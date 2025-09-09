Clip bé gái nghèo “giật” đồ cúng cô hồn gây sốt mạng: Gia chủ tiết lộ câu chuyện phía sau

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh người dân giật đồ cúng cô hồn. Ngoài những clip vui vẻ, hài hước, thì cũng không ít người ngỡ ngàng, ngán ngẩm trước những hình ảnh giật đồ cúng thiếu văn minh. Tuy nhiên mới đây, một đoạn clip giật đồ cúng cô hồn của một bé gái đã khiến nhiều người phải thốt lên: “Quá dễ thương”.

Trong đoạn clip, một bé gái khoảng 7-8 tuổi đứng cạnh mâm cúng cô hồn của một tiệm sửa điện thoại trên đường Âu Cơ (phường Tân Phú, TP.HCM). Thấy gia chủ đã cúng xong, cô bé muốn xin đĩa vịt quay nên lễ phép hỏi: “Con xin nha chú”.

Khi được chủ nhà đồng ý, cô bé gói gọn hộp thức ăn rồi gọi người ông ở bên kia đường sang cầm giúp. Sau đó, bé gái gửi lời cảm ơn chủ nhà: “Cảm ơn chú nha”. Cô bé cũng bày tỏ niềm vui vì xin được món ăn ngon.

Bé gái lễ phép xin đồ cúng cô hồn khiến nhiều người khen ngợi.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh bé gái nghèo, ngoan ngoãn, lễ phép, lịch sự khi giật cô hồn khiến nhiều người xúc động, dành lời khen cho bé.

Được biết, người quay lại clip nói trên là anh Bùi Danh Chính (sinh năm 1992, quê ở Quảng Ngãi, chủ quán điện thoại trên đường Âu Cơ, phường Tân Phú, TP.HCM).

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Chính cho biết, bé gái trong clip sống ở đối diện tiệm của anh Chính, hoàn cảnh cũng còn nhiều thiếu thốn. Bé hay ra chơi với ông nội làm nghề vá xe ở lề đường. Bé gái cùng mấy anh em hay nằm ngủ ngay ở đó.

Giống như mọi năm, năm nay anh chuẩn bị một con vịt quay và một ít trái cây bày mâm cúng trước cửa tiệm để cúng Rằm tháng 7. Khi anh Chính vừa cúng xong thì cô bé chạy sang, lễ phép xin đồ. Thấy bé gái ngoan ngoãn, lễ phép, khác hẳn chen lấn, hỗn loạn thường thấy nên anh Chính đã ghi lại khoảnh khắc này, đăng lên mạng xã hội. Anh cũng không ngờ, đoạn clip lại được quan tâm đến vậy.

Anh Chính kể thêm, những đợt cúng khác trong năm, anh vẫn thường mang bánh trái để chia cho gia đình bé gái. Có lần, khi mang thức ăn qua, anh thấy mấy ông cháu đã ngủ say nên chỉ đặt phần ăn ngay cạnh chứ không gọi dậy. Lâu nay thành thói quen, mỗi lần cúng, chủ tiệm điện thoại đều dành sẵn ít đồ cho bé gái. Anh Chính nghĩ đơn giản, giúp được gì cho bé thì giúp. Người đàn ông cũng rất mừng khi đoạn clip được lan tỏa, có nhiều người biết đến để hỗ trợ thêm cho cháu bé.

(Tổng hợp)