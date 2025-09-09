Quán quân Gương mặt truyền hình 2025 dẫn tiếng Anh lưu loát cho cuộc thi sắc đẹp tại Ấn Độ

Lần này, Gia Hân góp mặt tại Miss Teen International 2025 ở New Delhi, Ấn Độ, và tự tin dẫn dắt bằng tiếng Anh lưu loát, khẳng định bản lĩnh của một gương mặt trẻ Việt Nam trên đấu trường toàn cầu.

Cô gái Việt làm chủ sân khấu quốc tế

Gia Hân đảm nhận vai trò MC đêm Bán kết và Chung kết tại Miss Teen International 2025 (New Delhi, Ấn Độ) với phong thái tự tin dẫn dắt bằng tiếng Anh lưu loát

Ngay sau khi kết thúc hành trình The TVFACE 2025, Gia Hân cùng hai Á quân là Hoàng Tùng và Phan Giang bước vào chuỗi hoạt động giao lưu với khán giả tại VOH và trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, thay vì nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc, Gia Hân lập tức lên đường sang Ấn Độ để đảm nhận vai trò MC tại Miss Teen International - cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên do Glamanand Group tổ chức.

Trong vòng bán kết và đặc biệt là đêm chung kết Miss Teen International 2025, Gia Hân đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi dẫn dắt hoàn toàn bằng tiếng Anh, phối hợp nhuần nhuyễn cùng Wachi Pareek - Top 10 Miss Universe India 2025. Giọng phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên và sự hoạt bát giúp cô nhanh chóng làm chủ sân khấu. Sự tự tin ấy không chỉ làm khán giả Việt Nam tự hào, mà còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam “Viet Nam Tourism Roadshow” do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Bengaluru (Ấn Độ) quy tụ đại biểu là lãnh đạo ban, ngành, đại diện doanh nghiệp, cùng các doanh nhân

Đặc biệt, trong chuyến công tác đến Ấn Độ, Gia Hân còn được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt chương trình quảng bá du lịch Việt Nam "Viet Nam Tourism Roadshow" tổ chức tại Bengaluru (Ấn Độ). Một lần nữa, hình ảnh Gia Hân trong tà áo dài truyền thống giới thiệu vẻ về đẹp đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế đã trở thành niềm tự hào của cô gái 19 tuổi.

Gia Hân được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt chương trình quảng bá du lịch Việt Nam “Viet Nam Tourism Roadshow” tổ chức tại Bengaluru (Ấn Độ)

Thực tế, đây không phải lần đầu Gia Hân thử sức ở vai trò host quốc tế. Trước đó, cô từng dẫn dắt tại Miss Teen International tổ chức ở Campuchia và xuất hiện trong Miss Universe India 2024. Hơn thế, Gia Hân còn là gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế khi từng đăng quang Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ, ở tuổi 16. Những trải nghiệm này giúp cô vững vàng hơn để tỏa sáng trong lần trở lại lần này khi đã là quán quân Gương mặt truyền hình - The TVFACE 2025.

Gia Hân cùng tân Miss Teen International 2025 - đại diện đến từ Tây Ban Nha

The TVFACE - bước đệm cho hành trình quốc tế

Nếu như Miss Teen International mang đến cho Gia Hân danh hiệu nhan sắc đầu tiên, thì The TVFACE 2025 đã mở ra một chương mới trong hành trình chuyên nghiệp. Đây không chỉ là cuộc thi tìm kiếm gương mặt MC truyền hình, mà còn là môi trường rèn luyện khả năng ngôn ngữ, bản lĩnh ứng xử và sự tự tin trước hàng triệu khán giả.

Gia Hân tự hào diện áo dài Việt Nam tại Bảo tàng thanh lịch - Jaipur, một biểu tượng tại Ấn Độ

Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, Gia Hân luôn thể hiện sự chín chắn trong phong cách dẫn, khéo léo trong ứng xử và sáng tạo trong cách thể hiện cá tính. Khoảnh khắc đăng quang đã khẳng định Gia Hân không chỉ là một gương mặt có nhan sắc, mà còn là một nhân tố truyền hình hội đủ trí tuệ, kỹ năng và tinh thần cầu tiến.

Chính danh hiệu quán quân The TVFACE trở thành "tấm vé thông hành" để Gia Hân bước ra quốc tế một cách tự tin hơn. Nếu như trước đây, khán giả biết đến cô là một hoa hậu tuổi teen, thì giờ đây, hình ảnh của Gia Hân gắn với một MC chuyên nghiệp, đủ khả năng làm chủ sân khấu lớn bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

Song song với sự nghiệp truyền hình, bảng thành tích học tập của Gia Hân cũng khiến nhiều người nể phục. Suốt 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cô còn giành học bổng tài năng cao nhất của VinUni trị giá 2,6 tỉ đồng và học bổng 90% từ Đại học SP Jain School of Global Management (SPJ). Đây là ngôi trường danh tiếng với chương trình học tập trải rộng tại bốn quốc gia: Ấn Độ, Singapore, Dubai và Australia. Việc chọn SPJ là minh chứng cho khát vọng của Gia Hân trở thành công dân toàn cầu và tiếp tục lan tỏa giá trị của người trẻ Việt.

"Em tin rằng, khi mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở những sân khấu quốc tế, em có thể học hỏi được nhiều hơn, đồng thời mang hình ảnh người trẻ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới," Gia Hân chia sẻ trong một buổi giao lưu trực tuyến.

Ở tuổi 19, với bản lĩnh sân khấu, khả năng ngôn ngữ và nền tảng học vấn vững chắc, Gia Hân đang khẳng định rằng thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những sân khấu lớn, truyền cảm hứng bằng trí tuệ, sự tự tin và tinh thần hội nhập. Và với cô gái ấy, dấu ấn tại The TVFACE chính là bàn đạp mạnh mẽ để cất cánh vươn xa.