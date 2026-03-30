Thấy 6 dấu hiệu này xuất hiện trên tay, chân vào buổi tối, cẩn thận kẻo đột quỵ đã “gõ cửa”

Đột quỵ là tình trạng nguy hiểm xảy ra khi dòng máu lên não bị tắc nghẽn hoặc khi mạch máu não vỡ, khiến tế bào não thiếu oxy và nhanh chóng tổn thương. Hậu quả có thể là mất chức năng vận động, rối loạn ý thức hoặc tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trên thực tế, không ít trường hợp đột quỵ xảy ra trong lúc ngủ, còn được gọi là “wake-up stroke” (đột quỵ khi thức dậy). Người bệnh chỉ phát hiện triệu chứng sau khi tỉnh giấc, khiến việc điều trị bị chậm trễ, trong khi các phương pháp cấp cứu đột quỵ phụ thuộc rất lớn vào thời gian.

Các chuyên gia cảnh báo rằng những thay đổi bất thường ở tay và chân vào ban đêm có thể là tín hiệu sớm cho thấy não đang gặp vấn đề về tuần hoàn hoặc chức năng thần kinh.

6 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ có thể xuất hiện ở tay, chân vào buổi tối

1. Yếu hoặc nặng tay, chân đột ngột

Yếu hoặc nặng một bên tay/chân có thể là dấu hiệu sớm của đột quỵ.

Khi não hoạt động bất thường, dấu hiệu sớm có thể là cảm giác yếu hoặc nặng ở một bên cơ thể. Người bệnh có thể thấy tay hoặc chân khó nâng lên, vận động chậm hoặc thiếu lực rõ rệt.

2. Tê bì hoặc châm chích không rõ nguyên nhân

Cảm giác tê thoáng qua đôi khi do tư thế ngủ, nhưng nếu tình trạng tê kéo dài, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên tay hoặc chân và đi kèm yếu cơ, đây là dấu hiệu cần cảnh giác.

3. Sưng phù bất thường

Phù tay chân thường liên quan tim mạch hoặc chuyển hóa, nhưng trong một số trường hợp, sự thay đổi tuần hoàn do rối loạn chức năng não cũng có thể gây sưng, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

4. Đau tay, chân dữ dội khi đang ngủ

Những cơn đau xuất hiện đột ngột vào ban đêm, không liên quan chấn thương hay vận động quá mức, đôi khi liên quan đến rối loạn lưu thông máu hoặc hình thành cục máu đông.

5. Tay chân lạnh bất thường

Tuần hoàn máu kém do mạch máu bị thu hẹp hoặc tắc nghẽn có thể khiến tay chân lạnh rõ rệt. Đây là dấu hiệu tinh tế nhưng không nên xem nhẹ.

6. Khó cử động tay hoặc chân

Nhiều người nghĩ mình “nằm sai tư thế”. Nhưng nếu tình trạng yếu liệt không cải thiện nhanh sau khi vận động nhẹ, cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ.

Vì sao cần chú ý các dấu hiệu xuất hiện ban đêm?

Đừng chủ quan với các dấu hiệu xuất hiện vào ban đêm.

Các triệu chứng ban đêm thường bị bỏ qua vì người bệnh đang ngủ hoặc cho rằng đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Điều này khiến thời điểm nhập viện bị trì hoãn, trong khi điều trị đột quỵ hiệu quả nhất thường chỉ trong vài giờ đầu sau khi khởi phát.

Theo bác sĩ Ashish Agarwal, Giám đốc Khoa Tim mạch tại Aakash Healthcare (Ấn Độ), các biểu hiện ở chân tay vào ban đêm rất dễ bị xem nhẹ, nhưng sự thay đổi đột ngột về sức cơ, cảm giác hoặc tuần hoàn có thể là tín hiệu cảnh báo não đang bị đe dọa.

Bác sĩ Agarwal cho biết đột quỵ không phải lúc nào cũng xuất hiện bằng triệu chứng rầm rộ. Đôi khi, cơ thể chỉ phát ra những dấu hiệu rất nhẹ, đặc biệt trong lúc ngủ.

Làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Bên cạnh việc nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo, các chuyên gia khuyến nghị duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ não bộ. Kiểm soát căng thẳng, ăn uống cân bằng, vận động nhẹ nhàng và duy trì giấc ngủ chất lượng là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ở tay hoặc chân, đặc biệt là yếu liệt, tê một bên cơ thể hoặc chóng mặt đột ngột, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Việc xử trí sớm không chỉ giúp bảo tồn chức năng não mà còn có thể cứu sống người bệnh.