Chung cư hay nhà phố đều cần nhớ: 4 góc nhà “tụ khí xấu” phải dọn ngay để không hao tài tán lộc

Một ngôi nhà hay căn hộ chung cư không chỉ là chỗ ở mà còn là nơi tích tụ và luân chuyển năng lượng. Người xưa tin rằng "nhà sạch thì phúc đến, nhà bẩn thì tài lộc hao mòn". Thực tế khoa học hiện đại cũng chứng minh: Những góc khuất ít được chú ý trong sinh hoạt hằng ngày chính là ổ vi khuẩn, nấm mốc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của gia chủ.

Về mặt phong thủy, những nơi này nếu không được xử lý thường xuyên sẽ khiến năng lượng xấu tích tụ, chặn dòng sinh khí và tài lộc. Dưới đây là 4 vị trí quan trọng trong nhà nhất định phải thường xuyên vệ sinh vừa là bài học từ kinh nghiệm thực tế, vừa là bí quyết để gia đạo hưng thịnh, tài vận không ngừng chảy vào.

1. Bồn cầu và nút xả nước: Nơi âm khí dễ bốc lên cản trở tài lộc

Nhiều người có thói quen xả nước bồn cầu mà không đóng nắp, nhưng ít ai biết rằng, mỗi lần xả nước, hàng chục nghìn vi khuẩn có thể bắn cao tới 2 mét và lơ lửng trong không khí đến 6 tiếng. Chúng rơi xuống mặt bồn cầu, nút xả, thậm chí bám vào đồ dùng trong phòng tắm. Nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Microbiology còn chỉ ra rằng, lượng vi khuẩn ở nút xả nước thậm chí gấp 3–5 lần so với bệ ngồi.

Giải pháp:

- Sau khi sử dụng, luôn đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước.

- Định kỳ lau chùi bằng khăn khử khuẩn có chứa clo, chú ý cả các khe hở nhỏ.

- Theo phong thủy, WC sạch sẽ tượng trưng cho việc "thoát khí" nhẹ nhàng, giúp tài khí không bị lẫn với uế khí.

2. Gioăng cao su của máy giặt: Ẩn họa từ sự ẩm mốc

Máy giặt mang đến sự tiện lợi, nhưng nếu gioăng cao su (vòng đệm cửa máy giặt) không được vệ sinh, nó sẽ trở thành ổ nấm mốc, men vi sinh và vi khuẩn. Quần áo giặt xong có mùi hôi ẩm, thậm chí gây kích ứng da, nấm ngứa hoặc viêm đường tiết niệu khi giặt đồ lót.

Giải pháp:

- Mỗi tháng một lần, dùng gel diệt mốc bôi vào khe cao su, để 8–10 tiếng rồi lau sạch.

- Giữ cửa máy giặt hé mở sau khi giặt để hong khô, tránh tích tụ hơi ẩm.

- Nhà chung cư nhỏ thường đặt máy giặt trong logia, khu kín càng cần giữ khô thoáng để không làm tụ khí xấu ảnh hưởng tài vận.

3. Lưới lọc máy lạnh: Bụi bẩn ngăn tài khí lưu thông

Khi mở điều hòa mà ngửi thấy mùi "ẩm mốc" hay "bụi đất", đó là dấu hiệu lọc gió đã quá bẩn. Ngoài việc gây bệnh hô hấp, theo phong thủy, khí lưu thông trong nhà bị nghẽn cũng đồng nghĩa tài khí không thể tuần hoàn trọn vẹn.

Giải pháp:

- Mỗi 1–2 tuần vệ sinh lọc gió: Tháo ra, ngâm trong nước ấm pha xà phòng trung tính 15 phút, rửa sạch và để khô trước khi lắp lại.

- Việc làm sạch này không chỉ tiết kiệm điện năng mà còn giúp "khí" trong nhà lưu thông tốt, tài lộc cũng vì thế mà dễ dàng tụ lại.

4. Gối cao su/latex đã dùng lâu: Nguy cơ tiềm ẩn và phong thủy giấc ngủ

Nhiều gia đình, đặc biệt là ở các căn hộ hiện đại, chuộng gối latex vì êm ái. Nhưng sau 2–3 năm, gối bắt đầu oxy hóa, vỡ vụn thành bột mịn. Khi hít phải, người dùng dễ bị dị ứng, kích ứng đường hô hấp.

Trong phong thủy, giấc ngủ là nơi nạp lại năng lượng cho thân – tâm – trí. Gối cũ hỏng tượng trưng cho sự trì trệ, năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo trong công việc và quyết định tài chính.

Giải pháp:

- Thay gối latex sau 2 năm sử dụng hoặc ngay khi thấy dấu hiệu bở, vỡ vụn.

- Chọn gối phù hợp cơ địa, giữ vệ sinh chăn ga gối sạch sẽ để giấc ngủ thực sự "nuôi dưỡng tài vận".

Nhà ở hay chung cư không chỉ là không gian vật lý, mà còn là trường năng lượng quyết định tài vận, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình. Việc thường xuyên vệ sinh 4 vị trí trên không chỉ là giữ nhà sạch, mà còn là cách nuôi dưỡng sinh khí, mở đường cho tài lộc hanh thông.

Hãy nhớ: "Nhà sạch thì lộc ở, nhà bẩn thì lộc đi". Một chút chú ý hôm nay, có thể đổi lại may mắn và bình an lâu dài cho cả gia đình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)