Người phụ nữ 38 tuổi có làn da trắng mịn, không tì vết là nhờ 4 tips chăm sóc cực đơn giản

Bước vào tuổi U40, làn da của nhiều phụ nữ thường phải đối mặt với những dấu hiệu lão hóa rõ rệt như nếp nhăn, da khô sạm, kém đàn hồi và xuất hiện các đốm nâu. Tuy nhiên, trường hợp của Jillian Gottlieb, 38 tuổi (sở hữu kênh TikTok @jilliangottlieb với hơn 360 nghìn lượt theo dõi), lại hoàn toàn khác biệt. Cô vẫn giữ được làn da trắng hồng, mịn màng và gần như không có dấu vết thời gian. Bí quyết của Jillian không nằm ở những liệu trình xa xỉ mà ở 4 nguyên tắc chăm sóc da cơ bản, dễ áp dụng cho bất kỳ ai.

Cận cảnh làn da tuổi 38 của Jillian

1. Thoa kem chống nắng: Bước chăm sóc không thể bỏ qua

Jillian nhấn mạnh: "Tôi biết nhiều người thích làn da rám nắng, nên có xu hương phơi nắng để có được làn da nâu. Nhưng thực tế có tới 80% tình trạng lão hóa da (thâm nám, nếp nhăn, da thô ráp...) hình thành do tác hại của tia UV. Kem chống nắng có thể ngăn ngừa nếp nhăn, tàn nhang, và ngăn tình trạng da dẻ lão hóa sớm.Vậy nên tuyệt đối không thể bỏ qua bước bôi kem chống nắng".

Phụ nữ trung niên thường lơ là bước dùng kem chống nắng, tuy nhiên càng đến tuổi lão hóa, lại càng cần bảo vệ da. Dù bạn mới đôi mươi, hay ngoài 30, hoặc bước vào tuổi trung niên U40, U50... thì kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại. Từ đó da mới có thể khỏe mạnh, mịn màng và tươi trẻ.

Tuýp kem chống nắng mà Jillian đang dùng là Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF 50+ Pa++++ dành riêng cho da nhạy cảm. Đây là tuýp kem chống nắng hóa học giúp bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, đồng thời bổ sung độ ẩm, củng cố lại hàng rào bảo vệ da.

2. Chọn sản phẩm chất lượng thay vì chạy theo số lượng hay giá tiền

Không cần tủ mỹ phẩm với cả chục sản phẩm, Jillian chỉ tin dùng vài sản phẩm thực sự hiệu quả và kiên trì sử dụng hàng ngày. Cô nhấn mạnh: "Làn da khỏe mạnh được xây dựng theo thời gian. Đừng nghĩ rằng phải có cảm giác châm chích, bỏng rát hay dùng thật nhiều sản phẩm lên da thì làn da mới đẹp được. Đôi khi chỉ cần những bước dưỡng cơ bản, chất lượng, là làn da của bạn đã được cải thiện đáng kể".

3. Đừng vội chi tiền vào botox hay laser

Theo Jillian, các phương pháp thẩm mỹ như botox, chất làm đầy hay laser có thể mang lại hiệu quả, nhưng nếu chưa có một quy trình chăm sóc da tại nhà đúng cách, thì đó chỉ là sự lãng phí.

Cô gợi ý: "Hãy bắt đầu với những nền tảng cơ bản gồm retinoid, vitamin C, tẩy tế bào chết hóa học, peptide và đặc biệt là kem chống nắng. Khi nền tảng vững chắc, bạn mới nghĩ đến các phương pháp nâng cao".

* Bước làm sạch da:

Đây chính là dòng sữa rửa mặt mà Jillian đang dùng, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Sữa rửa mặt Vanicream dành riêng cho da nhạy cảm nên tuyệt đối an toàn với làn da.

* Serum vitamin C:

Vitamin C không phải là thành phần duy nhất chống lão hóa, nhưng nó là cơ bản nhất trong các bước dưỡng da của bạn. Loại serum vitamin C mà Jillian đang dùng đến từ thương hiệu Vanicream, một tuýp vitamin C lành tính, dịu nhẹ, đùng được cho da nhạy cảm, hư tổn.

* Retinol:

Để cải thiện làn da lão hóa, retinol là một thành phần được các bác sĩ da liễu khuyên dùng, nhưng nếu bạn chưa từng dùng retinol trước đó, thì nên lựa chọn những sản phẩm lành tính có nồng độ thấp để da không bị kích ứng khi sử dụng.

Thay vì chọn tuýp retinol, Jillian lại dùng hũ retinol của RoC, sản phẩm được chia thành nhiều viên nang nhỏ, mỗi lần dùng một viên cho toàn bộ khuôn mặt. Những ai sở hữu làn da nhạy cảm có thể yên tâm khi dùng sản phẩm này.

4. Ít trang điểm hơn để da được "thở"

Thay vì cố gắng che khuyết điểm bằng nhiều lớp kem nền, phấn phủ hay phấn má, Jillian khuyên chị em nên hạn chế trang điểm quá nhiều.

"Việc phủ kín da chỉ làm lỗ chân lông bị tắc và khiến mụn khó lành. Đôi khi, ít hơn thực sự lại tốt hơn" - cô chia sẻ. Cho da thời gian nghỉ ngơi chính là chìa khóa để làn da tự phục hồi.

Với Jillian Gottlieb, chăm sóc da không phải là sự cầu kỳ hay đắt đỏ, mà là việc duy trì những thói quen đúng đắn và khoa học mỗi ngày.