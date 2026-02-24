Tháng Giêng thắp hương: Đừng phạm 3 lỗi này kẻo "mất điểm" với bề trên

Tháng Giêng được xem là tháng mở đầu cho một chu kỳ mới, vì vậy chuyện hương khói trong gia đình cũng được nhiều người chú trọng hơn bình thường. Không ít nhà duy trì thắp hương gần như mỗi ngày với mong muốn cầu bình an, tài lộc và sự hanh thông cho cả năm. Tuy nhiên, giữa sự thành tâm đó, có những lỗi tưởng nhỏ nhưng lại lặp đi lặp lại, khiến không gian thờ cúng mất đi sự trang nghiêm vốn có.

Thực tế, phong thủy bàn thờ không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở sự chỉn chu, sạch sẽ và thái độ của gia chủ. Nếu trong tháng Giêng vẫn vô tình phạm phải 3 lỗi dưới đây, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn dễ tạo cảm giác bất an, như thể “mất điểm” với bề trên mà không hay.

1. Thắp hương liên tục nhưng không dọn tỉa chân nhang, lau dọn bàn thờ

Tháng đầu năm, nhiều gia đình tăng tần suất thắp hương với tâm lý “càng nhiều càng tốt”. Tuy nhiên, việc thắp hương thường xuyên nhưng không dọn dẹp đi kèm lại khiến bàn thờ nhanh chóng bám bụi, tàn nhang rơi đầy, chân nhang cắm chồng chéo, chén nước đổi màu. Không gian vốn cần sự thanh tịnh bỗng trở nên rối mắt và nặng nề.

Trong quan niệm phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí, sự gọn gàng tượng trưng cho dòng năng lượng ổn định. Khi khu vực này quá tải, cảm giác bức bí dễ hình thành, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người sống trong nhà. Vì vậy, thay vì chỉ chú trọng thắp hương, gia chủ nên dành thời gian lau dọn định kỳ, tỉa bớt chân nhang khi cần và giữ mọi thứ ngay ngắn. Một bàn thờ sạch sẽ luôn mang lại cảm giác an tâm hơn nhiều so với việc hương khói dày đặc nhưng thiếu chăm sóc.

2. Dâng lễ qua loa, dùng đồ héo úa hoặc để quá lâu không thay

Không ít người nghĩ rằng lễ vật đầu năm chỉ mang tính tượng trưng nên có thể tận dụng lại hoa quả cũ hoặc để mâm lễ nhiều ngày không thay. Hoa héo, trái cây nhăn vỏ, thậm chí có dấu hiệu dập úng vẫn xuất hiện trên bàn thờ vì “chưa đến lúc bỏ”. Tuy nhiên, về mặt biểu tượng, lễ vật thể hiện sự tươi mới và đủ đầy. Khi chúng không còn nguyên vẹn, ý nghĩa tích cực ban đầu cũng giảm đi phần nào.

Điều đáng nói là hình ảnh hoa quả héo úa đặt nơi thờ cúng dễ tạo cảm giác trì trệ, thiếu sinh khí cho cả không gian. Thay vì bày biện cầu kỳ, gia chủ chỉ cần chuẩn bị lễ đơn giản nhưng tươi mới và thay kịp thời khi đã xuống sắc. Chính sự tinh gọn và chỉn chu mới là yếu tố giữ được sự trang trọng lâu dài trong suốt tháng Giêng.

3. Thắp hương trong tâm thế vội vàng, vừa khấn vừa lo việc khác

Một lỗi phổ biến khác không nằm ở vật chất mà ở thái độ. Nhiều người tranh thủ thắp hương trước giờ đi làm, tay cắm nhang nhưng đầu óc vẫn bận rộn với điện thoại, công việc hoặc câu chuyện dang dở. Việc khấn vái diễn ra nhanh chóng, thậm chí còn xen lẫn tiếng cãi vã hoặc than phiền trong nhà.

Phong thủy đề cao sự tập trung và thành tâm bởi trạng thái tinh thần của gia chủ được xem là yếu tố ảnh hưởng đến trường khí trong không gian sống. Khi việc thắp hương trở thành một thói quen làm cho có, ý nghĩa kết nối tâm linh cũng dần nhạt đi. Dù bận rộn đến đâu, trong tháng Giêng - tháng khởi đầu, mỗi lần thắp hương nên là vài phút tĩnh lại, giữ tâm thế nhẹ nhàng và tích cực. Sự bình an trong lòng đôi khi còn quan trọng hơn số nén nhang được thắp lên.



