cộng đồng sáng tạo tham gia và đón nhận. Tất cả nhà sáng tạo nội dung hòa mình vào không khí của cuộc thi, góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa. Đây cũng là minh chứng cho thấy một chiến dịch có thể thành công khi chạm đúng vào những giá trị cốt lõi và cảm xúc sâu sắc của cộng đồng.

Có thể thấy, cuộc thi "Gieo chuyện tuổi thơ, ươm mầm tương lai khỏe" không chỉ là một cuộc thi đơn thuần mà còn là một hành trình ý nghĩa của Lifebuoy, tiếp nối sứ mệnh gieo mầm tương lai khỏe cho thế hệ trẻ. Bằng cách tôn vinh những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ, chiến dịch đã thành công trong việc kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng và lan tỏa những thông điệp tích cực.

