Sáng ngày hôm đó, con gái bà Lý (59 tuổi, sống tại Chiết Giang - Trung Quốc) vẫn gọi mẹ dậy ăn sáng như mọi ngày. Nhưng lạ thay, không có tiếng trả lời. Cô thấy bất ngờ vì mấy chục năm mẹ mình luôn duy trì thói quen ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng. Khi cánh cửa phòng được mở ra, cô từ sững sờ chuyển sang sửng sốt khi phát hiện mẹ đã tử vong trên giường.

Ảnh minh họa

Tin dữ đến quá đột ngột khiến cả gia đình bà Lý không thể chấp nhận. Một người sinh hoạt điều độ, không thức khuya, không xáo trộn giờ giấc vì sao lại có thể đột ngột tử vong?

Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ nhận định nhiều khả năng bà đã bị nhồi máu cơ tim cấp trong đêm. Đây là một biến cố nguy hiểm xảy ra rất nhanh và khó phát hiện nếu không có dấu hiệu rõ ràng. Nhất là khi bà Lý ngủ một mình ở căn phòng khá xa gia đình con cái - điều mà trước đây mọi người nghĩ sẽ tốt hơn cho bà để tránh lũ trẻ ồn ào.

Bà Lý được con gái mô tả là "khỏe mạnh, không có bệnh nền", nhưng thực chất có bí mật ẩn chứa phía sau. Bà ăn được, ngủ được, vẫn lao động chân tay hàng ngày nên chủ quan cho rằng mình mạnh khỏe, đã nhiều năm không đi khám sức khỏe. Khi cơ thể khó chịu, bà cũng chỉ cho rằng đó là "dấu hiệu tuổi tác".

Tuy nhiên, bác sĩ Lý Hoàn Long của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quận Fuyang (Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) cho rằng bà có vấn đề tim mạch nhưng chưa được phát hiện ra. Điều này có thể là vấn đề mấu chốt khiến bà tử vong vì nhồi máu cơ tim trong giấc ngủ.

3 "thủ phạm" dẫn đến thảm cảnh tử vong trong giấc ngủ

Trước cái chết im lặng nhưng đầy ám ảnh của bà Lý, điều khiến nhiều người giật mình là giấc ngủ, thứ tưởng như an toàn nhất, lại có thể trở thành thời điểm dễ xảy ra biến cố tim mạch.

Bác sĩ Lý Hoàn Long giải thích, khi cơ thể ngủ, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm, dòng máu lưu thông chậm hơn. Nếu mạch máu đã có tổn thương hoặc mảng xơ vữa, máu dễ “đặc” hơn và hình thành cục máu đông. Đặc biệt từ nửa đêm đến rạng sáng, những thay đổi sinh lý mạnh có thể khiến tim rơi vào trạng thái thiếu oxy mà người bệnh hoàn toàn không hay biết.

Sau khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen liên quan tới giấc ngủ của bà Lý tưởng vô hại nhưng lại là “thủ phạm” âm thầm. Đó là:

1. Thường uống rượu trước khi ngủ

Người con gái kể, mẹ mình thường uống một ly rượu với suy nghĩ giúp dễ ngủ hơn. Thực tế, rượu có thể khiến người ta nhanh buồn ngủ nhưng lại phá vỡ chu kỳ giấc ngủ, khiến cơ thể dễ tỉnh giữa đêm. Quan trọng hơn, rượu làm giãn cơ vùng họng, khiến tình trạng ngáy trở nên nghiêm trọng, cản trở hô hấp và làm giảm oxy trong máu suốt đêm. Bình thường bà Lý cũng thích uống bia rượu. Đây là thói quen hại tim mạch, dễ hình thành cục máu đông và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa

2. Cho rằng ngáy càng to nghĩa là ngủ càng ngon

Cũng theo cô con gái, bà Lý ngáy rất lớn, thậm chí có lúc ngừng thở vài giây rồi mới thở lại. Đây là dấu hiệu điển hình của chứng ngưng thở khi ngủ. Mỗi lần ngừng thở là một lần tim bị thiếu oxy, lâu dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và tăng nguy cơ đột tử trong khi ngủ. Thế nhưng bà lại cho rằng ngáy càng to chứng tỏ ngủ càng ngon, càng mạnh khỏe, không muốn đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân thật sự.

3. Cố chịu đựng những cơn khó chịu ban đêm

Trước khi tử vong vài ngày, bà Lý từng bị tức ngực thoáng qua nhiều lần nhưng nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ khỏi. Đây là sai lầm rất phổ biến. Với người trung niên, những biểu hiện như tức ngực, khó thở hay đau lưng vào ban đêm có thể là tín hiệu tim đang gặp vấn đề. Bỏ qua những dấu hiệu này đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội can thiệp kịp thời.

4 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo nguy hiểm, đừng bao giờ xem nhẹ!

Bác sĩ Lý Hoàn Long cho biết, bi kịch của bà Lý cũng là lời cảnh tỉnh rằng cơ thể luôn gửi tín hiệu trước khi xảy ra biến cố, đặc biệt là vào ban đêm. Nếu bạn thường xuyên gặp những biểu hiện sau, cần đặc biệt lưu ý vì rất có thể cơ thể có thể đang gặp nguy hiểm:

- Đổ mồ hôi đêm bất thường, dù không nóng, thậm chí ướt đẫm quần áo và ga giường. Chúng có thể liên quan đến rối loạn nội tiết, đường huyết hoặc những bệnh lý nghiêm trọng tiềm ẩn như ung thư, đột quỵ...

- Đột ngột tỉnh giấc vì đau đầu, chóng mặt dữ dội, cảm giác quay cuồng hoặc đau nhói sau gáy, đau tức ngực. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tăng huyết áp hoặc nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim...

Ảnh minh họa

- Tê bì một bên tay hoặc chân mà không do đè ép, kéo dài và không giảm khi thay đổi tư thế. Bác sĩ cho biết có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ, cần đi khám ngay.

- Thức giấc giữa đêm vì khát nước liên tục, uống nước vẫn không đỡ. Điều này có thể liên quan đến đường huyết tăng cao, cảnh báo nguy cơ tiểu đường.

Câu chuyện của bà Lý khiến nhiều người phải giật mình nhìn lại. Không phải cứ ngủ sớm, ngủ đủ là an toàn. Những thói quen nhỏ trước khi ngủ và những tín hiệu âm thầm trong đêm mới chính là yếu tố quyết định.

Nguồn và ảnh: QQ, Health Sent, EBC