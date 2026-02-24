6 kiêng kỵ khi cúng vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài là dịp quan trọng đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Năm 2026, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 26 tháng 2 năm 2026 dương lịch. Đây được xem là thời điểm linh thiêng để cầu tài lộc, may mắn và hanh thông trong công việc suốt cả năm.

Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, gia chủ cũng cần lưu ý những điều kiêng kỵ để tránh làm ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc. Dưới đây là 6 điều kiêng kỵ quan trọng khi cúng vía Thần Tài mà bạn nên biết.

1. Không lau dọn bàn thờ qua loa, cẩu thả

Trước ngày vía Thần Tài, bàn thờ cần được lau dọn sạch sẽ. Tuy nhiên, việc vệ sinh phải thực hiện cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh xê dịch bát hương tùy tiện. Không dùng khăn bẩn hoặc nước không sạch để lau bàn thờ, vì điều này được cho là thiếu tôn kính. Nên dùng nước ấm pha rượu gừng hoặc nước lá bưởi để lau dọn, thể hiện sự trang nghiêm và thành tâm.

2. Không cúng đồ ôi thiu, kém tươi

Lễ vật dâng cúng phải tươi mới, sạch sẽ. Hoa quả héo úa, thực phẩm ôi thiu hoặc đồ giả đều bị xem là thiếu thành ý. Nếu cúng mặn, nên chọn thực phẩm vừa nấu xong, còn ấm nóng. Sự chỉn chu trong lễ vật thể hiện lòng thành và sự tôn trọng đối với Thần Tài.

3. Không để bàn thờ bừa bộn, lộn xộn

Bàn thờ Thần Tài cần được sắp xếp gọn gàng. Tránh để tiền lẻ, giấy tờ, hóa đơn, đồ cá nhân lẫn lộn trên bàn thờ. Điều này theo quan niệm dân gian có thể làm phân tán tài khí. Sau khi cúng xong, nên dọn dẹp sạch sẽ, không để tro nhang rơi vãi.

4. Không nói tục, cãi vã trong ngày vía

Ngày vía Thần Tài là ngày cầu tài lộc, vì vậy gia chủ nên giữ tâm trạng vui vẻ, hòa nhã. Việc cãi vã, to tiếng hay nói lời tiêu cực trong ngày này được cho là ảnh hưởng đến vận may cả năm. Giữ không khí ấm cúng, tích cực sẽ giúp thu hút năng lượng tốt lành.

5. Không ăn mặc xuề xòa khi làm lễ

Khi cúng, nên ăn mặc lịch sự, gọn gàng. Tránh mặc đồ quá ngắn, hở hang hoặc nhếch nhác khi đứng trước bàn thờ. Dù lễ lớn hay nhỏ, sự trang nghiêm vẫn là yếu tố quan trọng thể hiện lòng thành kính.

6. Không quên giờ đẹp để cúng

Theo quan niệm dân gian, cúng vào giờ đẹp trong ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ giúp tăng thêm may mắn. Gia chủ nên chọn giờ buổi sáng hoặc giờ hoàng đạo để tiến hành nghi lễ. Ngoài ra, nhiều người còn có thói quen mua vàng trong ngày này để lấy may, với niềm tin rằng tài lộc sẽ dồi dào suốt năm.



