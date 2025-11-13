Người phụ nữ nhiễm HIV dù chồng và con gái không hề mắc bệnh: Phân tích virus cho kết quả gây sốc

HIV là tên viết tắt của virus gây suy giảm miễn dịch ở người. HIV lây nhiễm và tấn công các tế bào trong hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể không thể chống lại các bệnh cơ hội khác.

HIV có thể lây lan qua quan hệ tình dục, tiêm chích ma túy hoặc dùng chung kim tiêm, tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh hoặc từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh nở hoặc cho con bú, theo thông tin từ Cục Phòng, Chống HIV/AIDS - Bộ Y tế.

Tuy nhiên, trên thế giới từng ghi nhận một số ca bệnh có đường lây truyền “bất thường”. Ví dụ điển hình là ca bệnh một người phụ nữ 55 tuổi ở Úc phát hiện nhiễm HIV sau khi hiến máu năm 1997.

Ca bệnh này được đăng tải lần đầu trên tạp chí AIDS vào năm 2003, sau đó được dẫn lại bởi chuyên trang điện tử aidsmap, một trong những nguồn thông tin độc lập, chính xác và đáng tin cậy hàng đầu thế giới về HIV/AIDS

Người phụ nữ đã kết hôn được 25 năm và cho biết không có bạn tình nào trong suốt thời gian đó ngoài chồng bà, người có kết quả xét nghiệm HIV âm tính. Con gái tuổi teen của họ cũng có kết quả xét nghiệm HIV âm tính.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người con trai ở độ tuổi 30 của họ sinh sống ở Thái Lan và thỉnh thoảng quan hệ tình dục không an toàn ở đó. Tháng 12 năm 1996, anh về nhà bố mẹ ở trong vòng sáu tháng và mắc bệnh vẩy nến. Nam thanh niên này cũng có xét nghiệm dương tính với HIV.

Phân tích HIV sau đó cho thấy cả người mẹ và con trai đều bị nhiễm chủng HIV phổ biến ở Thái Lan và cực kỳ hiếm gặp ở Úc, dẫn đến nghi ngờ rằng người con trai đã lây nhiễm cho mẹ. Yếu tố nguy cơ duy nhất khiến người mẹ có thể đã nhiễm HIV từ con trai là việc bôi thuốc ngoài da lên các tổn thương vẩy nến của con trai, được báo cáo là khô và không chảy máu.

Việc bôi kem dưỡng da lên các tổn thương vảy nến khô chưa bao giờ được xác định là một nguồn lây nhiễm HIV tiềm ẩn. Độ chính xác của tiền sử bệnh án của trường hợp này có phần bị ảnh hưởng bởi việc người con trai từ chối phỏng vấn trực tiếp, chỉ đồng ý trả lời các câu hỏi bằng văn bản. Ngoài ra, người con trai còn bị đồng nhiễm viêm gan C, điều này cho thấy anh ta có thể đã có tiền sử tiêm chích ma túy nhưng chưa được tiết lộ.

Đối tượng có nguy cơ mắc HIV

Theo Cục Phòng, Chống HIV/AIDS, bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, nguy cơ sẽ cao hơn ở những người:

- Quan hệ tình dục không an toàn: Nên dùng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn nguy hiểm hơn quan hệ tình dục qua đường âm đạo và bạn có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn nếu có nhiều bạn tình.

- Mắc các bệnh lây qua đường tình dục (STIs): Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra vết loét trên bộ phận sinh dục. Những vết loét này đóng vai trò là cửa ngõ để HIV xâm nhập vào cơ thể bạn.

- Dùng chung kim tiêm: Phổ biến ở những người tiêm chích ma túy bất hợp pháp.

Để phòng tránh HIV, bạn cần thực hiện các điều sau:

- Bao cao su: Dùng bao cao su là phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất chống lại HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

- Chất bôi trơn: Giúp quan hệ tình dục an toàn hơn bằng cách giảm nguy cơ rách âm đạo hoặc hậu môn do khô hoặc ma sát đồng thời ngăn rách bao cao su…

- Không dùng chung kim tiêm, dụng cụ tiêm chích: Hạn chế được nguy cơ nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan C.

- PrEP - Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV.



