Bộ phận "siêu bẩn" của lợn chứa đầy mầm bệnh, ra chợ thấy đừng mua kẻo rước bệnh vào người

Lòng lợn, món ăn khoái khẩu nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Lòng lợn là món ăn quen thuộc đối với nhiều người Việt. Tuy nhiên, đây lại là món ăn chẳng hề bổ béo gì, thậm chí còn tiềm ẩn vô vàn nguy cơ gây hại cho sức khỏe nếu không ăn đúng cách.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ với VOV , lòng lợn chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và khoáng chất nhưng cũng là nơi có thể tích tụ nhiều chất độc hại từ môi trường hoặc thức ăn của lợn, đặc biệt nếu không được nuôi và chế biến đúng cách.

Ruột non: Dù giàu dinh dưỡng nhưng có thể chứa vi khuẩn và tạp chất từ thức ăn chưa được tiêu hóa hết.

Ruột già: Là nơi chứa chất thải, hấp thụ nước và cặn bã còn lại, nên có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn.

Lòng non và lòng già, nơi lưu trữ phân, thực sự chứa lượng vi khuẩn và ký sinh trùng nhất định. Khi ăn lòng lợn mà không được làm sạch và nấu chín kỹ có thể khiến người ăn bị nhiễm các vi khuẩn, ký sinh trùng, giun sán từ vật chủ là lợn, chẳng hạn Salmonella.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ăn lòng lợn có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn có tên Yersinia enteratioitica gây ra. Nhiễm trùng này có thể khiến bạn bị tiêu chảy ra máu nghiêm trọng, nôn mửa và chuột rút. Nó thậm chí có triệu chứng tương tự viêm ruột thừa.

Đặc biệt, trẻ nhỏ có nguy cơ nhiễm trùng cao với Yersinia enteratioitica. Chúng có thể bị nhiễm bệnh khi người chế biến không rửa tay cẩn thận trước khi chạm vào trẻ em hoặc các vật dụng trẻ cho vào miệng như đồ chơi, bình sữa và núm vú giả.

Người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn để tránh "rước" bệnh vào người

- Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nội tạng động vật, đặc biệt nếu không rõ nguồn gốc, vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng như giun sán. Nếu ăn phải lòng lợn chưa nấu chín hoặc không đảm bảo vệ sinh, mẹ bầu có thể bị nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, một tác nhân nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

Người mắc bệnh gout: Lòng lợn chứa hàm lượng purin cao, làm tăng axit uric trong máu, từ đó dễ kích hoạt các cơn đau do gout. Do đó, việc tiêu thụ thường xuyên có thể gây lắng đọng tinh thể urat ở khớp, làm bệnh trầm trọng hơn và nguy cơ dẫn đến biến chứng như suy thận, sỏi tiết niệu.

Người bị bệnh tim mạch, mỡ máu cao: Lòng lợn chứa nhiều cholesterol, đặc biệt là loại cholesterol xấu, có thể làm tăng mỡ máu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

- Người có hệ tiêu hóa kém: Lòng lợn nhiều chất béo, khó tiêu, có thể gây đầy bụng, khó chịu, đặc biệt với người bị rối loạn tiêu hóa, viêm ruột hoặc thường xuyên đau bụng, tiêu chảy.

- Người thừa cân, béo phì: Lượng calo trong lòng lợn khá cao, có thể khiến người thừa cân khó kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm giàu cholesterol như lòng lợn cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hóa.

- Người bị bệnh tim mạch, mỡ máu cao: Lòng lợn chứa nhiều cholesterol, đặc biệt là loại cholesterol xấu, có thể làm tăng mỡ máu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.

Theo chuyên gia nếu ăn phải lòng lợn không đảm bảo chất lượng, sử dụng hóa chất để làm sạch sẽ làm tăng nguy cơ chất độc hại tích tụ trong cơ thể, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm. Do đó, chuyên ra đưa ra lời khuyên nên mua thực phẩm ở cơ sở có uy tín. Khi ăn phải làm sạch, nấu chín.