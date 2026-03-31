Cơm nguội đừng bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, làm cách này hấp lại vẫn ngon như mới

Cơm rất giàu chất dinh dưỡng quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể cũng như cung cấp cho bạn năng lượng để trải qua một ngày. Tuy nhiên, cơm có thể dẫn đến đau bụng và ngộ độc thực phẩm nếu bạn ăn phải cơm nguội được bảo quản không đúng cách hoặc không được hâm nóng lại đúng cách.

Hâm cơm thừa lại nhiều lần hoặc bảo quản sai quy trình có thể biến món ăn này thành mối đe dọa cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Cơm nguội giữ được bao lâu?

Nhiệt độ phòng: Không nên để cơm ở nhiệt độ phòng quá 12-24 giờ. Sau thời gian này, cơm được coi là không an toàn để sử dụng do vi khuẩn phát triển.

Làm lạnh: Bảo quản cơm trong tủ lạnh (2-4 độ C) có thể giữ an toàn trong tối đa 5 ngày, với điều kiện cơm được làm lạnh nhanh và được bảo quản trong hộp kín.

Đông lạnh (-18 độ­­‑C): Đông lạnh cơm có thể bảo quản an toàn tới 3 tháng.

Dấu hiệu nào cho thấy cơm nguội đã bị hư?

Cơm nguội bị hư (thiu, hỏng) thường có những dấu hiệu nhận biết rõ ràng sau đây:

Mùi lạ (mùi thiu, chua): Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Cơm bị hỏng thường có mùi chua hoặc mùi thiu khó chịu, khác hẳn mùi cơm mới nấu.

Màu sắc thay đổi: Cơm có thể chuyển sang màu ngả vàng, xám, xanh hoặc xuất hiện các đốm mốc trắng li ti hay lớp màng mỏng trên bề mặt.

Trạng thái bất thường (bị nhớt): Hạt cơm không còn tơi xốp mà bị nhão, bết dính bất thường và có cảm giác nhớt khi chạm vào.

Xuất hiện bọt: Đôi khi, cơm bị thiu quá mức có thể thấy hiện tượng sủi bọt nhẹ.

Cách bảo quản cơm nguội an toàn, không phải ai cũng biết

Người Nhật rất coi trọng hạt gạo và món cơm. Đối với họ, bỏ phí cơm là điều không nên, thậm chí còn được coi là thiếu tôn trọng công sức của người làm ra hạt gạo. Tuy nhiên, thay vì cố ăn hết khiến mình quá no hoặc giữ cơm thừa trong nồi, họ có những cách bảo quản cơm nguội đúng chuẩn để sử dụng lại cho các bữa ăn sau mà vẫn ngon như mới nấu.

Người Nhật không chỉ quan tâm đến chất lượng cơm khi ăn ngay, mà còn chú trọng cách giữ cho cơm không bị mất hương vị, không bị thiu hay khô do bảo quản lâu.

Dưới đây là các bước cụ thể mà người Nhật thường áp dụng khi bảo quản cơm.

Bước 1: Chia nhỏ phần cơm còn lại

Ngay sau khi cơm chín (hoặc khi vừa ăn xong bữa), nếu còn dư, người Nhật sẽ chia cơm thành từng phần nhỏ, mỗi phần đủ cho một bữa hoặc một người ăn. Việc chia nhỏ giúp dễ bảo quản, tiết kiệm không gian và tiện lợi khi rã đông.

Bước 2: Đóng gói cẩn thận

Người Nhật thường dùng màng bọc thực phẩm (plastic wrap) hoặc hộp đựng cơm chuyên dụng có nắp kín khí để gói từng phần cơm. Gói càng kín, cơm càng ít tiếp xúc với không khí, giúp giữ được độ ẩm tự nhiên.

Một số gia đình còn dùng các hộp silicone chịu nhiệt, có thể dùng luôn trong lò vi sóng khi cần hâm nóng lại.

Bước 3: Cấp đông ngay

Sau khi gói xong, cơm được đặt ngay vào ngăn đông tủ lạnh. Điều quan trọng là không để cơm nguội hẳn rồi mới cấp đông, bởi quá trình nguội chậm sẽ khiến hạt cơm mất nước, khô cứng và dễ bị ôi.

Với cách bảo quản cơm nguội của người Nhật, cơm có thể được giữ từ 1 đến 2 tuần, thậm chí lâu hơn nếu bạn đóng gói kỹ và tủ lạnh hoạt động ổn định.

Ăn cơm nguội an toàn không?

Vì nấu ở nhiệt độ cao không loại bỏ được vi khuẩn Bacillus cereus, nên xử lý cơm đã nấu chín tương tự như cách xử lý thực phẩm dễ hỏng.

Cơm nên được làm nguội rồi cất trong tủ lạnh một giờ sau khi nấu để giảm thiểu nguy cơ vi khuẩn phát triển.

Tránh sắp xếp các hộp đựng cơm chồng lên nhau, đảm bảo có đủ luồng không khí xung quanh và làm mát nhanh.

Không nên sử dụng cơm nguội để ở nhiệt độ phòng quá hai giờ.

Khi bảo quản trong tủ lạnh, nên giữ nhiệt độ dưới 5 độ C để ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn Bacillus cereus.

Cơm nguội có thể bảo quản trong hộp kín, đặt trong tủ lạnh 3-4 ngày.

Nếu muốn hâm nóng sau khi mang từ tủ lạnh ra, cần đảm bảo cơm sau đó nóng già (ít nhất 74ºC) trước khi sử dụng.

Mẹo nấu cơm ngon và lâu bị thiu

Trước khi nấu cơm, nên cạo sạch phần cơm còn dính lại dưới đáy sau đó rửa sạch nồi.

Khi vo gạo, cho thêm một ít muối. Cách làm này sẽ khiến cơm ngon và lâu thiu hơn.

Có thể thay thế muối bằng giấm. Cho giấm vào gạo với tỷ lệ 2 ml giấm tương ứng 1,5 kg gạo. Với cách này, gạo sau khi nấu xong sẽ trắng mềm và không nhanh thiu.

Lời khuyên "vàng" cho sức khỏe mọi nhà

- Nấu cơm vừa đủ: Nấu lượng cơm vừa đủ ăn, tránh để thừa quá nhiều.

- Bảo quản đúng cách: Nếu thừa cơm, hãy bảo quản đúng cách theo hướng dẫn trên.

- Không ăn cơm thiu: Tuyệt đối không ăn cơm đã có dấu hiệu bị thiu, mốc.

- Nếu có bất kỳ dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nào sau khi ăn cơm, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trúc Chi (t/h)