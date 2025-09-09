"Cánh cửa cũ đóng lại vào ngày 9/9/2025": 9 cách khép vận xui, đón vận may

Hôm nay - ngày 9/9/2025 có lẽ không ai đếm xuể các bài đăng khẳng định đây là ngày đặc biệt, có ý nghĩa về nhiều mặt. Và đáng chú ý nhất là thông điệp: "Cánh cửa cũ đóng lại, cánh cửa mới mở ra, khởi đầu của vạn sự may mắn".

Nhưng thực tế, vận may hay xui rủi không phải tự dưng rơi xuống, nó bắt đầu từ những hành động rất nhỏ. Vì vậy nếu muốn thay đổi vận mệnh thì bạn phải thay đổi bản thân trước tiên, bắt đầu từ 9 cách đơn giản dưới đây, bắt đầu sớm thì bạn sẽ nhanh chóng xoay chuyển được tình thế.

1. Ngừng than vãn, bắt đầu quan sát

Than vãn giống như bật đi bật lại một bài hát buồn, càng nghe càng nặng nề. Mỗi lần bạn nói "Hôm nay xui quá", bạn đang tự khẳng định niềm tin đó với não bộ.

Thay vào đó, hãy thử quan sát sự việc: "Chuyện này xảy ra, mình rút được gì?" hoặc "Mình có thể làm khác đi không?". Ngừng than vãn không làm biến mất vấn đề, nhưng giúp bạn chuyển từ vai nạn nhân sang người điều khiển trong câu chuyện của chính mình.

2. Đưa cơ thể ra ngoài vận động

Bạn không thể đợi tinh thần tươi sáng khi cơ thể đang uể oải. Vận động, dù chỉ 15 phút đi bộ hay vài động tác giãn cơ, sẽ giải phóng endorphin - loại hormone khiến bạn cảm thấy vui hơn, tỉnh táo hơn. Khi bạn đổ mồ hôi, não bộ sẽ tự hiểu rằng mình đang sống, mình còn năng lượng để tiếp tục. Một vòng chạy buổi sáng có thể hiệu quả hơn hàng giờ than trách vận xui.

3. Làm mới không gian sống

Nhiều khi những điều không may không đến từ ngoài đường, mà ngay trong căn phòng bừa bộn của bạn. Mớ quần áo chưa gấp, giấy tờ chồng chất, đồ cũ chưa bỏ,... tất cả tích tụ thành năng lượng trì trệ.

Dọn gọn bàn làm việc, lau sạch cửa kính, vứt đi vài thứ không còn cần nữa,... hành động nhỏ nhưng bạn sẽ thấy tâm trí nhẹ hẳn. Không gian gọn gàng là tín hiệu gửi đến bản thân rằng mình sẵn sàng đón điều mới.

4. Nếu đang rối ren, hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất

Khi mọi thứ rối tung, não dễ sinh ra cảm giác bất lực. Cách thoát khỏi là chọn một việc nhỏ và hoàn thành nó ngay. Đó có thể là rửa cốc trong bồn, viết lại to-do list hoặc gửi một email tồn đọng. Việc nhỏ không thay đổi thế giới nhưng nó chứng minh rằng bạn còn kiểm soát được nhịp sống. Từ cái đà đó, bạn sẽ dễ giải quyết cả việc lớn hơn.

5. Gặp gỡ người tích cực

Bạn dễ bị cuốn vào năng lượng của những người xung quanh. Nói chuyện với một người lạc quan, thậm chí chỉ 10 phút, có thể kéo bạn ra khỏi vòng xoáy tiêu cực. Họ không giải quyết thay bạn nhưng họ cho bạn một lăng kính khác để nhìn sự việc. Đôi khi, chỉ cần một câu nói như "Ừ, chuyện này cũng chưa đến mức tệ đâu, mình vẫn còn cách giải quyết mà" đã đủ để bạn thở phào và bước tiếp.

6. Viết ra những điều bạn biết ơn

Khi xui rủi, bạn thường chỉ nhìn thấy những thứ mình mất đi. Hãy thử lật trang giấy và viết ra ít nhất 3 điều bạn đang có: Sức khỏe để đi lại, một người bạn để tâm sự, một bữa cơm ngon. Càng liệt kê, bạn càng nhận ra mình không hề thiếu thốn như tưởng. Đây không phải trò tự an ủi mà là cách đặt não vào chế độ trân trọng - nền tảng để may mắn mới xuất hiện.

7. Giảm bớt thời gian online

Mạng xã hội dễ biến một ngày bình thường thành ngày "thảm họa" khi bạn so sánh cuộc đời mình với highlight của người khác. Trong lúc thấy mình không ổn, hãy tạm rút phích khỏi thế giới ảo. Tắt thông báo, để điện thoại sang một bên và dành một ngày để đọc sách, nấu ăn hay đi dạo. Không phải bạn bỏ lỡ tin tức, bạn đang cho tâm trí nghỉ ngơi khỏi cuộc đua so sánh.

8. Làm một việc tốt, dù rất nhỏ

Nghịch lý là khi bạn giúp người khác, bạn cũng tự giúp mình thoát khỏi cảm giác không vui. Một lời khen chân thành, một ly nước mát cho đồng nghiệp hay nhường ghế trên xe buýt,... đều là hạt giống năng lượng tích cực. Khi bạn trở thành người mang may mắn cho người khác, bạn sẽ thấy mình cũng bớt u ám đi nhiều.

9. Chọn lại góc nhìn

Điều khác biệt giữa "xui xẻo" và "bài học" chỉ nằm ở cách bạn định nghĩa nó. Lỡ chuyến xe bus có thể là bất tiện nhưng cũng có thể là cơ hội để tránh kẹt xe hoặc gặp một người mới. Thất bại trong công việc có thể khiến bạn thất vọng nhưng cũng là lời nhắc để bạn nhìn lại cách làm việc. Bạn không kiểm soát được mọi sự kiện nhưng bạn hoàn toàn kiểm soát được góc nhìn của mình. Và đó chính là quyền năng lớn nhất để thoát khỏi vận xui.