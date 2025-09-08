5 món skincare hack da căng bóng mướt rượt, chị em mê mệt đến nỗi “nhắm mắt mua luôn”!

Trong hành trình chăm sóc da, việc dưỡng ẩm và phục hồi là bước không thể thiếu để duy trì làn da khỏe mạnh, căng mướt và rạng rỡ. Một routine dưỡng da hợp lý không chỉ giúp cải thiện tình trạng khô ráp, lão hóa sớm mà còn hỗ trợ da hấp thụ các dưỡng chất khác hiệu quả hơn. Nếu đang tìm kiếm những sản phẩm vừa được ưa chuộng, vừa mang lại hiệu quả rõ rệt, chị em có thể tham khảo 5 món dưỡng đang hot hit hiện nay.

1. Serum xịt khoáng d'Alba First Spray Serum

d'Alba First Spray Serum được mệnh danh là "serum quốc dân" nhờ công dụng đa năng và hiệu quả rõ rệt. Với kết cấu siêu mỏng nhẹ, sản phẩm nhanh chóng thẩm thấu mà không gây bết dính, mang lại làn da căng bóng, ẩm mịn suốt cả ngày. Công thức chứa dưỡng chất quý giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, hỗ trợ làm sáng da và tăng độ đàn hồi. Đặc biệt, dạng xịt phun sương tiện lợi cho phép bạn cấp ẩm và "hồi sinh" làn da ở bất kỳ đâu, từ văn phòng đến những chuyến du lịch. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa chăm da vừa tiết kiệm thời gian.

Với hơn 200.000 lượt bán trên Shopee, độ hot của serum d'Alba là điều không thể chối cãi. Chị em đang cần tìm một sản phẩm dưỡng da xịn mịn thì mau tranh thủ mua ngay, hiện em nó đang có giá tốt chỉ khoảng 315.000đ.

Nơi mua: Shopee

2. Sữa rửa mặt Round Lab 1025 Dokdo Cleanser

Sữa rửa mặt Round Lab 1025 Dokdo Cleanser nổi tiếng với công thức dịu nhẹ, có độ pH lý tưởng từ 5.0 - 6.0, gần với độ pH tự nhiên của da. Nhờ vậy, sản phẩm phù hợp sử dụng với mọi loại da, đặc biệt "cứu cánh" cho những làn da nhạy cảm, dễ kích ứng, khô ráp, mất nước hay da sau treatment. Kết cấu tạo bọt mịn giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất nhưng không gây khô căng, ngược lại còn cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Đây là một lựa chọn sữa rửa mặt an toàn, lành tính, vừa đảm bảo làm sạch vừa nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, căng mịn hơn mỗi ngày.

Nơi mua: Shopee

3. Kem thạch dưỡng da Medicube Collagen Jelly Cream

Không chỉ nổi tiếng với những dòng toner pad, Medicube còn gây sốt khi cho ra mắt sản phẩm kem dưỡng Collagen Jelly Cream, nổi bật với kết cấu thạch trong suốt và khả năng dưỡng da toàn diện. Công thức sản phẩm chứa Niacinamide kết hợp cùng Freeze-dried Hydrolyzed Collagen giúp tăng cường độ săn chắc, cải thiện đàn hồi, chống lão hóa và mang lại làn da sáng bóng tức thì. Khi thoa lên, chất kem mát mịn, tan đều, thẩm thấu nhanh, giúp da căng mọng và rạng rỡ mà không hề nặng mặt.

Nơi mua: Shopee

4. Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Nourishing

Kem dưỡng ẩm Neutrogena Hydro Boost Nourishing với phức hợp NMF mô phỏng độ ẩm tự nhiên của da, mang lại làn da tươi mới, căng mọng và rạng rỡ. Sản phẩm bổ sung Axit Amin giúp củng cố hàng rào ẩm, ngăn mất nước, hạn chế khô ráp. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh nhưng vẫn cấp ẩm sâu, đặc biệt phù hợp cho da khô, da thiếu nước cần phục hồi độ mềm mịn và đàn hồi.

Nơi mua: Shopee

5. Mặt nạ Caryophy Portulaca Mask Sheet

Mặt nạ Caryophy Portulaca Mask Sheet là giải pháp hỗ trợ chăm sóc da mụn và da sau mụn được nhiều chị em tin dùng. Với chiết xuất rau sam cùng các dưỡng chất làm dịu, sản phẩm giúp giảm kích ứng, hỗ trợ phục hồi và mang lại cảm giác thư giãn cho làn da. Mặt nạ cung cấp độ ẩm tức thì, giữ da mềm mại mà không lo khô căng, đồng thời hỗ trợ làm sáng và mờ thâm hiệu quả. Chất liệu mặt nạ mềm mịn, ôm khít gương mặt giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, kể cả làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Nơi mua: Shopee