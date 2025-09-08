Shopee Sao Live Đỉnh Chóp tháng 9 đánh dấu màn tái hợp đỉnh cao của 365DABAND

365DABAND chính thức tái hợp, mở màn bùng nổ cho đại tiệc giải trí tháng 9

Chắc hẳn các Stellaris (fanclub của 365DABAND) đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi phải không? Cuối cùng thì ước mơ cũng đã thành sự thật, bốn thành viên Isaac, Jun Phạm, ST Sơn Thạch, Will chuẩn bị có một màn tái hợp "chấn động" trên sân khấu Sao Live Đỉnh Chóp. Đặc biệt, sự kiện sẽ có sự dẫn dắt của anh chàng duyên dáng và hài hước Duy Khánh, hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút giải trí thật bùng nổ.

Đừng bỏ lỡ sân khấu tái hợp của 365DABAND tại Sao Live Đỉnh Chóp tháng 9.

Không chỉ fan nôn nao đến phát cuồng, mà chính các thành viên 365DABAND cũng đang chăm chỉ chuẩn bị cho màn trở lại đỉnh cao. Những đoạn clip hậu trường vừa được hé lộ đủ làm cả cộng đồng mạng dậy sóng, thấy rõ bốn anh chàng miệt mài tập vũ đạo, đúng chuẩn phong cách 365DABAND, phải hoàn hảo đến từng khung hình!

Tập luyện đã "cháy" cỡ này, không biết lúc trình diễn chính thức còn đỉnh cỡ nào!

Trong lúc tập luyện ăn ý với nhau là vậy, nhưng vừa xả vai là phòng tập ngay lập tức "bùng nổ" bởi những màn đấu khẩu không hồi kết.

Bên cạnh những bản hit gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 9x, 10x, sân khấu Sao Live Đỉnh Chóp còn hứa hẹn mang đến loạt khoảnh khắc thăng hoa từ 365DABAND. Ngoài các tiết mục solo làm nên dấu ấn riêng của từng thành viên, chương trình vẫn giữ kín phần biểu diễn nhóm đến phút chót. Chỉ cần tưởng tượng giây phút cả bốn nghệ sĩ cùng xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ cũng đủ để khán giả mong chờ và háo hức từng giây phút.

Đêm nhạc Sao Live Đỉnh Chóp chắc chắn sẽ đưa khán giả trở về thời thanh xuân với loạt bản hit đình đám từng làm mưa làm gió của 365DABAND. Hãy cùng đón xem Sao Live Đỉnh Chóp được phát sóng vào lúc 20H ngày 8.9.2025!

Shopee Live tháng 9 tiếp tục quy tụ dàn sao hot trong chuỗi siêu show và livestream

Tiếp nối Đêm nhạc Sao Live Đỉnh Chóp, khán giả sẽ còn gặp lại Jun Phạm trong "Sao Thì Sao" cùng anh chàng Duy Khánh và nữ ca sĩ Minh Tuyết. Câu hỏi đặt ra là liệu lần này "Mẹ Tuyết" có đủ quyền năng để "trị" được bộ đôi chủ - nô lắm trò, hay sẽ bị kéo vào vòng xoáy hài hước của họ. Tất cả sẽ được bật mí vào 12H ngày 9.9.2025.

Trưa ngày 9.9, cùng đón xem "Mẹ Tuyết" sẽ đối phó thế nào với "bộ đôi lắm chiêu" Jun Phạm và Duy Khánh.

Không chỉ có những màn tương tác khiến bạn cười nghiêng ngả, chương trình còn chiêu đãi khán giả một loạt ưu đãi độc quyền. Người xem có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu để chia kho 10 triệu Shopee Xu. Các thương hiệu lớn như LG, d’Alba hay LocknLock cũng góp mặt bằng loạt voucher giảm giá chỉ dành riêng cho người theo dõi livestream.

Chưa dừng lại ở đó, sự kiện 9.9 còn bùng nổ hơn nữa với chuỗi livestream giải trí kết hợp mua sắm. Dàn KOL "hot hit" bao gồm Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala, Duy Best, Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn... và nhiều gương mặt đình đám khác sẽ cùng nhau khuấy động không khí mùa sale này. Người dùng vừa được theo dõi những phiên livestream thú vị, vừa có cơ hội săn voucher giảm đến 4.000.000 đồng, voucher giảm tới 25% từ các thương hiệu yêu thích kèm Freeship 0 đồng mọi đơn.

Dàn sao khủng đổ bộ Shopee Live, khuấy đảo chuỗi show giải trí và livestream dịp 9.9.

Đồng hồ đang đếm ngược từng giây, nhóm nhạc 365DABAND đã sẵn sàng, dàn sao hot cũng đã vào vị trí. Việc của bạn chỉ là mở Shopee Live, tận hưởng chuỗi siêu show giải trí bất tận và tranh thủ săn deal hời vào ngày 9.9 sắp tới!

Thông tin ưu đãi:

Sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm - Siêu Nhanh Siêu Rẻ" đã chính thức lên sóng trên Shopee. Từ nay đến ngày 11.9, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 3 triệu đồng, chuỗi deal siêu rẻ chỉ từ 9.000 đồng cùng ưu đãi Freeship 0 đồng mọi đơn (kèm điều kiện). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/99