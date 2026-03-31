Tinh trùng của đàn ông ngày nay có thực sự đang bị giảm so với trước đây?

Theo BS Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp (Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội), trong nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về việc chất lượng tinh trùng của nam giới ngày nay có còn "khỏe" như thế hệ trước hay không đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới khoa học lẫn công chúng. Không ít nghiên cứu quy mô lớn cho thấy một xu hướng đáng chú ý: Số lượng tinh trùng trung bình dường như đang giảm theo thời gian, đặc biệt trong khoảng nửa thế kỷ qua.

Một số phân tích tổng hợp dữ liệu từ nhiều quốc gia ghi nhận rằng lượng tinh trùng có thể đã giảm đáng kể kể từ những năm 1970. Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ dừng lại mà còn có dấu hiệu diễn ra nhanh hơn trong những thập niên gần đây. Điều này khiến nhiều chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi liệu đây có phải là một dấu hiệu cảnh báo rộng hơn về sức khỏe sinh sản của nam giới trong xã hội hiện đại.

"Tuy vậy, không phải tất cả các nghiên cứu đều đưa ra kết luận giống nhau. Một số nhà khoa học cho rằng dữ liệu hiện tại vẫn còn nhiều khác biệt do cách thu thập và đánh giá chưa hoàn toàn thống nhất giữa các khu vực và thời điểm. Ngoài ra, phần lớn các nghiên cứu tập trung vào châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi dữ liệu từ các khu vực khác như châu Á hay châu Phi còn hạn chế. Vì vậy, dù xu hướng suy giảm được nhiều người thừa nhận, mức độ và phạm vi toàn cầu của nó vẫn là điều cần tiếp tục theo dõi", BS Hiệp nói.

Về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng không có một yếu tố duy nhất nào giải thích được hiện tượng này. Thay vào đó, đây có thể là kết quả của nhiều thay đổi trong lối sống và môi trường. Ô nhiễm không khí, tiếp xúc với hóa chất công nghiệp và các chất có trong nhựa, thói quen hút thuốc, uống rượu bia, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động và căng thẳng kéo dài đều được xem là những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng. Bên cạnh đó, xu hướng kết hôn và sinh con muộn hơn cũng khiến sức khỏe sinh sản tự nhiên suy giảm theo tuổi.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần hiểu là sự suy giảm về mặt thống kê không đồng nghĩa với việc phần lớn nam giới ngày nay gặp khó khăn trong việc sinh con. Trên thực tế, nhiều người vẫn có số lượng và chất lượng tinh trùng nằm trong ngưỡng bình thường.

Hơn nữa, khả năng sinh sản không chỉ phụ thuộc vào số lượng tinh trùng mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác như khả năng di chuyển và hình dạng của tinh trùng, cũng như sức khỏe tổng thể của cả hai vợ chồng. Trong trường hợp cần thiết, các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại cũng đã giúp giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề trước đây được coi là khó khăn.

"Nhìn chung, các bằng chứng hiện tại cho thấy khả năng tinh trùng nam giới đang có xu hướng giảm theo thời gian là điều đáng lưu ý, nhưng chưa đến mức gây ra một cuộc khủng hoảng toàn diện", BS Hiệp nhận định.

Theo chuyên gia, quan trọng hơn, xu hướng này phản ánh rõ ràng tác động của môi trường sống và thói quen sinh hoạt lên sức khỏe con người. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, thông qua việc cải thiện lối sống như ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên, hạn chế chất kích thích và giảm tiếp xúc với các yếu tố độc hại - mỗi người hoàn toàn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản của chính mình.