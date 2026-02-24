6 loại hoa NÊN đặt bàn thờ ngày vía Thần Tài: Mở kho tài lộc, tiền vào như nước biển Đông

Trong quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài không chỉ là thời điểm mở lộc đầu năm mà còn là dịp để các gia đình chăm chút lại không gian thờ cúng, gửi gắm mong cầu về một năm làm ăn thuận lợi, tài lộc hanh thông. Bên cạnh lễ vật, chọn hoa cúng như thế nào để phù hợp và mang ý nghĩa gắn liền với may mắn, tài lộc cũng là câu hỏi của nhiều người. Dưới đây là 6 loại hoa thường được chọn để cắm bàn thờ ngày vía Thần Tài trong ngày 10 tháng Giêng, bạn có thể tham khảo.

1. Hoa hồng

Hoa hồng là loại hoa vừa đẹp vừa có hương thơm dễ chịu, rất phù hợp để dâng cúng trong ngày vía Thần Tài. Trong đó, hoa hồng đỏ và hồng vàng là hai lựa chọn phổ biến nhất. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, sự thăng tiến và cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong khi sắc vàng lại gắn liền với tài lộc, thịnh vượng và thành công trong công việc làm ăn.

2. Hoa lan

Hoa lan tượng trưng cho sự sang trọng, đẳng cấp và cuộc sống đủ đầy. Với hương thơm nhẹ nhàng, dáng hoa thanh thoát, lan rất phù hợp để cắm trên bàn thờ Thần Tài. Theo quan niệm dân gian, loại hoa này còn mang ý nghĩa về sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng và sự phát triển lâu dài.

3. Hoa thủy tiên

Hoa thủy tiên thường được ví như "chén ngọc đĩa ngà", đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng. Trong phong thủy, loài hoa này tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và khả năng xua tan những nguồn năng lượng không tốt để đón tài lộc vào nhà. Nhờ hương thơm dịu nhẹ và vẻ đẹp tinh tế, hoa thủy tiên rất hay được chọn để cắm bàn thờ Thần Tài vào các dịp lễ đầu năm.

4. Hoa ly

Hoa ly có nhiều màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng và đặc biệt là rất bền, lâu tàn. Dù từng có quan niệm e ngại chữ "ly" gợi liên tưởng đến chia cắt nhưng trên thực tế, hoa ly được xem là biểu tượng của sự thuần khiết, tái sinh và những khởi đầu mới. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn chọn hoa ly để dâng cúng Thần Tài với mong muốn năm mới nhiều hứa hẹn và thuận lợi hơn.

5. Hoa huệ

Hoa huệ ghi điểm nhờ mùi hương nhẹ, tạo cảm giác yên tĩnh và trang trọng cho không gian thờ cúng. Ngoài ra, loài hoa này còn được xem là biểu tượng của sự tinh khiết, may mắn và thịnh vượng. Việc dâng hoa huệ không chỉ để tăng thêm sự chỉn chu mà còn gửi gắm mong cầu về một năm an lành, tài lộc đủ đầy.

6. Hoa sen

Hoa sen là loài hoa quen thuộc trong các nghi lễ thờ cúng, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Sen tượng trưng cho sự thanh cao, tinh khiết và khả năng vươn lên trong nghịch cảnh. Chính vì vậy, cắm hoa sen trên bàn thờ Thần Tài trong ngày vía được xem là lời cầu chúc cho tài lộc bền vững, cuộc sống an khang và sự phát triển lâu dài.