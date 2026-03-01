3 món được gọi là ''progesterone tự nhiên'', ăn cách ngày, da sáng mịn, căng bóng thần kỳ, người Việt ăn nhiều mà không biết

Dù thực tế, không có thực phẩm nào trực tiếp bổ sung progesterone theo cách thuốc nội tiết làm được. Tuy nhiên, một số món ăn giàu protein, chất chống oxy hóa và chất xơ có thể hỗ trợ cơ thể tự tổng hợp hormone và duy trì cân bằng nội tiết tốt hơn.

Dưới đây là 3 món ăn được ví như “chuyên gia làm đẹp trong bếp”.

Canh trứng rượu nếp: Món “làm ấm cơ thể” quen thuộc

Cách nấu khá đơn giản. Đun một bát nước, thêm vài thìa rượu nếp, nấu đến khi lăn tăn thì rưới trứng đã đánh tan vào, trứng nổi thành vân đẹp mắt là có thể tắt bếp. Có thể thêm kỷ tử hoặc chút đường đỏ nếu thích vị ngọt.

Món này thường được khuyên dùng 2 đến 3 lần mỗi tuần, đặc biệt khi cơ thể mệt mỏi, da dẻ nhợt nhạt. Trứng cung cấp protein chất lượng cao và cholesterol tự nhiên, là nguyên liệu để cơ thể tổng hợp hormone steroid, trong đó có progesterone. Rượu nếp ở mức vừa phải có thể giúp tăng tuần hoàn máu. Tuy nhiên, người có bệnh gan hoặc cần hạn chế cồn nên thận trọng.

Chè lê tuyết nấu nấm tuyết: “Bổ ẩm từ bên trong”

Lê gọt vỏ, bỏ lõi, cắt miếng và cho vào nồi trước khi tắt bếp khoảng 15 phút để giữ được độ mềm mà không nát. Thêm chút đường phèn hoặc mật ong để tạo vị ngọt nhẹ. Khi nguội, chè có độ sánh rõ hơn nhờ chất polysaccharide tự nhiên trong nấm tuyết.

Nấm tuyết chứa nhiều hợp chất có khả năng giữ nước và chống oxy hóa, hỗ trợ làn da đủ ẩm. Lê cung cấp vitamin và nước, giúp cải thiện cảm giác khô da. Dù không “bơm” collagen trực tiếp, món chè này có thể hỗ trợ làn da thông qua việc cải thiện tình trạng oxy hóa và mất nước.

Bánh khoai lang tím sữa: “Năng lượng tím” giàu anthocyanin

Khoai lang tím giàu anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh tạo nên màu tím đặc trưng. Kết hợp với sữa và lượng tinh bột tự nhiên, món bánh này thường được nhiều nhân viên văn phòng chọn làm bữa sáng, ăn kèm sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch.

Chất xơ trong khoai lang giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Khi đường ruột khỏe mạnh, tình trạng viêm toàn thân có thể giảm, từ đó gián tiếp cải thiện các vấn đề về da như mụn viêm hay bít tắc. Đây là tác động mang tính hệ thống, không thể đạt được chỉ bằng sản phẩm bôi ngoài da.

Nhìn chung, ba món ăn này không phải “thuốc nội tiết tự nhiên” đúng nghĩa. Chúng không trực tiếp cung cấp progesterone, mà hỗ trợ cơ thể bằng protein, chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ, những yếu tố góp phần duy trì cân bằng nội tiết và sức khỏe làn da.

Thay vì chỉ chăm chăm vào bàn trang điểm với đủ loại lọ kem, đôi khi bước vào bếp, nấu cho mình một bát canh nóng, một nồi chè thanh mát hay chiếc bánh khoai tím giản dị lại là cách đầu tư bền vững hơn cho vẻ ngoài. Làm đẹp từ bên trong luôn cần thời gian, nhưng hiệu quả thường ổn định và lâu dài hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu