Phát hiện loại thực phẩm có thể đang âm thầm "tàn phá" sinh lý nam mỗi ngày

Nam giới ăn quá nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về khả năng sinh sản, theo một nghiên cứu mới.

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người đàn ông có chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến – như bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng, đồ chiên rán và đồ ăn vặt nhiều muối – có nguy cơ mắc tình trạng gọi là giảm khả năng sinh sản (subfertility), tức là mất nhiều thời gian hơn để bạn đời mang thai, cao hơn 75% so với những người có chế độ ăn trung bình.

Nghiên cứu từ Hà Lan cũng cho thấy rằng thai nhi của những phụ nữ thường xuyên ăn thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ gặp các vấn đề về phát triển cao hơn một chút.

Thực phẩm siêu chế biến, còn gọi là UPFs, chứa các thành phần nhân tạo và hàm lượng chất béo, đường và muối cao.

Các nghiên cứu trước đây đã liên kết UPFs với ít nhất 32 tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim, ung thư và sa sút trí tuệ.

Các nhà khoa học đứng sau nghiên cứu mới này hiện kêu gọi các cặp đôi đang cố gắng có con nên duy trì chế độ ăn ít thực phẩm siêu chế biến nhằm tăng cơ hội thụ thai và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm khi sinh.

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) đã theo dõi dữ liệu sức khỏe của 831 phụ nữ và 651 nam giới đang cố gắng có con.

Những người tham gia được hỏi về tần suất tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Trung bình, phụ nữ cho biết khoảng một phần năm khẩu phần ăn của họ là UPFs. Trong khi đó, nam giới cho biết trung bình một phần tư khẩu phần ăn của họ là UPFs.

Hơn 1/10 số cặp đôi thừa nhận rằng hơn một phần ba chế độ ăn của họ là thực phẩm siêu chế biến.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người này có khả năng cao gặp khó khăn trong việc mang thai. Trung bình, gần 40% nam giới trong nghiên cứu gặp tình trạng giảm khả năng sinh sản.

Tuy nhiên, đối với những người tiêu thụ nhiều UPFs nhất, nguy cơ này tăng lên gần 70%.

Trong khi đó, con của những phụ nữ có chế độ ăn nhiều UPFs có nguy cơ cao hơn gặp bất thường trong thai kỳ. Những thai nhi này có túi noãn hoàng nhỏ hơn một chút – đây là một trong những cấu trúc hình thành sớm nhất trong thai kỳ, xuất hiện trong 6 tuần đầu.

Chúng cũng mất nhiều thời gian hơn một chút để phát triển từ trứng đã thụ tinh thành phôi – quá trình gọi là phát triển phôi (embryonic growth), thường diễn ra trong hai tháng đầu của thai kỳ.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy sự phát triển phôi chậm đôi khi có thể liên quan đến sinh non, sảy thai và tăng nguy cơ các vấn đề về tim và máu ở trẻ em.

Các tác giả nhấn mạnh rằng cần có thêm nghiên cứu về chủ đề này, đặc biệt vì nghiên cứu của họ mang tính quan sát, nghĩa là không thể chứng minh rằng việc tiêu thụ UPFs trực tiếp gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản.

Một số chuyên gia khác cho rằng những thay đổi ghi nhận trong nghiên cứu là nhỏ và có thể do các yếu tố khác ngoài UPFs gây ra.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả của họ cho thấy các cặp đôi – đặc biệt là nam giới – đang cố gắng có con nên tránh thực phẩm siêu chế biến nếu có thể.

Giáo sư Romy Gaillard, nhà dịch tễ học tại Đại học Erasmus Rotterdam và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy chế độ ăn ít thực phẩm siêu chế biến sẽ tốt nhất cho cả hai người, không chỉ đối với sức khỏe của họ mà còn đối với khả năng mang thai và sức khỏe của thai nhi.”

Bà nói thêm: “Chúng ta nên từ bỏ quan niệm rằng chỉ sức khỏe và lối sống của người mẹ mới quan trọng đối với thai kỳ, mà cần nhận thức rằng sức khỏe và lối sống của cả cha và mẹ đều đóng vai trò quan trọng.”

“Kết quả của chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của nam giới trong giai đoạn trước khi thụ thai – điều vốn lâu nay thường bị bỏ qua.”

Các chuyên gia hoan nghênh phát hiện này nhưng cũng kêu gọi thận trọng trước những hạn chế của nghiên cứu về một chủ đề nhạy cảm như vậy.

Channa Jayasena, giáo sư nội tiết sinh sản tại Đại học Imperial College London, Anh, cho biết kết quả là “thú vị, nhưng có một số lý do cần thận trọng khi diễn giải”.

Ông nói thêm: “Thứ nhất, chúng ta không thể biết liệu chính UPFs gây ra các quan sát này hay là một hành vi khác có liên quan. Thứ hai, các khác biệt quan sát được là rất nhỏ và hầu như không đáng kể so với các yếu tố như giảm cân. Điều này có nghĩa là ngay cả khi UPFs gây ra vấn đề sinh sản, tác động của chúng đối với từng cá nhân cũng rất nhỏ.”

“Chúng ta biết từ các nghiên cứu trước rằng nhìn chung tất cả các cặp đôi nên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục và ngừng hút thuốc khi muốn có thai. Việc tránh UPFs có mang lại lợi ích bổ sung hay không vẫn chưa rõ ràng.”



