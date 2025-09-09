9/9/2025: 9 món đồ manifest năng lượng, đời đổi vận sáng rực như vàng ròng

Trong văn hóa Á Đông, con số 9 từ lâu đã được xem là con số của quyền uy, bền vững và viên mãn. Trong tiếng Hán, số 9 đọc là “cửu”, đồng âm với “trường cửu” – biểu trưng cho sự dài lâu, vững bền. Ngày 9 tháng 9 vì thế được nhiều người quan niệm là thời điểm cát tường, thích hợp để khởi sự những điều tốt đẹp hoặc mang về nhà những món đồ may mắn.

Năm nay, mạng xã hội rần rần bàn tán về “9/9” không chỉ là ngày săn sale, mà còn là dịp để manifest, xoay chuyển cuộc đời bằng những món đồ gắn liền với may mắn, phong thủy và năng lượng tích cực. Dưới đây là gợi ý 9 món đồ bạn có thể mua hoặc chuẩn bị ngay hôm nay để khai thông vận khí, hút may mắn về nhà.

1. Thỏi son đỏ – biểu tượng cho năng lượng và sự tự tin

Màu đỏ trong phong thủy là màu của may mắn, thịnh vượng. Một thỏi son đỏ không chỉ giúp khuôn mặt bừng sáng mà còn được coi như bùa hộ mệnh giúp phái đẹp thu hút tài lộc, tình duyên. Mở đầu ngày 9/9 bằng việc sắm một thỏi son đỏ cũng giống như tự tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

2. Cây xanh để bàn – thanh lọc khí xấu, hút tài lộc Một chậu cây xanh nhỏ đặt trong phòng khách hay góc làm việc vừa có tác dụng trang trí, vừa là vật phẩm phong thủy giúp điều hòa không khí. Các loại cây như kim tiền, trầu bà, lan ý thường được tin rằng mang lại may mắn, hóa giải khí xấu và thu hút tài lộc.



3. Vật phẩm phong thủy nhỏ gọn – kích hoạt vận may Các loại đá phong thủy, vòng tay, hoặc tượng nhỏ bằng thạch anh, obsidian… có thể được mang theo người để tăng cường năng lượng tích cực. Nhiều người tin rằng vật phẩm phong thủy đặt đúng chỗ sẽ giúp đường công danh và tài lộc rộng mở. 4. Hoa tươi trong nhà – mời gọi nguồn sinh khí mới Hoa tươi tượng trưng cho sự sống, sự khởi đầu. Đặt bình hoa trong phòng khách hoặc bàn ăn vào ngày 9/9 được coi là một cách “mời gọi” nguồn năng lượng mới, khiến gia đình thêm hưng thịnh, các thành viên hòa thuận. 5. Ví tiền mới – tượng trưng cho sự no đủ Phong thủy quan niệm chiếc ví chứa tiền cũng chính là “ngôi nhà” của tài lộc. Một chiếc ví mới, màu sắc hợp mệnh được xem là cách hữu hiệu để giữ tiền, thu hút thêm tài khí. Đây cũng là món đồ rất nhiều người tranh thủ sắm trong ngày 9/9.



6. Chuông gió – đánh thức vận khí tốt Tiếng chuông gió leng keng không chỉ tạo cảm giác thư thái mà còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Chuông gió treo trước cửa hoặc trên ban công được tin rằng có thể xua đuổi uế khí, gọi mời năng lượng tích cực và may mắn đến với gia chủ.