Khách nổi giận vì ăn nửa con gà phải trả hóa đơn gần 7,5 triệu, nhà hàng khẳng định: “Chúng tôi làm đúng, không hề chặt chém”

Một nhà hàng cao cấp ở quận Trường Ninh (Thượng Hải, Trung Quốc) gần đây trở thành tâm điểm tranh luận khi một thực khách chia sẻ clip cho thấy mình phải trả tới 1.999 NDT (khoảng 7,4 triệu đồng) cho phần ăn chỉ gồm nửa con gà.

Jimu News đưa tin, đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ trong nhà hàng hỏi: "Anh nói con gà này giá bao nhiêu?".

Nhân viên cửa hàng trả lời: "1999 NDT."

Người phụ nữ lại hỏi: "Con gà này mua ở đâu? Có phải là gà nguyên con không?".

Đối phương giới thiệu: "Là gà Quảng Đông Thanh Nguyên 365 ngày tuổi, phần nửa con gà."

Nhân viên cửa hàng sau đó giới thiệu thêm rằng món ăn này còn cần đến vi cá, loại nguyên liệu vốn có giá trị cao trên thị trường. Nhân viên cũng cho biết, vi cá dùng trong món ăn do bếp trưởng lựa chọn, được xem là hạng thượng phẩm.

Dù thế, vì ngay từ đầu thông tin này không được nêu rõ nên nhiều người cho rằng nhà hàng đã “lập lờ” trong cách tư vấn, khiến khách hàng hiểu lầm.

Trước làn sóng chỉ trích, phía nhà hàng giải thích: món gà tiềm vi cá được chia thành hai lựa chọn. Loại nồi nhỏ giá 1.999 NDT, phù hợp cho 4–6 người, trong khi nồi lớn có giá 2.999 NDT, dùng cho 8–10 người.

Đại diện nhà hàng nhấn mạnh, giá trị món ăn không nằm ở thịt gà mà ở phần vi cá vàng. Mỗi suất dùng khoảng 200g vi cá, trong khi giá bán trên thị trường có thể lên tới vài nghìn tệ mỗi kg, chiếm hơn 60% chi phí món ăn. Ngoài ra, nước dùng phải ninh liên tục hơn 6 tiếng với xương ống, móng giò, chân gà và da heo để tạo độ ngọt tự nhiên và giàu collagen, làm tăng thêm chi phí chế biến.

Dư luận tranh cãi vì món ăn

Vụ việc nhanh chóng leo lên top tìm kiếm ở Trung Quốc và tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng bênh vực nhà hàng, cho rằng giá cả đã được niêm yết và phản ánh đúng công phu chế biến cùng chi phí nguyên liệu cao cấp.

Chẳng hạn, với ﻿món ăn gắn liền với ẩm thực Thượng Hải như mì cua lông – đặc sản luôn nằm trong danh sách gợi ý của các cẩm nang du lịch, giá tiền cũng không hề rẻ.

Cua lông Thượng Hải từ lâu đã được xem là “tinh hoa trên bàn tiệc”, từng xuất hiện trong bữa ăn của cung đình và giới quý tộc Trung Hoa. Loài cua này rất dễ nhận diện bởi những chùm lông đen rậm trên càng và chân, tạo nên vẻ ngoài khác biệt. Một con cua trưởng thành thường có kích thước bằng nắm tay người lớn, thịt dày, ẩm, ngọt và giàu dinh dưỡng, lại có độ ngọt thanh và vị béo ngậy, đặc biệt là lớp gạch cua vàng óng vào mùa cuối năm.

Do đặc tính sinh trưởng theo mùa – thường chỉ có trong khoảng bốn tháng cuối năm – cua lông được xếp vào nhóm hải sản hiếm. Giá bán cũng vì thế mà đắt đỏ, có thể vượt ngưỡng 100 USD/kg trên thị trường.

“Tương tự, vi cá vốn rất đắt đỏ, cộng thêm quy trình nấu nướng cầu kỳ, chưa kể mặt bằng ở trung tâm thương mại. Vì vậy mức giá 1.999 NDT là hợp lý với phân khúc sang trọng”, một người dân Thượng Hải bình luận.

Tuy nhiên, luồng ý kiến phản đối lại áp đảo. Nhiều người, đặc biệt là từ vùng Thanh Viễn – nơi nuôi giống gà được nhắc đến – cho rằng giá bán là phi lý. Một nông dân cho biết: “Gia đình tôi nuôi gà Thanh Viễn cả năm, mỗi con bán chưa tới 200 NDT. Nửa con gà sao có thể đội giá lên hàng nghìn tệ như thế được?”.

Một nhà phân tích trong lĩnh vực ẩm thực tại Trung Quốc nhận định: Việc định giá món ăn cao cấp không chỉ dựa vào nguyên liệu mà còn bao gồm tay nghề đầu bếp, chi phí nhân công, dịch vụ và thương hiệu.

“Vi cá đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, tốn nhiều công sức hơn hẳn nguyên liệu phổ thông. Khi cộng thêm các yếu tố như vị trí đắc địa, không gian sang trọng, dịch vụ phục vụ chuẩn cao cấp thì giá thành đẩy lên là điều dễ hiểu”, người này lý giải.

Dù vậy, chuyên gia này cũng lưu ý rằng mức giá quá cao có thể tạo rủi ro mất uy tín nếu khách hàng cảm thấy không xứng đáng. Trong ngành ẩm thực cao cấp, sự cân bằng giữa giá trị thật và trải nghiệm khách hàng là yếu tố sống còn.

Những món ăn được chế biến với vi cá đều có giá thành đắt đỏ. Ảnh minh họa: Internet

Thực tế kinh doanh

Theo ghi nhận, nhà hàng nằm trong khu thương mại sang trọng bậc nhất quận Trường Ninh, nơi mức chi tiêu trung bình của thực khách thường vượt 500 NDT (gần 1,8 triệu đồng) mỗi người. Thực đơn ngoài gà tiềm vi cá còn có nhiều món xa xỉ như bào ngư, bong bóng cá, phục vụ đối tượng khách hàng chủ yếu là giới doanh nhân và người có nhu cầu ăn uống đẳng cấp.

Đại diện nhà hàng cho biết thêm, họ đã tiến hành kiểm tra lại quy trình phục vụ sau phản ánh của thực khách. “Có thể nhân viên nhấn mạnh quá nhiều vào yếu tố gà Thanh Viễn mà chưa giải thích rõ ràng về phần vi cá, khiến khách hiểu nhầm. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để làm rõ”, người này nói.

Sự việc nửa con gà giá gần 7,5 triệu đồng không chỉ phản ánh cách định giá trong ngành ẩm thực cao cấp mà còn gợi ra tranh luận lớn hơn: đâu là ranh giới giữa “đắt xắt ra miếng” và “chiêu trò thổi giá”?

Trong khi một bộ phận chấp nhận đây là sự xa xỉ tất yếu của ẩm thực thượng lưu, nhiều người lại coi đó là ví dụ điển hình của sự thiếu minh bạch trong giới kinh doanh nhà hàng. Cuộc tranh cãi có lẽ sẽ còn kéo dài, ít nhất cho đến khi khách hàng cảm thấy số tiền bỏ ra thật sự xứng đáng với những gì được phục vụ.

(Tổng hợp)