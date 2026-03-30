Người đàn ông 63 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn lúc tập thể dục

Ngày 30/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC), bệnh nhân là ông H.M.Đ (SN 1963, ngụ tại xã Long Hải, Tp.HCM). Ngày 12/1, trong khi đang tập thể dục, ông bị một con chó con cắn vào khuỷu chân phải với 4 vết thương sâu, chảy máu nhiều.

Mặc dù sáng hôm sau ông đã đến cơ sở tiêm chủng nhưng do huyết áp cao, ông được tư vấn lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình phải chăm sóc hai cháu nhỏ mắc bệnh tâm thần, ông Đ. không đi tiêm vắc-xin theo hướng dẫn. Thay vào đó, ông Đ. tự xử lý vết thương tại nhà và tìm đến một địa điểm tại địa phương để "lấy nọc" theo phương pháp dân gian.

Điều đáng nói sau hơn một tháng ủ bệnh, tối ngày 17/2, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở. Đến sáng ngày 18/2, các triệu chứng trở nặng với biểu hiện điển hình của bệnh Dại như: Sợ gió, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, sợ nước, khi uống bị nghẹn ở cổ, khó nuốt, tăng tiết đàm dãi, khó thở tăng dần.

Ông Đ. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và được chẩn đoán theo dõi bệnh Dại. Do tiên lượng nặng, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà và ông tử vong vào ngày 19/2.

Cơ quan chức năng xác định trước khi cắn ông Đ, con chó này đã cắn một người đàn ông bán vé số là ông H.P.K. Hiện, ông K. đã được hướng dẫn tiêm vắc-xin phòng Dại mũi đầu tiên vào ngày 23/2 và sức khỏe đang ổn định. Con chó nghi dại sau đó đã bị người dân đánh chết.

Qua kiểm tra khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, có 6 con chó khác chưa được tiêm phòng Dại. Đây là ca tử vong do Dại đầu tiên tại xã Long Hải trong năm 2026.

Trước sự việc này, HCDC phối hợp với các đơn vị liên quan để truyền thông, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý điều trị bằng thuốc nam hay lấy nọc.

Người dân cần tiêm phòng vắc-xin Dại khẩn cấp cho đàn chó tại khu vực và rà soát thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn. Khi bị chó, mèo cắn, cào, người dân cần rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng Dại kịp thời.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, tất cả các loài động vật có vú máu nóng đều có nguy cơ lây nhiễm virus dại. Bệnh dại hiện nay chưa có thuốc điều trị, khi đã khởi phát triệu chứng thì gần như 100% người và động vật đều tử vong.

Bác sĩ Chính nhấn mạnh, người dân cần tuân thủ đúng phác đồ tiêm phòng dại, bao gồm tiêm vacine và tiêm huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Vaccine dại hiện nay là vaccine thế hệ mới, có độ tinh khiết và tính an toàn cao, không ảnh hưởng đến trí nhớ và hệ thần kinh.

Bên cạnh việc tiêm phòng, người dân cần thực hiện đúng cách sơ cứu khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm. Các bước xử trí gồm rửa vết thương dưới vòi nước với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch povidine, rồi đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ đánh giá và chỉ định tiêm phòng.

Bác sĩ cũng lưu ý tuyệt đối không nặn máu, không chà xát mạnh lên vết thương và không áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng như đắp lá, nhằm tránh làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Bệnh dại khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong là 100%. Tuyệt đối không chữa chó, mèo cắn bằng thuốc nam, đắp lá hay nhờ thầy lang "lấy nọc". Khi bị động vật cào, cắn, người dân cần rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy bằng xà phòng, sau đó đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời, không trì hoãn hay bỏ dở.

