8 sản phẩm hot nhất MUJI: Càng dùng càng thấy tuyệt đỉnh, bảo sao cứ lên kệ là bán vèo vèo

Thương hiệu MUJI luôn được yêu thích nhờ triết lý tối giản nhưng tinh tế, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm sử dụng thay vì chạy theo xu hướng hào nhoáng. Chính vì thế, hầu hết các sản phẩm của MUJI khi ra mắt đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, được săn lùng không chỉ ở Nhật Bản mà còn tại nhiều thị trường quốc tế. Dưới đây là 8 món đồ tiêu biểu, từng nhiều lần cháy hàng tại Nhật và Đài Loan, chứng minh sức hút bền bỉ của thương hiệu này.

1. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết dịu nhẹ

Em này bán chạy khắp Nhật - Đài Loan, giá lại mềm ví nên được nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm có hạt scrub nhỏ mịn giúp lấy đi tế bào chết và bụi bẩn trong lỗ chân lông, hỗ trợ làm sạch mụn đầu đen ở vùng mũi, cằm. Khi tạo bọt, chất gel chuyển thành lớp bọt mềm, dễ massage trên da, vừa làm sạch vừa hạn chế cảm giác khô căng sau khi rửa. Phù hợp cho da dầu và da hỗn hợp, đặc biệt với những ai thường xuyên gặp tình trạng mụn đầu đen.

Nơi mua: MUJI

2. Xịt phòng hỗ trợ giấc ngủ

Được dân mạng Nhật ưu ái gọi là thuốc ngủ dạng xịt, sản phẩm này là món đồ quốc dân trong nhiều gia đình. Thành phần chiết xuất 100% tinh dầu tự nhiên như cam ngọt, neroli, sả chanh... tạo nên mùi hương nhẹ nhàng, thư thái. Chỉ cần xịt 1-2 lần lên gối, chăn hoặc trong phòng trước khi ngủ, hương thơm lan tỏa giúp tinh thần thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

3. Sữa dưỡng da vùng cổ chiết xuất cám gạo

MUJI Aging Care Decollete Milk là sản phẩm được săn đón ở Nhật và Hong Kong, đến mức thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng. MUJI nghiên cứu rằng hơn 80% người hiện đại gặp nếp nhăn vùng cổ do thói quen ngồi máy tính, cúi người xem điện thoại. Với mức giá khoảng 500.000đ, lọ sữa dưỡng này được đánh giá mang lại hiệu quả không thua kém nhiều dòng kem dưỡng vùng cổ cao cấp. Công thức chứa chiết xuất cám gạo kết hợp dưỡng ẩm sâu, giúp cải thiện độ săn chắc, làm mờ nếp nhăn và trả lại làn da cổ mịn màng hơn.

Nơi mua: Japanese Taste

4. Sữa tắm tinh dầu

Sữa tắm hot hit của MUJI có 2 lựa chọn hương thơm: Ylang-Ylang & Orange (hương trái cây pha chút ngọt ngào), Hinoki & Lavender (hương gỗ thảo mộc thoải mái). Sữa tắm tạo bọt mịn, làm sạch da nhưng vẫn giữ được độ ẩm, không gây khô căng. Hương thơm lưu lâu trên da, mang lại trải nghiệm thư giãn và dễ chịu.

Nơi mua: MUJI

5. Miếng pad dưỡng da

Miếng pad có kích thước lớn, dễ dàng ôm khít vùng mặt, cổ hoặc bất kỳ vùng da nào cần được chăm sóc. Thành phần chứa cám gạo lên men kết hợp ceramide giúp cấp ẩm tức thì, làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da, đặc biệt phù hợp cho làn da nhạy cảm. Với những ai thường xuyên thức khuya khiến da xỉn màu, chỉ cần đắp vài phút là làn da như được "nạp năng lượng", trở nên tươi tắn và khỏe khoắn hơn hẳn.

Nơi mua: MUJI

6. Má hồng dạng lỏng Cream Cheek Color

Ai mê kiểu má ửng hồng tự nhiên như gái Nhật thì nhất định phải thử má hồng dạng lỏng của MUJI. Chất kem mỏng nhẹ, dễ tán đều, tiệp vào da mịn màng mà không cần cầu kỳ kỹ thuật. Chỉ một vài chấm nhỏ là gương mặt bừng sáng, trông tươi tắn và hồng hào tự nhiên. Bộ sưu tập có 3 gam màu cơ bản: cam đào, hồng be và baby pink - dễ dùng, hợp nhiều tông da và phong cách trang điểm khác nhau.

Nơi mua: MUJI

7. Xịt làm mát cơ thể Cool Body Mist Extra Cool

Sản phẩm chứa chiết xuất thiên nhiên kết hợp hương bạc hà the mát, giúp làm dịu da và mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, cực kỳ hợp với mùa hè oi bức. Ngoài khả năng cấp ẩm, xịt còn giúp da được giải nhiệt ngay lập tức, tạo cảm giác tỉnh táo và dễ chịu. Công thức an toàn, không chứa hương liệu tổng hợp, không màu, không dầu khoáng, không paraben và không silicone, nên da nhạy cảm cũng yên tâm sử dụng.

Nơi mua: MUJI

8. Balo đựng thú cưng

Balo của MUJI có thiết kế đen tối giản, khoang rộng rãi, có lỗ thoáng khí, vừa tiện vừa đẹp. Quai đeo chắc chắn, có lớp đệm vai nên mang lâu không bị đau lưng. Cửa mở khóa kéo dễ dàng cho thú cưng ra vào, bên trong có móc cố định giúp bé không nhảy ra ngoài. Đi chơi, đi cafe hay đi khám thú y đều gọn nhẹ, nhìn cũng xịn xò hơn hẳn túi vải bình thường.

