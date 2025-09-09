Review tổ hợp thời trang mới toanh, hot 100 độ ở Hà Nội: Rộng 700m2, 30 local brand đổ bộ, vào không muốn đi ra!

Những ngày gần đây, giới trẻ Hà Nội đang rần rần check-in tại The Raw Compound - khu tổ hợp thời trang vừa ra mắt vào tháng 8 vừa qua, toạ lạc trên cung đường Đê La Thành. Điều khiến địa chỉ này trở thành "tọa độ hot" chính là sự góp mặt của hơn 30 local brand đình đám, trong đó có đến 95% thương hiệu đến từ TP.HCM. Sự xuất hiện của The Raw Compound chẳng khác nào mang cả "bản đồ local brand Sài Gòn" ra Bắc, mở ra một không gian mua sắm mới mẻ, sành điệu, khiến các tín đồ thời trang thủ đô không thể ngồi yên.

The Raw Compound có thiết kế ấn tượng ngay từ khu vực cửa ra vào

The Raw Compound có diện tích khoảng 700m2 với thiết kế 2 tầng rộng rãi, từ trên cao có thể nhìn xuống toàn bộ không gian bên dưới, tạo cảm giác mở và thoáng đãng. Tầng 1 là không gian dành cho 4 thương hiệu Hades, Aastu, Swe và Bad Habits - những cái tên quen thuộc trong cộng đồng yêu thời trang streetwear. Tầng 2 mở ra một sân chơi theo mô hình collective store, nơi gần 30 local brand khác cùng hội tụ, có thể kể đến như: Caostu, Trich, So Dópe, Duc Studio, 138cknit... Tại đây, mỗi thương hiệu chỉ bày khoảng 1-3 giá treo đồ, đồng nghĩa rằng số lượng sản phẩm đã được giới hạn, mục đích là đảm bảo không gian dễ chịu cho khách mua sắm.

Ngay lối cầu thang lên tầng 2, The Raw Compound bố trí một quầy bar nhỏ. Dự kiến khu vực này sẽ hoạt động như quầy nước mini, giúp khách hàng có thêm không gian thư giãn và nghỉ ngơi, tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm mua sắm thoải mái và chill nhất có thể.

Ở khu vực tầng 2, mỗi giá treo đều có name tag riêng, giúp khách hàng dễ dàng nhận diện thương hiệu và lựa chọn sản phẩm mình yêu thích. Giá sản phẩm tùy vào từng thương hiệu, dao động từ 500.000 - 5.000.000 VNĐ, rẻ hơn hay đắt hơn đều có đủ cho khách thoả sức trải nghiệm.

Với sự góp mặt của hơn 30 local brand, "kho đồ" ở The Raw Compound thực sự phong phú từ đồ nam, đồ nữ đến unisex; từ casual tối giản cho những ngày thường, đến streetwear cá tính, độc lạ cho outfit đi chơi, đi học hay thậm chí là đi làm.

Ngoài quần áo, The Raw Compound cũng bố trí thêm các kệ riêng cho phụ kiện như túi xách, mũ, ốp điện thoại... để khách hàng dễ dàng lựa chọn. Không gian được sắp xếp thoáng, chia khu rõ ràng. Không thể phủ nhận rằng, việc quy tụ hơn 30 thương hiệu trong cùng một địa điểm đã mang đến nhiều sự tiện lợi, thay vì phải di chuyển đến từng cửa hàng riêng lẻ.

Tổng quan lại, có thể thấy The Raw Compound đã mang đến sự đa dạng cả về thương hiệu lẫn trải nghiệm mua sắm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng sản phẩm của mỗi thương hiệu tại đây đều có giới hạn, và hiện The Raw Compound chưa có hình thức bán online. Nếu tò mò về khu tổ hợp mới toanh này, bạn hãy đến trải nghiệm trực tiếp nhé!