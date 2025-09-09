5 hộp phấn phủ siêu mỏng nhẹ, làm mờ lỗ chân lông tức thì và kiều dầu ráo mịn

Với phụ nữ công sở hay các cô nàng thường xuyên trang điểm, một lớp nền đẹp không thể thiếu bước "chốt hạ" bằng phấn phủ. Sản phẩm này không chỉ giúp lớp trang điểm bền lâu, mà còn hỗ trợ kiềm dầu, che mờ lỗ chân lông, tạo hiệu ứng mịn lì tự nhiên. Nếu bạn đang tìm kiếm một hộp phấn phủ nhẹ tênh nhưng hiệu quả rõ rệt, dưới đây là 5 gợi ý đáng thử.

1. Phấn phủ bột LCHEAR Tím Aurora

Được nhiều chị em yêu thích bởi khả năng bắt sáng và hiệu ứng trong suốt, phấn phủ LCHEAR Tím Aurora giúp da trông rạng rỡ nhưng không hề bóng nhờn. Hạt phấn siêu mịn, tiệp vào da nhanh chóng, tạo cảm giác như "không hề đánh phấn". Sản phẩm còn có khả năng kiềm dầu tốt, giữ lớp nền lâu trôi trong nhiều giờ.

Nơi mua: LCHEAR

2. Innisfree Pore Blur Pact

Đúng như tên gọi, hộp phấn nén này là "vũ khí" che mờ lỗ chân lông hiệu quả. Công thức dịu nhẹ, không gây bí da, phù hợp cả với làn da nhạy cảm. Bề mặt da sau khi phủ phấn trở nên mịn màng, mềm mại như da em bé, giúp lớp nền thêm tự nhiên và trong trẻo.

Nơi mua: Innisfree

3. Lemonade Supermatte No Makeup Loose Powder

Đại diện từ thương hiệu Việt, Lemonade mang đến dòng phấn phủ dạng bột siêu nhẹ, giúp làn da ráo mịn suốt cả ngày dài. Kết cấu hạt phấn trong mờ, dễ tán, không để lại vệt trắng trên da. Đặc biệt, sản phẩm còn hướng đến phong cách "No Makeup", giúp gương mặt tươi tắn mà vẫn giữ vẻ tự nhiên.

Nơi mua: Lemonade

4. Laneige Skin Veil Tone-Up Powder

Laneige vốn nổi tiếng với những sản phẩm trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên nét đẹp trong veo của làn da châu Á. Hộp phấn phủ này vừa có khả năng kiềm dầu, vừa tạo hiệu ứng nâng tông nhẹ, giúp da sáng hơn mà không cần thêm nhiều bước trang điểm. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn tiết kiệm thời gian nhưng vẫn xuất hiện rạng rỡ.

Nơi mua: Laneige

5. ONE DAY'S YOU Pore Sebum Powder

Nhỏ gọn và tiện lợi, sản phẩm này đặc biệt được ưa chuộng trong giới trẻ Hàn. Với khả năng hút dầu thừa nhanh chóng, phấn phủ ONE DAY'S YOU giúp da ráo mịn tức thì, không lo bóng dầu ngay cả trong ngày hè oi bức. Làn da sau khi phủ phấn trở nên mịn màng, khô thoáng, thích hợp để mang theo trong túi xách cho những lần cần dặm lại.

Một hộp phấn phủ tốt chính là "trợ thủ" đắc lực giúp bạn tự tin với lớp nền bền đẹp suốt cả ngày. Dù là lựa chọn phấn nén hay phấn bột, bạn hãy ưu tiên sản phẩm có hạt phấn mịn, khả năng kiềm dầu ổn định và không gây bí da. Với 5 gợi ý trên, chắc chắn bạn sẽ tìm được "người bạn đồng hành" phù hợp để có một làn da mịn lì, rạng rỡ mà vẫn tự nhiên.