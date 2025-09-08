Tôi từng mua căn hộ tầng 25 vì view đẹp - và đây là 3 điều bất tiện không ai nói trước

1. View đẹp không cứu nổi những lần… phải leo bộ 25 tầng

Tôi từng nghĩ “tầng cao thì đi thang máy, lo gì”, cho tới ngày… thang máy hỏng. Một sự cố tưởng hiếm hoi nhưng mỗi năm đều có vài lần xảy ra – cúp điện đột ngột, bảo trì thang máy, hoặc những dịp cao điểm như Tết khi lượng người đi lại dày đặc.

Tôi 45 tuổi, sống cùng mẹ già và con nhỏ. Khi thang máy hỏng hoặc quá tải, không chỉ là chuyện đi bộ mệt – mà còn là cảm giác bị kẹt giữa không trung. Giao hàng không nhận được, đồ ăn không ship lên, ông bà không dám đến chơi. View đẹp, nhưng ngày hôm đó chỉ thấy… mệt bở hơi tai.

2. Gió mạnh và ánh nắng gay gắt: Không phải lúc nào cũng “lý tưởng”

Ban đầu, tôi mê mẩn ánh sáng tràn ngập buổi sáng và cảnh hoàng hôn mỗi chiều. Nhưng sau một mùa hè đầu tiên sống ở tầng 25, tôi phải thay toàn bộ rèm cửa sang loại cách nhiệt dày.

Cửa kính nóng như chảo rang, máy lạnh phải bật cả ngày nếu không muốn căn nhà biến thành lò nướng. Chưa kể, ban công không thể trồng cây gì ra hồn – gió mạnh thổi bay cả chậu cây mini, phơi đồ thì văng tứ tung.

Chi phí điện mỗi tháng tăng thêm 400.000–500.000 đồng chỉ để “giữ mát” cho một căn hộ vốn tưởng là tuyệt vời.

3. Không gian sống… cô lập bất ngờ

Ở tầng 25, tôi ít khi gặp hàng xóm. Những tương tác xã giao giản dị như “chào buổi sáng”, “gửi giúp bưu phẩm”, hay mời nhau tách trà gần như biến mất.

Mẹ tôi từng nói: “Sống như ở trên mây, nhưng lại cảm thấy… lạc lõng”. Trẻ nhỏ không có bạn chơi tầng lân cận, người già khó đi lại, cảm giác cô đơn ngấm dần. Tôi không hối hận về căn hộ, nhưng sau vài năm sống, tôi hiểu rằng kết nối hàng xóm và cảm giác thuộc về cộng đồng – là điều mà tầng cao chưa chắc đã có.

Bài học sau trải nghiệm

Tôi không khuyên ai từ chối tầng cao. Nhưng trước khi mua nhà, đừng chỉ nghe lời môi giới hay chạy theo những hình ảnh “view triệu đô”. Hãy tự hỏi:

- Gia đình bạn có người già hoặc trẻ nhỏ không?

- Bạn có sẵn sàng chấp nhận mức chi phí điện nước cao hơn?

- Bạn có thực sự cần một ban công view đẹp, hay chỉ cần không gian sống dễ chịu và tiện lợi?

3 điều cần cân nhắc trước khi mua nhà tầng cao

Tiêu chí Điều cần lưu ý Chi phí vận hành Điện cao, rèm cách nhiệt, điều hòa hoạt động nhiều, thang máy cần bảo trì thường xuyên Mức độ tiện nghi Giao nhận khó khăn, người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ gặp bất tiện khi di chuyển Tâm lý – kết nối Ít tương tác với hàng xóm, dễ cảm thấy cô lập và thiếu sinh hoạt cộng đồng

Gợi ý nếu bạn vẫn thích tầng cao

- Chọn tầng 15–20 thay vì 25+ nếu muốn cân bằng giữa view và tiện nghi.

- Ưu tiên các dự án có thang máy dự phòng, máy phát điện tự động, hành lang thông thoáng.

- Hãy trải nghiệm thực tế 1–2 ngày ở căn hộ mẫu tầng cao trước khi quyết định xuống tiền.

Một lưu ý quan trọng khi chọn tầng: Cân đối tổng chi phí sinh hoạt dài hạn

Khi chọn tầng 25, tôi không chỉ phải trả giá cao hơn cho căn hộ có view sông, mà còn kéo theo những khoản phát sinh tưởng nhỏ mà lâu dài lại ngốn khá nhiều tiền:

- Tiền điện cao hơn do dùng điều hòa thường xuyên vào mùa hè (nóng tầng cao), mùa đông lại lạnh hơn (gió lùa mạnh).

- Chi phí bảo trì thiết bị như máy lọc không khí, hệ thống cửa kính chống ồn – do tầng cao thường bụi hơn và gió mạnh hơn.

- Tiền gửi xe, phí thang máy đôi khi cao hơn, tùy từng chung cư.

“Tôi không hối hận vì mua tầng cao – nhưng nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ tính toán kỹ hơn, đặc biệt là khi đã ở tuổi trung niên. Những lúc mang đồ nặng, khi bố mẹ lên chơi, hay lúc thang máy bảo trì, tôi mới thấm thía cảm giác ‘cao quá cũng khổ’”.

Kết luận:

Tầng 25 đẹp thật, nhưng cuộc sống mỗi ngày không chỉ để ngắm view. Với tôi, bài học từ căn hộ tầng cao chính là: đừng đánh đổi sự tiện lợi đời sống chỉ vì một tấm ảnh đẹp ngoài ban công.