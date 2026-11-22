Nội soi tiêu hóa cho bệnh nhân nữ lớn tuổi bị thiếu máu nặng kéo dài, các bác sĩ phát hiện điều bất ngờ.

Mới đây, trong quá trình thực hiện nội soi tiêu hóa trên cho một bệnh nhân nữ lớn tuổi được chẩn đoán thiếu máu nặng, các bác sĩ Khoa Nội soi – Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp. Hồ Chí Minh) đã ghi nhận một hình ảnh đáng chú ý: nhiều giun đang ký sinh và di chuyển trong lòng tá tràng- đoạn đầu của ruột non, nghi là giun móc.

Nội soi phát hiện giun bò trong ruột non bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân 115

Giun móc là một trong những loại ký sinh trùng đường ruột có khả năng gây mất máu kéo dài. Khi ký sinh trong ruột non, chúng bám vào niêm mạc ruột để hút máu, đồng thời gây tổn thương tại vị trí bám. Mặc dù lượng máu mất do từng con giun không lớn, nhưng nếu nhiễm nhiều giun trong thời gian dài, người bệnh có thể bị mất máu âm thầm, dẫn đến thiếu sắt và thiếu máu, thậm chí thiếu máu nặng.

Giun móc là loại giun tròn ký sinh chủ yếu ở ruột non của người. Hai loài gây bệnh thường gặp là Ancylostoma duodenale và Necator americanus. Sau khi xâm nhập vào cơ thể, ấu trùng giun phát triển qua các giai đoạn và cuối cùng trưởng thành tại ruột non. Tại đây, giun bám vào niêm mạc ruột và hút máu để tồn tại.

Nhiễm giun móc kéo dài có thể dẫn đến:

-Mất máu mạn tính qua đường tiêu hóa.

-Thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt.

-Mệt mỏi, suy nhược, giảm khả năng lao động.

-Chóng mặt, xanh xao, hồi hộp hoặc khó thở khi thiếu máu nặng.

Điều đáng lưu ý là người nhiễm giun móc có thể không có triệu chứng tiêu hóa rõ ràng. Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi thăm khám vì thiếu máu kéo dài hoặc khi thực hiện các xét nghiệm, thăm dò tiêu hóa. Nội soi tiêu hóa có thể tình cờ phát hiện giun trong tá tràng như trường hợp trên. Tuy nhiên, nội soi không phải là phương pháp tầm soát thường quy đối với bệnh giun móc.

Xét nghiệm phân tìm trứng giun là phương pháp quan trọng để xác định nhiễm giun móc, kết hợp với đánh giá công thức máu và tình trạng thiếu sắt khi cần thiết.

Khác với nhiều loại giun đường ruột lây truyền chủ yếu qua đường ăn uống, giun móc thường xâm nhập vào cơ thể qua da khi tiếp xúc trực tiếp với đất có chứa ấu trùng gây nhiễm. Người dân có nguy cơ nhiễm giun móc khi:

-Đi chân đất trên nền đất có nguy cơ ô nhiễm phân người.

-Làm vườn, làm ruộng hoặc tiếp xúc trực tiếp với đất mà không có phương tiện bảo vệ.

-Sinh sống trong môi trường có điều kiện vệ sinh chưa bảo đảm.

-Không sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, làm ô nhiễm đất và môi trường sống.

Sau khi xuyên qua da, ấu trùng có thể theo hệ tuần hoàn đến phổi, di chuyển lên đường hô hấp, được nuốt xuống đường tiêu hóa và phát triển thành giun trưởng thành trong ruột non. Chính vì vậy, nhiễm giun móc có thể xảy ra ngay cả ở những người có thói quen ăn uống tương đối hợp vệ sinh nhưng thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất nhiễm ấu trùng.

Để phòng bệnh, người dân nên mang giày dép khi đi lại, làm vườn, làm ruộng hoặc lao động trên nền đất, hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với đất có nguy cơ ô nhiễm. Đồng thời cần nhớ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với đất. Giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt sau khi lao động ngoài trời.

Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện ăn chín, uống chín, rửa sạch rau củ quả và sử dụng nguồn nước an toàn. Không phóng uế bừa bãi, không sử dụng phân tươi chưa xử lý để bón cây trồng. Xử lý chất thải đúng cách nhằm hạn chế phát tán trứng giun ra môi trường đất.

Ngoài ra cần tẩy giun phù hợp và khám sức khỏe khi có dấu hiệu nghi ngờ. Việc tẩy giun định kỳ cần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chương trình y tế địa phương và tư vấn của nhân viên y tế, tùy theo độ tuổi, nguy cơ nhiễm giun và tình trạng sức khỏe.

Người dân nên chủ động thăm khám khi có những biểu hiện như:

-Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân.

-Da xanh, niêm mạc nhợt, chóng mặt.

-Hồi hộp, khó thở khi gắng sức.

-Đau bụng, khó chịu vùng bụng kéo dài.

-Xét nghiệm phát hiện thiếu máu hoặc thiếu sắt nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Đặc biệt, ở người lớn tuổi, tình trạng thiếu máu thiếu sắt cần được đánh giá đầy đủ để tìm nguyên nhân, bao gồm các bệnh lý đường tiêu hóa có thể gây mất máu. Không nên mặc nhiên quy tất cả các trường hợp thiếu máu cho nhiễm giun.