Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) được xem là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm đối với những người làm ăn, kinh doanh hoặc đơn giản là mong cầu tài chính hanh thông. Tuy nhiên, nhiều người chỉ tập trung vào đúng một ngày mà quên rằng phong thủy luôn coi trọng sự chuẩn bị từ trước đó.

Giống như việc gieo hạt cần làm đất trước, muốn đón lộc trong ngày Thần Tài, không gian sống và tâm thế gia chủ cũng cần được chỉnh sửa từ sớm. Dưới đây là 5 việc nên làm trước ngày Vía Thần Tài để “mở đường” cho tài khí, thay vì đợi đến sát giờ mới vội vàng chuẩn bị.

1. Dọn dẹp lại bàn thờ Thần Tài và khu vực xung quanh

Bàn thờ Thần Tài thường đặt dưới đất, gần cửa ra vào – nơi dễ bám bụi và bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt hằng ngày. Trước ngày vía ít nhất 1–2 hôm, gia chủ nên lau dọn sạch sẽ, thay nước, tỉa bớt chân nhang nếu cần và sắp xếp lại đồ thờ cho gọn gàng.

Phong thủy quan niệm rằng bàn thờ là nơi tụ khí. Nếu khu vực này còn bụi bặm, lộn xộn, việc cúng lễ dù đầy đủ cũng khó tạo cảm giác trang nghiêm. Một không gian sạch sẽ, sáng sủa chính là bước đầu tiên để thể hiện sự chỉn chu trong việc đón lộc.

2. Kiểm tra và làm sạch khu vực cửa chính

Cửa chính được xem là miệng khí của ngôi nhà. Dù bàn thờ Thần Tài đặt ở đâu, dòng năng lượng tài lộc vẫn đi vào từ cửa chính trước tiên. Vì vậy, những ngày trước vía, nên chú ý dọn gọn giày dép, bỏ bớt đồ chắn lối đi, lau sạch tay nắm cửa và khu vực thềm nhà. Một lối vào thông thoáng không chỉ giúp ngôi nhà sáng sủa hơn mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho việc mở rộng cơ hội. Ngược lại, cửa bị che chắn hoặc tối tăm dễ tạo cảm giác trì trệ, ảnh hưởng đến tâm lý gia chủ trong ngày quan trọng.

3. Sắp xếp lại khu vực bếp và tủ lạnh

Ít người để ý rằng bếp trong phong thủy tượng trưng cho tài khố. Trước ngày Vía Thần Tài, việc kiểm tra tủ lạnh, loại bỏ thực phẩm hỏng, lau dọn bếp núc sạch sẽ sẽ giúp không gian ấm áp và gọn gàng hơn.

Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần đảm bảo khu vực nấu nướng không lộn xộn, không có mùi ẩm mốc. Bếp sáng sủa, gọn gàng tượng trưng cho sự đủ đầy và ổn định - nền tảng quan trọng để tài lộc có thể “ở lại” lâu dài.

4. Chuẩn bị lễ vật sớm, tránh mua vội vào phút chót

Dù chọn mâm lễ đơn giản hay đầy đủ, việc chuẩn bị trước sẽ giúp gia chủ chủ động hơn. Hoa tươi, trái cây, nhang đèn nên được chọn kỹ, tránh tình trạng sát giờ mới mua vội dẫn đến thiếu sót hoặc chất lượng không đảm bảo. Phong thủy đề cao sự thành tâm và chu đáo. Khi mọi thứ được chuẩn bị từ trước, tâm lý trong ngày vía cũng thoải mái hơn, không còn cảm giác gấp gáp. Chính trạng thái tinh thần ổn định này mới là yếu tố quan trọng giúp duy trì năng lượng tích cực trong nhà.

5. Rà soát lại những khoản chi tiêu đầu năm

Trước ngày Thần Tài, nhiều người có thói quen mua vàng hoặc chi một khoản tiền lớn với mong muốn lấy may. Tuy nhiên, thay vì hành động theo cảm tính, nên nhìn lại tình hình tài chính hiện tại để có quyết định phù hợp.

Phong thủy tài lộc không chỉ nằm ở nghi thức, mà còn ở cách quản lý tiền bạc. Nếu việc chi tiêu vượt quá khả năng, áp lực tài chính sau đó có thể làm giảm hiệu quả của mọi nỗ lực cầu tài. Chuẩn bị một kế hoạch chi tiêu rõ ràng chính là cách giữ lộc bền vững hơn.



