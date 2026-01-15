Thường làm 4 việc này khi đi thang máy chính là biểu hiện của EQ thấp

Thang máy là không gian công cộng nhỏ hẹp, nơi mỗi người chỉ ở lại vài chục giây nhưng lại đủ để bộc lộ rõ cách cư xử và mức độ tinh tế trong giao tiếp. Trong môi trường kín, đông người và khó né tránh này, những phản xạ rất đời thường như bước vào – đứng – nói chuyện – chờ đợi đều trở thành “tấm gương” phản chiếu trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi cá nhân.

Thực tế cho thấy, nhiều hành vi tưởng như rất bình thường trong thang máy lại dễ khiến người xung quanh khó chịu, thậm chí bị đánh giá là thiếu tinh tế trong ứng xử. Nếu thường xuyên lặp lại 4 hành vi dưới đây khi sử dụng thang máy, bạn rất dễ bị đánh giá là người có EQ thấp:

1. Chen lấn người đang đi ra

Một trong những hình ảnh dễ bắt gặp nhất là cảnh cửa thang máy vừa mở, người bên ngoài đã vội vàng bước vào, trong khi bên trong vẫn còn nhiều người chưa kịp đi ra. Việc không chịu chờ vài giây để người khác đi ra trước phản ánh sự thiếu kiên nhẫn và thiếu thấu cảm. Đây chính là 2 đặc điểm điển hình của EQ thấp.

Nhiều người thường biện minh rằng do “vội quá”, “sợ thang đóng cửa”, nhưng thực tế cho thấy việc đứng chờ vài giây để người bên trong đi ra không ảnh hưởng đến thời gian vận hành của thang máy, trong khi lại giúp tránh va chạm và ùn tắc không cần thiết.

Trái lại, chỉ cần chúng ta chậm lại vài giây và nhường lối, không gian chật hẹp ấy sẽ trở nên thông thoáng, an toàn và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người – một khác biệt nhỏ nhưng thể hiện rõ mức độ tinh tế trong EQ.

2. Nói chuyện điện thoại lớn tiếng, bật loa ngoài trong không gian kín

Trong thang máy, không ít người vô tư nghe điện thoại, thậm chí bật loa ngoài, nói chuyện lớn tiếng như thể đang ở không gian riêng. Nội dung cuộc trò chuyện có thể rất đời thường, nhưng âm lượng và sự thiếu ý thức lại khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu.

EQ cao thể hiện ở khả năng nhận biết cảm xúc của người khác. Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng thang máy là không gian chung, kín, âm thanh dễ vang và mọi người không có lựa chọn “rời đi” ngay lập tức. Do đó, việc giữ giọng nói nhỏ, hoặc chờ ra khỏi thang máy mới tiếp tục cuộc gọi là hành vi tối thiểu của sự tôn trọng.

Ngược lại, người EQ thấp thường chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân mà không để ý đến sự bất tiện họ đang gây ra. Thậm chí, có người còn coi việc nói chuyện lớn tiếng là điều bình thường, hoặc cho rằng “không ai cấm”. Chính sự thiếu nhạy cảm này khiến họ dễ bị đánh giá là kém tinh tế trong giao tiếp xã hội.

3. Đứng chắn cửa, không nhường lối dù biết người khác cần ra trước

Một biểu hiện khác của EQ thấp trong thang máy là đứng chắn ngay cửa ra vào, dù biết rõ có người phía sau cần đi ra. Thay vì chủ động bước sang một bên hoặc ra ngoài tạm thời, nhiều người vẫn đứng yên, buộc người khác phải lên tiếng nhắc nhở.

Hành vi này phản ánh sự thiếu chủ động trong việc điều chỉnh hành vi theo hoàn cảnh. Người có EQ cao thường quan sát xung quanh, nhận biết ai sắp ra, ai cần di chuyển và sẵn sàng nhường chỗ mà không cần được yêu cầu. Với họ, việc tạo thuận lợi cho người khác cũng chính là tạo thuận lợi cho chính mình.

Ngược lại, người EQ thấp thường chỉ phản ứng khi bị nhắc, thậm chí tỏ ra khó chịu vì cho rằng “phải nói thì tôi mới biết”. Thực tế, khả năng tự nhận thức tình huống và hành động phù hợp chính là một thước đo quan trọng của EQ.

4. Cười đùa, trêu chọc nhau quá trớn trong thang máy

Một biểu hiện khác của EQ thấp thường bị xem nhẹ là việc cười đùa, trêu chọc nhau quá mức trong thang máy. Không ít người coi thang máy như không gian riêng, thoải mái nói cười lớn tiếng, đùa giỡn, thậm chí có những câu nói mang tính trêu chọc, thân mật quá đà với bạn bè đi cùng, mà không để ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.

Thang máy là không gian kín, âm thanh dễ vang, cảm xúc dễ lan truyền, và không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi bị “áp đặt” bởi sự ồn ào hay những câu đùa riêng tư của người khác. Người có EQ cao biết tiết chế tiếng cười, hạ thấp giọng nói hoặc tạm dừng câu chuyện khi bước vào thang máy. Ngược lại, người EQ thấp thường đặt cảm xúc của mình lên trước, coi sự khó chịu của người khác là điều “không đáng kể” hoặc thậm chí không hề nhận ra.

(Tổng hợp)