BTV gọi tên 5 serum vitamin C đáng tiền nhất: Đỉnh như "phép màu giữa nhân gian", không biết khen sao cho xứng!

Vitamin C từ lâu đã được coi là "thần dược" trong thế giới skincare. Chỉ một bước serum nhỏ trong routine cũng đủ để giúp làm sáng da, mờ thâm, đều màu, chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hoá cho da. Tuy nhiên, không phải chai nào cũng hiệu quả như quảng cáo. Sau khi thử nghiệm hơn 30 loại serum và tham khảo ý kiến từ nhiều nhóm da khác nhau, BTV từ New York Times đã chọn ra 5 cái tên xứng đáng nhất để gọi là top serum vitamin C đỉnh nhất 2025.

1. SkinCeuticals C E Ferulic: Huyền thoại mọi thời đại

Không hổ danh là "ông tổ" khai sinh trào lưu serum vitamin C, SkinCeuticals C E Ferulic vẫn giữ vững phong độ suốt gần 20 năm qua. Công thức chuẩn mực với 15% L-ascorbic acid kết hợp vitamin E và ferulic acid ở độ pH tối ưu giúp tăng khả năng hấp thụ, chống oxy hoá mạnh mẽ. Ngay từ những lần đầu sử dụng, nhiều người đã cảm nhận rõ làn da căng mịn, săn chắc hơn, đây là một điểm cộng hiếm thấy ở các sản phẩm skincare.

Dù giá thành thuộc hàng luxury nhưng SkinCeuticals C E Ferulic luôn được giới chuyên gia và beauty blogger đánh giá cao, coi là "thước đo vàng" để các hãng khác học hỏi. Điểm duy nhất có thể khiến team newbie e dè chính là cảm giác hơi châm chích nhẹ và mùi hương hơi kén. Nhưng nếu bạn muốn đầu tư một serum vitamin C chuẩn khoa học, chuẩn hiệu quả thì đây chính là lựa chọn xứng đáng.

Nơi mua: SkinCeuticals Official Store

2. Naturium Vitamin C Complex Serum: Dịu nhẹ, dễ dùng, giá hợp túi tiền

Với mức giá "dễ thở" nhưng chất lượng lại vượt ngoài mong đợi, Naturium Vitamin C Complex Serum nhanh chóng trở thành lựa chọn được các tín đồ làm đẹp yêu thích. Thành phần chính của em này là sodium ascorbyl phosphate, một dạng vitamin C nhẹ nhàng, an toàn với da nhạy cảm. Kết hợp cùng glycerin, nha đam và chiết xuất đu đủ, sản phẩm vừa giúp sáng da, vừa làm dịu, lại cấp ẩm nhẹ nhàng.

Điều khiến Naturium ghi điểm là texture lỏng như nước nhưng lại có độ "đằm" vừa phải, thấm nhanh mà không dính rít. Serum này còn cực kỳ hợp khi dùng dưới lớp makeup vì không bị vón hay bóng nhờn. Đặc biệt, em này gần như không mùi - điểm cộng lớn cho những ai khó chịu với hương liệu. Nếu bạn mới bắt đầu dùng vitamin C và muốn một sản phẩm dễ dùng, lành tính mà vẫn hiệu quả, Naturium chính là cái tên đáng thử nhất.

Nơi mua: Naturium

3. Sunday Riley C.E.O. 15% Vitamin C Brightening Serum: Cứu tinh của làn da khô

Khác với hầu hết các serum vitamin C dạng lỏng, Sunday Riley C.E.O. có kết cấu kem sữa mịn mượt, vừa dưỡng sáng vừa cấp ẩm như một lớp lotion. Thành phần "ngôi sao" là THD Ascorbate - một dẫn xuất vitamin C cực bền vững, hoạt động tốt trong nền kem giàu dưỡng. Đi cùng là squalane, jojoba và glycerin giúp nuôi dưỡng da mềm mại, căng mịn suốt cả ngày.

Trải nghiệm thực tế, serum này để lại lớp finish mịn lì, dễ layer thêm các bước skincare khác hoặc makeup mà không bị nặng mặt. Hương cam quýt dịu nhẹ cũng mang lại cảm giác dễ chịu khi dùng. Thiết kế chai thuỷ tinh sang trọng, pump chắc tay khiến nhiều người cảm thấy xứng đáng từng đồng. Đây chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời cho hội da khô hoặc ai đang tìm một serum vitamin C làm sáng kiêm nuôi dưỡng toàn diện.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu

4. Timeless Skin Care 20% C + E Ferulic: Bản dupe SkinCeuticals chuẩn chỉnh, giá mềm

Nếu mê SkinCeuticals nhưng chưa đủ budget, Timeless 20% C + E Ferulic sẽ là lựa chọn thay thế chuẩn chỉnh. Công thức của em này gần như tương tự, vẫn là bộ ba L-ascorbic acid, vitamin E và ferulic acid nhưng ở nồng độ vitamin C cao hơn - 20%. Nhờ vậy, hiệu quả sáng da, đều màu và chống oxy hoá đến nhanh và rõ rệt hơn.

Không chỉ vậy, Timeless còn ghi điểm nhờ packaging thông minh: chai nhựa đục màu cùng pump kín khí giúp hạn chế tối đa sự oxy hoá, một điểm mà nhiều brand high-end lại chưa làm tốt. Tuy nhiên, vì nồng độ cao nên da nhạy cảm có thể hơi châm chích. Nhìn chung, nếu bạn là "tay chơi" skincare lâu năm và muốn tìm một serum vitamin C giá tốt, hiệu quả mạnh, Timeless là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nơi mua: Timeless Skincare Vietnam

5. Olay Vitamin C + Peptide 24 Brightening Serum

Cuối cùng trong vitamin C được BTV New York Times đánh giá cao là Olay với công thức chứa 3-O-ethyl ascorbic acid (dẫn xuất vitamin C ổn định) kết hợp niacinamide và peptide. Đây là bộ combo làm sáng cũng như phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da. Kết cấu hơi sệt nhưng khi tán lại tan chảy, để lại lớp finish căng bóng, mềm mịn. Nhiều người mô tả cảm giác thoa serum này "sang như dùng đồ high-end".

Mùi hương tươi mát dễ chịu cũng giúp bước skincare trở nên "chill" hơn. Điểm trừ duy nhất là bao bì nhựa hơi đơn giản, không xứng với chất lượng bên trong. Nhưng nếu bỏ qua phần nhìn thì Olay Vitamin C + Peptide 24 chính là lựa chọn trẻ trung, dễ dùng, hợp với hầu hết loại da, đặc biệt cho những ai muốn có một serum vitamin C vừa hiệu quả vừa dễ kết hợp trong routine hằng ngày.

Nơi mua: Olay

Nguồn: New York Times



