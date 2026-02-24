Sau Tết nhiều gia đình tiếc của nên giữ món này quá lâu, vô tình ảnh hưởng đến phong thủy “kết lộc”

Tết qua đi, điều còn lại trong nhiều căn bếp không chỉ là dư âm sum vầy mà còn là… bánh chưng, bánh tét chất đầy tủ lạnh. Vì tiếc của, không ít gia đình cố giữ lại những chiếc bánh đã để nhiều ngày, dù vỏ bắt đầu cứng, nhân khô, thậm chí xuất hiện dấu hiệu mốc nhẹ. Ít ai biết rằng theo quan niệm dân gian, việc giữ bánh chưng quá lâu sau Tết không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn bị xem là tác động đến phong thủy “kết lộc” đầu năm.

Bánh chưng – biểu tượng của sự tròn đầy, nhưng chỉ khi còn tươi mới

Ảnh minh hoạ

Bánh chưng, bánh tét vốn tượng trưng cho đất trời, cho sự đủ đầy và sung túc. Trong những ngày Tết, chiếc bánh vuông vức, xanh lá dong được đặt trang trọng trên bàn thờ hay mâm cỗ như lời cầu mong năm mới viên mãn.

Tuy nhiên, theo quan niệm xưa, biểu tượng chỉ giữ nguyên ý nghĩa khi ở trạng thái trọn vẹn. Một chiếc bánh đã khô cứng, biến màu hay có mùi lạ lại mang hình ảnh của sự “quá hạn”, trì trệ. Giữ bánh quá lâu trong bếp những ngày đầu năm bị xem là giữ lại năng lượng cũ, không tốt cho việc “kết lộc” ức gom tụ và duy trì vận khí tốt sau Tết.

Tâm lý tiếc của và cảm giác nặng nề trong không gian sống

Sau Tết, nhiều gia đình ngại bỏ đi thực phẩm vì sợ lãng phí. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khi tủ lạnh luôn chật kín bánh chưng cũ, mỗi lần mở ra lại thấy những món ăn đã qua thời điểm ngon nhất, cảm giác nặng nề sẽ xuất hiện một cách vô thức.

Phong thủy thực chất bắt nguồn từ cảm nhận về không gian. Một căn bếp sáng sủa, thực phẩm tươi mới sẽ tạo tâm lý nhẹ nhàng, khởi đầu tích cực. Ngược lại, đồ ăn cũ kỹ, ám mùi khiến không gian trở nên ứ đọng điều mà người xưa gọi là “khí tù”.

Làm sao để vừa không lãng phí vừa không “giữ khí cũ”?

Nếu bánh còn ngon, gia đình có thể biến tấu thành món mới: rán giòn, áp chảo, ăn kèm dưa góp để đổi vị. Nhưng khi bánh đã có dấu hiệu mốc, nhớt hoặc chua, tốt nhất nên mạnh dạn bỏ đi.

Nhiều người lớn tuổi quan niệm rằng năm mới không nên tiếc những thứ đã hỏng, vì giữ lại chỉ làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. “Kết lộc” không phải là tích trữ thật nhiều, mà là giữ lại những gì còn giá trị và sẵn sàng buông bỏ điều đã qua.

Ảnh minh hoạ

Giữ lộc là giữ sự tươi mới

Tháng Giêng được xem là thời điểm mở đầu cho cả năm. Căn bếp – nơi giữ lửa gia đình càng cần được làm mới sau kỳ nghỉ dài. Dọn lại tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm đã xuống cấp, lau chùi gọn gàng chính là cách “làm sạch” không gian sống.

Có thể bạn không tin hoàn toàn vào phong thủy, nhưng chắc chắn ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi bước vào một gian bếp gọn gàng, không còn mùi thực phẩm cũ.

Sau Tết, thay vì giữ bánh chưng quá lâu vì tiếc, hãy cân nhắc giữa giá trị vật chất và sự thoải mái tinh thần. Bởi lộc đầu năm không nằm ở số lượng đồ ăn còn lại trong tủ lạnh, mà nằm ở cảm giác nhẹ nhàng, sẵn sàng bước tiếp.

Đôi khi, buông bỏ đúng lúc cũng chính là cách giữ lộc bền lâu nhất.