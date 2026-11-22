Tưởng chừng chỉ là mẹo dân gian kỳ lạ trên mạng xã hội, thói quen ủ hạt tiêu ở rốn vào mùa đông lại mang tới chuyển biến rõ rệt cho giấc ngủ và thể trạng.

Vốn có thể trạng hư nhược, bà Vương (45 tuổi, Hồ Bắc, Trung Quốc) thường xuyên bị hành hạ bởi chứng đầy bụng mạn tính, mất ngủ và sợ gió lạnh, đặc biệt khó chịu mỗi khi thời tiết chuyển mùa lạnh giá. Tình cờ biết đến trào lưu dưỡng sinh đặt vài hạt tiêu nguyên hạt lên rốn trước giờ đi ngủ đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc, bà quyết định áp dụng thử tại nhà.

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Thay vì đắp trực tiếp, người phụ nữ 45 tuổi cẩn thận bọc vài hạt tiêu khô vào miếng bông y tế sạch rồi cố định nhẹ lên rốn mỗi tối trước khi đi ngủ. Kiên trì duy trì thói quen này đều đặn suốt 3 tháng, bà Vương bất ngờ khi cơ thể nhẹ nhõm hẳn và nhận về nhiều lợi ích khác. Khi đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả cho thấy đường tiêu hóa của bà hoàn toàn ổn định, không phát hiện bất kỳ tổn thương bệnh lý nào. Ngược lại, bà ăn ngon, ngủ ngon hơn, đi vệ sinh đều đặn nên sức khỏe tổng thể tốt hơn trước, cân nặng cũng giảm nhẹ.

4 lợi ích bất ngờ khi đặt hạt tiêu lên rốn

Dưới góc nhìn giải phẫu học, rốn là vùng da mỏng bậc nhất cơ thể, không có lớp mỡ dưới da che chắn nhưng lại tập trung mạng lưới mao mạch cực kỳ dày đặc. Trong y học cổ truyền, vị trí này được gọi là huyệt Thần Khuyết, cửa ngõ kết nối mật thiết với hệ thần kinh thực vật điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng.

Hạt tiêu vốn chứa hàm lượng lớn tinh dầu và ancaloit có tính kích thích nhẹ, tạo cảm giác ấm nóng tương tự liệu pháp chườm nhiệt. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Cổ truyền Trung Quốc năm 2022 ghi nhận kích thích nhiệt tại chỗ ở vùng rốn có khả năng thẩm thấu qua da, tác động trực tiếp lên tuần hoàn cục bộ và hỗ trợ chức năng tiêu hóa.

Nhờ duy trì thói quen làm ấm trực tiếp trung tâm vùng bụng mỗi tối, bà Vương nhận thấy 4 chuyển biến rõ rệt:

Tăng nhu động ruột, giảm hẳn đầy hơi khó tiêu

Trước đây, bụng bà Vương thường xuyên phình to, ậm ạch sau ăn, nhất là vào những ngày trời trở lạnh. Xung lực ấm nóng từ hạt tiêu giúp kích thích cơ trơn đường ruột co bóp trơn tru hơn. Nghiên cứu năm 2022 tại Trung Quốc cũng chỉ ra phương pháp làm ấm rốn hỗ trợ cải thiện hiệu quả chứng khó tiêu chức năng, tiêu chảy và chướng bụng kéo dài.

Điều hòa thần kinh, dễ vào giấc và ngủ sâu hơn

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Từ chỗ trằn trọc đếm giờ mỗi đêm, bà Vương dần tìm lại được giấc ngủ tự nhiên. Báo cáo khoa học năm 2021 tại Trung Quốc về điều hòa hệ thần kinh bằng cách tác động lên rốn cho thấy hơi ấm duy trì tại bụng dưới giúp cân bằng hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Thực nghiệm ghi nhận thời gian đi vào giấc ngủ rút ngắn khoảng 15 phút, tăng tỷ lệ giấc ngủ sâu, đồng thời việc đặt vài hạt tiêu lên rốn trước khi đi ngủ còn tạo phản xạ thư giãn cho não bộ.

Giãn mạch, xoa dịu cơn đau bụng dưới do nhiễm lạnh

Những cơn đau quặn bụng dưới khi gặp khí lạnh hoặc giai đoạn tiền mãn kinh của bà Vương cũng dịu đi đáng kể. Tinh dầu hạt tiêu tỏa nhiệt nhẹ nhàng giúp làm giãn mạch máu cục bộ, tăng lưu thông máu vùng chậu và giảm các cơn co thắt khó chịu.

Thúc đẩy chuyển hóa, đẩy lùi chứng sợ lạnh

Số liệu thống kê công bố trên Tạp chí Nội khoa Thực tiễn Trung Quốc năm 2023 cho thấy tỷ lệ người trung niên và cao tuổi gặp tình trạng thiếu dương, sợ lạnh và mệt mỏi lên tới 38,6%. Khi trung tâm vùng bụng của bà Vương được sưởi ấm thường xuyên, tuần hoàn máu toàn thân được thúc đẩy giúp đưa nhiệt lượng đi khắp cơ thể, cải thiện rõ rệt tình trạng tay chân buốt giá mỗi khi mùa lạnh ùa về.

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Cách áp dụng an toàn tại nhà và giới hạn cần lưu ý

Để học theo cách làm của bà Vương trong những ngày thời tiết chuyển lạnh mà không gây kích ứng cho vùng da nhạy cảm này, bạn cần thực hiện đúng 3 bước vệ sinh:

- Chọn hạt tiêu nguyên hạt sạch: Dùng hạt tiêu khô ráo, không bụi bẩn, tuyệt đối không đổ tiêu xay hay hạt tiêu bám bẩn từ bếp trực tiếp vào hốc rốn vì dễ gây nhiễm trùng.

- Bọc qua bông y tế tiệt trùng: Gói gọn vài hạt tiêu vào miếng bông gòn sạch để tạo màng ngăn, giúp da không tiếp xúc trực tiếp với nồng độ tinh dầu quá mạnh.

- Vệ sinh và dán cố định nhẹ nhàng: Lau khô vùng rốn, đặt bọc bông chứa hạt tiêu lên trên rồi dùng băng dính y tế thoáng khí cố định lại.

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Dù mang lại trải nghiệm tích cực cho bà Vương, phương pháp này vẫn có những giới hạn an toàn bắt buộc phải tuân thủ. Bạn chỉ nên đặt bọc hạt tiêu tối đa khoảng 30 phút vào buổi tối trước khi ngủ, tuyệt đối không dán kín suốt cả đêm vì độ ẩm và chất kích ứng giữ kín quá lâu sẽ gây bí da, bỏng rát hoặc viêm da dị ứng.

Phụ nữ đang mang thai, người có làn da quá nhạy cảm hoặc vùng rốn đang trầy xước tuyệt đối không được áp dụng. Nếu thấy vùng da quanh rốn đỏ rực, sưng tấy hay ngứa ngáy phải gỡ bỏ ngay lập tức. Đặc biệt, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ làm ấm thể nhẹ, hoàn toàn không phải thuốc chữa bệnh nên không thể thay thế việc thăm khám y tế khi gặp các bệnh lý mạn tính như tiêu chảy kéo dài hay mất ngủ kinh niên.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, IFeng