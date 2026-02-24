Người xưa dặn: Ngày vía Thần Tài, tránh làm 3 việc này, phúc lộc ùn ùn kéo đến dù không mua vàng

Ngày vía Thần Tài hằng năm luôn thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người, đặc biệt những ai làm kinh doanh, buôn bán. Không ít người cho rằng phải mua vàng trong ngày này mới giữ được tài lộc. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu vàng, mà ở cách mỗi người ứng xử và quản lý cuộc sống của mình. Chỉ cần tránh 3 việc dưới đây, phúc lộc vẫn có thể tự tìm đến, ngay cả khi bạn không mua vàng.

Thứ nhất, tránh to tiếng, cãi vã trong gia đình

Một ngày khởi đầu cho kỳ vọng tài chính trong năm mới sẽ khó trọn vẹn nếu không khí trong nhà căng thẳng. Những mâu thuẫn, lời qua tiếng lại hay thái độ nóng nảy dễ khiến tâm trạng trở nên tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định trong công việc và tiền bạc.

Giữ hòa khí không chỉ là cách tạo sự dễ chịu cho các thành viên, mà còn giúp mỗi người có sự tỉnh táo, sáng suốt hơn. Khi gia đình êm ấm, tinh thần ổn định, mọi kế hoạch cũng thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu để xung đột kéo dài, dù có chuẩn bị lễ nghi chu đáo đến đâu, cảm giác bất an vẫn hiện hữu.

Thứ hai, tránh chi tiêu bốc đồng hoặc vay mượn

Tâm lý đám đông đôi khi khiến nhiều người quyết định mua sắm vượt quá khả năng tài chính. Một số người sẵn sàng vay mượn chỉ để sở hữu một món đồ mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, khởi đầu một chu kỳ mới bằng áp lực nợ nần hay lo lắng tiền bạc không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Thay vì chạy theo phong trào, mỗi người nên cân nhắc điều kiện thực tế của mình. Việc lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dành thời gian rà soát lại các khoản thu - chi, đặt mục tiêu tiết kiệm hoặc đầu tư phù hợp sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn. Sự chủ động và kỷ luật tài chính chính là nền tảng bền vững cho tài lộc.

Thứ ba, tránh nói lời tiêu cực về tiền bạc và công việc

Lời nói phản ánh suy nghĩ. Khi liên tục than vãn rằng mình kém may mắn, làm ăn khó khăn hay tiền bạc eo hẹp, con người dễ rơi vào trạng thái bi quan, thiếu động lực. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cách hành động và khả năng nắm bắt cơ hội.

Ngược lại, một thái độ tích cực, nhìn nhận vấn đề theo hướng giải pháp sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội hơn. Thay vì nói “năm nay chắc lại khó khăn”, hãy đặt mục tiêu cụ thể và tìm cách thực hiện từng bước. Sự lạc quan có cơ sở và tinh thần cầu tiến mới là yếu tố giúp tài lộc tăng trưởng theo thời gian.

Mua vàng trong ngày vía Thần Tài có thể là lựa chọn cá nhân. Nhưng nếu điều kiện chưa cho phép, bạn hoàn toàn không cần áp lực. Tránh ba việc trên, giữ tâm thế ổn định và hành động có tính toán, đó mới là cách để phúc lộc tự tìm đến một cách tự nhiên và lâu dài.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm