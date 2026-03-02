Người phụ nữ 50 tuổi tử vong sau ăn trưa, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen là "sát thủ thầm lặng"

Vừa qua, một người phụ nữ giấu tên 50 tuổi ở Trung Quốc đã bất ngờ tử vong chỉ vì làm một hành động nhiều người tưởng tốt sau bữa trưa. Theo người nhà kể lại, bà ăn xong thì cảm thấy nóng nực, muốn tiêu hóa nhanh hơn nên đi bộ tập thể dục.



Điều đáng nói sau khi đi bộ về tới sân thì mồ hôi nhễ nhại, thấy trong người khó chịu nên quyết định đi chậm vài vòng quanh sân cho ráo mồ hôi rồi sẽ đi tắm. Tuy nhiên người phụ nữ này còn, còn chưa kịp đi tắm thì bà đã đột nhiên lảo đảo rồi ngã quỵ, sau đó bất tỉnh. Gia đình vội vã gọi xe cấp cứu nhưng không kịp, bà đã đột tử do ngừng tim trước khi đến được bệnh viện.

Cái chết của bà khiến người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng. Theo các chuyên gia, có những việc bình thường làm không sao, thậm chí là tốt nhưng làm ngay sau bữa ăn thì lại "châm ngòi" cho tai họa, thậm chí gây đột tử.

Người phụ nữ 50 tuổi tử vong đột ngột sau khi ăn no liền đi tập thể dục cường độ mạnh. Ảnh minh họa.

Tại viện bác sĩ tim mạch Lý Khắc Dân (Trung Quốc) thì những trường hợp tương tự không phải là hiếm, đặc biệt là trong mùa hè. Mặc dù báo đài liên tục đưa tin về những hành động không nên làm ngay sau khi ăn vì có thể gây nguy hại sức khỏe, thậm chí nguy hiểm tính mạng nhưng rất nhiều người vẫn chủ quan.

Theo vị chuyên gia này, một số việc bình thường chúng ta làm không gây hại, thậm chí là tốt nhưng làm ngay sau khi ăn xong thì lại rất nguy hiểm.

Vận động mạnh ngay sau bữa ăn: Theo chuyên gia nhiều người tin rằng đi bộ hay vận động sau ăn sẽ hỗ trợ tiêu hóa. Thế nhưng, vận động mạnh như chạy, leo cầu thang, tập thể dục cường độ cao sau ăn rất hại sức khỏe. Lý do là sau khi ăn, hệ tiêu hóa cần rất nhiều máu để xử lý thức ăn. Nếu bạn vận động mạnh, máu lại bị huy động đến các nhóm cơ, khiến dạ dày và tim rơi vào trạng thái "thiếu máu cạnh tranh". Hậu quả dẫn tới cơ thể dễ bị khó tiêu, đau bụng, buồn nôn. Ở người lớn tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền tim mạch tiềm ẩn, tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, thiếu máu cơ tim, và nguy hiểm nhất là ngừng tim đột ngột. Đây cũng là lý do mà người phụ nữ kể trên đột tử.

Vừa ăn no liền đi tắm nước lạnh ngay: Khi vừa ăn no bạn nghĩ đi tắm cho thoải mái thì điều này hết sức sai lầm. Nhất là nếu bạn tắm nước lạnh "cho mát". Bởi vì sau khi ăn no, lượng máu tập trung tại dạ dày. Việc tắm nước lạnh khiến mạch máu co lại đột ngột, máu bị dồn lên bề mặt da, khiến lưu lượng máu đến tim và hệ tiêu hóa bị sụt giảm nghiêm trọng. Hậu quả là người có tim yếu sẽ cảm thấy hồi hộp, đau tức ngực, khó thở.

Hút thuốc lá: Sau ăn, dạ dày đang hoạt động mạnh, niêm mạc rất nhạy cảm. Hút thuốc lúc này không chỉ gây kích ứng mà còn thúc đẩy tiết axit quá mức, dễ dẫn tới viêm loét dạ dày. Nicotine và các chất độc trong khói thuốc làm co mạch, giảm lưu lượng máu, khiến tim thiếu oxy cục bộ. Ở người có bệnh mạch vành, chỉ cần một điếu thuốc sau ăn là đủ gây co thắt mạch vành - nguyên nhân hàng đầu của cơn đau tim cấp và đột tử.

Những ai không nên đi bộ cường độ mạnh?

Đằng sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng ấy, cơ thể chúng ta thực sự trải qua những biến đổi kỳ diệu nào từ hệ tim mạch, vóc dáng cho đến sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên đi bộ, có một số đối tượng cần cân nhắc hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ khi lựa chọn môn thể dục này.

- Những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp… cần dùng thuốc điều trị phải uống thuốc theo đúng chỉ định hoặc sử dụng thuốc trước khi đi bộ.

- Những người có bệnh lý thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, đau khớp gối, một số bệnh lý về tim mạch hoặc đáng có chấn thương cần tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm ra cường độ, hình thức đi bộ phù hợp.