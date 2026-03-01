Thông tin mới nhất về vụ nghi ngộ độc bánh mì vừa xảy ra ở phường Hạnh Thông

Ngày 1-3, Sở Y tế TPHCM cho biết tính đến 10 giờ cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận 17 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Bệnh nhân nghi ngộ độc bánh mì cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175

Cụ thể, số ca được tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế gồm: 12 trường hợp tại Bệnh viện Quân y 175; 4 trường hợp tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định; và 1 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát công tác tiếp nhận, thu dung và điều trị người bệnh liên quan đến vụ việc. Các đơn vị được chỉ đạo thực hiện phân loại, xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do Sở Y tế ban hành, đồng thời đảm bảo công tác theo dõi sát diễn biến lâm sàng của người bệnh.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh về Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và các biến chứng (nếu có) nhằm kịp thời điều phối, thống nhất hướng xử trí.

Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Trước đó, ngày 27-2, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện cấp cứu rải rác từ 7 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.



