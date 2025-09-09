Ngày 9 tháng 9 Thần Tài mở kho: Làm sớm 3 việc để khai mở vận khí, đời hanh thông như thuyền gặp gió thuận

Trong quan niệm Á Đông, số 9 không chỉ đơn thuần là một con số. Đây là con số mang hàm ý trường cửu, gắn với sự bền vững, may mắn và phú quý. Nhiều nền văn hóa coi số 9 là biểu tượng của sự viên mãn và quyền lực, thường xuất hiện trong kiến trúc cung đình, nghi lễ và cả đời sống tâm linh. Người xưa tin rằng sức mạnh của số 9 có thể giúp hóa giải điều không may, đồng thời gia tăng vận khí cát tường cho gia chủ.

Chính bởi vậy, ngày 9 tháng 9 dương lịch được xem là thời điểm hội tụ năng lượng đặc biệt. Theo phong thủy, đây là ngày Thần Tài mở kho ban phát may mắn. Gia chủ nào biết cách chuẩn bị đúng đắn thì không chỉ được tiếp thêm sinh khí mới mà còn dễ dàng khai thông tài lộc, đón cơ hội thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Để tận dụng trọn vẹn nguồn năng lượng cát lành này, gia đình có thể tập trung thực hiện ba việc đơn giản nhưng hiệu quả sau.

1. Dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà

Một ngôi nhà gọn gàng chính là nền tảng của vận khí tốt. Phong thủy quan niệm bụi bẩn và sự bừa bộn là rào cản khiến tài lộc khó ghé thăm. Ngày 9 tháng 9, việc dọn dẹp càng mang ý nghĩa quan trọng, giúp gia chủ gột bỏ năng lượng cũ và mở đường cho luồng khí mới hanh thông.

Trong quá trình dọn dẹp, ba khu vực cần ưu tiên là cửa chính, phòng khách và gian bếp. Cửa chính sạch sẽ giúp thu hút tài khí, phòng khách gọn gàng tạo sự thoáng đãng để quý nhân dễ dàng xuất hiện, còn bếp được lau chùi kỹ lưỡng sẽ bảo toàn nguồn lộc ăn uống và tài chính.

2. Trang hoàng bằng hoa tươi và cây xanh

Hoa tươi mang trong mình sức sống và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vào ngày Thần Tài mở kho, cắm một bình hoa rực rỡ tại bàn thờ Thần Tài hoặc phòng khách không chỉ làm đẹp không gian mà còn tượng trưng cho sự khởi đầu mới, thu hút may mắn. Các loại hoa như cúc vàng, đồng tiền, hồng vàng thường được ưa chuộng bởi ý nghĩa thịnh vượng và phát tài.

Cùng với hoa, cây xanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng sinh khí. Một chậu kim tiền đặt tại góc phòng khách hay một chậu lưỡi hổ ở cửa ra vào vừa thanh lọc không khí vừa giúp không gian thêm trong lành. Khi cây phát triển tươi tốt, đó còn được coi là dấu hiệu tài lộc ngày càng nảy nở.

3. Xông nhà bằng lá thơm hoặc thảo mộc

Xông nhà là nghi thức dân gian quen thuộc, được xem là cách thanh tẩy không gian và mời gọi vận khí may mắn. Trong ngày 9 tháng 9, gia chủ có thể dùng lá bưởi, sả, dứa hoặc ngải cứu để xông toàn bộ ngôi nhà. Hương thơm tự nhiên từ các loại thảo mộc này không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn xua đi những nguồn năng lượng xấu còn sót lại.

Thời điểm thích hợp nhất để xông nhà là vào buổi sáng sớm. Chỉ cần để khói nhẹ lan tỏa khắp các phòng, ngôi nhà sẽ trở nên thanh sạch, từ đó giúp gia chủ cảm nhận rõ rệt sự nhẹ nhõm và tươi mới trong không gian sống.

Gợi ý thêm: Đặt vật phẩm phong thủy cầu may

Ngoài ba việc chính, một số gia đình còn chọn bày trí thêm vật phẩm phong thủy trong ngày này như tượng thiềm thừ, đồng xu may mắn hay tỳ hưu. Điều quan trọng là phải đặt ở vị trí phù hợp, giữ gìn sạch sẽ và thành tâm khi sử dụng. Khi đó, vật phẩm sẽ phát huy tối đa tác dụng thu hút tài lộc và bảo vệ gia đạo bình an.







