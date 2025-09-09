Vạch trần món đồ chơi giá 5.000 đồng nhìn nịnh mắt nhưng đe dọa sức khỏe, nhiều khi cấp cứu cũng chẳng kịp

Những viên hạt nhỏ xíu, chỉ bằng hạt gạo, khi gặp nước lại phình to thành những quả cầu tròn trong suốt và nhiều màu sắc, thường được gọi là hạt nở hay hạt ngậm nước. Chúng được bày bán ở chợ, cửa hàng tạp hóa hay trên các sàn thương mại điện tử với giá vô cùng rẻ, chỉ từ 5.000 - 20.000 đồng là có thể mua cả túi lớn. Chính mức giá rẻ bèo cộng với vẻ ngoài bắt mắt đã khiến nhiều người lầm tưởng đây là món đồ chơi vô hại hoặc chỉ đơn giản là đồ trang trí. Thực tế, hạt nở lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Vì sao hạt nở nguy hiểm?

1. Khả năng phình to bất thường

Một hạt nở khô chỉ nhỏ bằng đầu kim, nhưng sau khi gặp nước có thể tăng kích thước gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Khi vô tình nuốt phải, hạt sẽ tiếp tục hút dịch trong dạ dày và ruột, phình to thành những khối trơn nhẵn khó trôi. Điều này dễ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn liên tục, không ăn uống được. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng tắc ruột có thể dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

2. Chất liệu không an toàn

Hạt nở được sản xuất chủ yếu từ các loại polymer như polyacrylamide hoặc polyacrylate. Một số loại được dùng trong nông nghiệp làm chất giữ ẩm cho đất, vốn không khuyến cáo dùng trong sinh hoạt gia đình. Nhiều sản phẩm trôi nổi trên thị trường không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ chứa hóa chất độc hại hoặc phụ gia không an toàn. Việc trẻ tiếp xúc thường xuyên hoặc nuốt phải những hạt này càng làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Ngoại hình dễ gây nhầm lẫn

Sau khi ngậm nước, hạt nở trở nên căng bóng, lấp lánh, giống hệt như những viên thạch rau câu nhiều màu sắc. Trẻ nhỏ vốn tò mò, rất dễ bị thu hút và bỏ vào miệng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc dù phụ huynh đã nhiều lần nhắc nhở.

Thực tế cảnh báo

Các bệnh viện trong nước đã từng tiếp nhận nhiều ca trẻ phải nhập viện cấp cứu vì nuốt hạt nở. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện hạt đã phình to tới vài cm, nằm chặn trong đường ruột, buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật để lấy ra. Những ca bệnh này là lời cảnh báo rõ ràng rằng hạt nở hoàn toàn không phải "đồ chơi vô hại" như nhiều người vẫn nghĩ.