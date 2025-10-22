Người phụ nữ tự "rước" ung thư dạ dày vào thân vì 1 việc nhiều người QUÊN khi nấu cơm

Người phụ nữ này tên là Lý Phương (đã được thay đổi), 42 tuổi, sống tại Sơn Đông (Trung Quốc). Cô luôn tin rằng tự nấu ăn ở nhà an toàn và sạch hơn đồ ăn ngoài. Mỗi giờ nghỉ trưa, cô đều tranh thủ về nhà để ăn cơm nóng hấp lại trong nồi. Không ngờ, chính chiếc nồi cơm điện quen thuộc ấy lại là "thủ phạm" khiến cô mắc ung thư dạ dày. Nói đúng hơn, là do thói quen sử dụng nồi cơm điện của cô Lý trong nhiều năm.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Vương Cư Phát thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết, khi hỏi về lối sống phát hiện cô Lý chăm nấu cơm nhưng lại lười vệ sinh nồi cơm. Suốt nhiều năm liền, cô chỉ vệ sinh ruột nồi, lâu lâu lau qua bên ngoài nồi mà bỏ quên các bộ phận khác như mâm nhiệt, nắp trong, van xả hơi, khay đựng nước thừa... Trong khi bác sĩ Vương cảnh báo: "Những nơi này dễ trở thành ổ chứa vi khuẩn và nấm mốc nguy hiểm nhất".

Bởi sau mỗi lần nấu, hơi nước và cặn cơm bám lại, tạo môi trường lý tưởng cho vi sinh vật sinh sôi. Khi nồi được dùng để nấu hay hấp nóng lại cơm hằng ngày mà không được làm sạch triệt để, các mầm bệnh này xâm nhập ngược vào thức ăn. Đáng lo hơn, trong môi trường ẩm và ấm như vậy, nấm mốc có thể phát triển và sinh ra aflatoxin - chất độc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm gây ung thư hàng đầu ở gan và dạ dày.

Bác sĩ Vương cho biết: "Aflatoxin không bị phá hủy hoàn toàn dù được đun nóng, nên chỉ cần ăn phải một lượng nhỏ trong thời gian dài, cơ thể vẫn bị tổn thương nghiêm trọng. Đây là chất còn độc hơn thạch tín. Lượng lớn nhất thời có thể gây tử vong, lượng nhỏ tích tụ vẫn gây ngộ độc mãn tính, tăng nguy cơ ung thư mà phổ biến là ung thư gan và ung thư dạ dày".

Với trường hợp của cô Lý, ngoài vi khuẩn và nấm mốc độc hại từ nồi cơm điện, cô còn thường xuyên căng thẳng, thức khuya, tiết kiệm nên thường xuyên để cơm nguội và thức ăn qua nhiều ngày rồi hâm lại ăn. Tất cả những điều này hiệp đồng "phá hoại" dạ dày của cô. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy chỉ 1 thói quen nhỏ bị xem nhẹ cũng có thể gây hậu quả lớn cho sức khỏe.

Ảnh minh họa

Thông qua trường hợp này, bác sĩ Vương nhắc nhở nên vệ sinh kỹ nồi cơm điện sau 2 đến 3 lần sử dụng. Nắp trong và van xả hơi cần tháo ra rửa sạch bằng nước ấm, còn mâm nhiệt nên lau bằng khăn ẩm để loại bỏ cặn bẩn. Nếu nồi đã cũ, khó làm sạch hoặc có mùi lạ, nên thay mới để đảm bảo an toàn. Ngoài nồi cơm, dao, thớt hay quạt hút mùi trong bếp cũng cần được làm sạch định kỳ để hạn chế môi trường sống của vi khuẩn và nấm mốc sinh aflatoxin.

Ông cũng cảnh báo nên chú ý tới các dấu hiệu của ung thư dạ dày để phát hiện và điều trị sớm. Đừng để giống như cô Lý, cô thường xuyên đau bụng âm ỉ, ăn một chút đã no, phân tối màu nhưng không di khám. Tới khi đau bụng dữ dội đến mức ngất đi, vào phòng cấp cứu thì bệnh đã tiến triển tới giai đoạn 3.

Các triệu chứng phổ biến của ung thư dạ dày Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng sống sẽ cao hơn. Các triệu chứng phổ biến cảnh báo ung thư dạ dày bao gồm: - Đau bụng hoặc cảm giác khó chịu ở vùng trên bụng kéo dài. - Ăn không ngon, chán ăn, cảm giác no nhanh sau khi ăn. - Buồn nôn và nôn mửa thường xuyên, có thể nôn ra máu khi bệnh nặng. - Sụt cân không rõ nguyên nhân. - Mệt mỏi mãn tính. - Phân đen hoặc có lẫn dịch nhầy màu hồng cảnh báo xuất huyết dạ dày. - Ợ nóng hoặc trào ngược axit dạ dày - thực quản.

Nguồn và ảnh: iFeng, The Paper