Ăn buffet hải sản 250.000 đồng/người, 2 người đàn ông nhập viện trong đêm, nhà hàng từ chối bồi thường: “Do các anh ăn quá nhiều”

Năm 2021, một vụ việc gây chú ý tại nhà hàng buffet ở Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) khi 2 vị khách nhập viện trong đêm sau khi dùng bữa tại đây. Cụ thể, ông Thẩm và ông Lý chọn suất buffet hải sản giá 69 NDT (hơn 250.000 đồng) để được ăn thoải mái không giới hạn các món ăn được phục vụ trong nhà hàng. Cả hai đều cảm thấy hài lòng với chất lượng tươi ngon của hải sản.

Sau khi trở về nhà, ông Thẩm bắt đầu đau bụng dữ dội và đi ngoài. Ông Lý cũng gặp tình trạng tương tự, phải nhập viện ngay trong đêm. Bác sĩ kết luận cả 2 đều bị viêm dạ dày ruột và nhiễm khuẩn. Vậy nên ông Thẩm và ông Lý đều cho rằng vấn đề nằm ở nhà hàng, có thể xuất phát từ nguyên liệu hải sản.

Hai vị khách gặp tình trạng đau bụng sau khi ăn buffet hải sản, yêu cầu nhà hàng bồi thường

Hai vị khách này yêu cầu nhà hàng bồi thường chi phí khám chữa bệnh 2.000 NDT (7 triệu đồng). Tuy nhiên quản lý nhà hàng cho biết họ không chấp nhận yêu cầu này, khẳng định chất lượng thực phẩm luôn được kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn, ngoài ông Thẩm và ông Lý không ghi nhận vị khách nào gặp tình trạng ngộ độc thực phẩm hay đau bụng.

Quản lý cho biết nguyên nhân 2 vị khách này phải nhập viện có thể do chức năng tiêu hoá yếu, khi ăn quá nhiều hải sản, đặc biệt là loại chưa nấu chín hoàn toàn có thể dẫn đến rối loạn chức năng đường tiêu hoá.

“Nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chắc chắn nhiều vị khách khác cũng sẽ báo cáo về việc bị đau bụng, viêm dạ dày. Tuy nhiên chúng tôi không nhận được lời phàn nàn nào. Vậy nên tôi nghĩ nguyên nhân là do ông Thẩm và ông Lý ăn quá no hoặc ăn hải sản chưa chín kỹ thôi”, quản lý nhà hàng buffet cho biết.

Trong khi đó, ông Lý và ông Thẩm khẳng định dù ăn buffet nhưng họ không ăn quá nhiều như phía nhà hàng nói. Tuy nhiên bác sĩ trực tiếp khám cho 2 vị khách này xác nhận một số loại hải sản có vỏ chứa virus, đặc biệt là hàu sống hoặc chưa nấu chín kỹ có thể là nguyên nhân gây ra viêm dạ dày ruột.

Ảnh minh hoạ

Nhà hàng cũng cung cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cho thấy nguyên liệu hải sản không phải nguyên nhân khiến 2 người đàn ông nhập viện. Cuối cùng, đại diện nhà hàng và ông Lý, ông Thẩm đã đạt được thoả thuận một khoản hỗ trợ để đảm bảo trải nghiệm khách hàng. Vụ việc gây chú ý với dư luận địa phương.

Một số cư dân mạng nhận định 69 NDT là mức giá quá rẻ để ăn hải sản, nên có thể nguyên liệu các món buffet hôm đó không được tươi sống dẫn đến tình trạng khách hàng bị đau bụng. Tuy nhiên phần lớn bình luận đều bênh vực nhà hàng với các chứng cứ và lập luận đưa ra, cho rằng mọi người khi ăn buffet đều có tâm lý muốn ăn thoải mái để xứng đáng với số tiền bỏ ra. Hải sản có tính hàn, ăn quá nhiều, không chế biến đúng cách dễ gây đau dạ dày trong khi đây là hình thức buffet khách hàng tự phục vụ, không thể đổ lỗi cho nhà hàng.

(Theo Sohu, 163)