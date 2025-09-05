5 món đồ có tỉ lệ bị bỏ rơi cao nhất, càng ngày càng "thất sủng"

Nhiều món đồ điện gia dụng từng là niềm mơ ước của các gia đình, nhưng theo thời gian lại trở thành thứ bị xếp xó vì ít sử dụng, thậm chí còn gây phiền toái hơn là tiện ích. Dưới đây là 5 thiết bị có tỉ lệ bị bỏ rơi cao nhất, nếu đang có ý định sắm thì bạn nên cân nhắc kỹ.

1. Tivi truyền thống

Ngày nay, tivi trong nhiều gia đình chỉ còn để làm cảnh. Với sự bùng nổ của điện thoại thông minh, máy tính bảng và laptop, nhu cầu xem giải trí đã chuyển dịch mạnh. Hơn nữa, nhiều dịch vụ xem phim trên tivi yêu cầu trả phí, thao tác phức tạp khiến người lớn tuổi khó sử dụng. Thậm chí có những chiếc tivi bị hỏng vì cả năm không bật đến. Có thể thấy, dù vẫn là món đồ tiện lợi nhưng tivi đã không còn giữ vị trí trung tâm như trước, và đang dần bị thay thế bởi thiết bị cá nhân nhỏ gọn, tiện lợi hơn.

2. Tủ sấy khử trùng bát đĩa

Vào thập niên 90, tủ khử trùng từng là biểu tượng của gia đình khá giả. Tuy nhiên, ngày nay thiết bị này gần như không còn phổ biến. Nguyên nhân là công năng quá đơn điệu, chỉ khử trùng mà không rửa được chén bát. So với máy rửa bát hiện đại có tích hợp tính năng diệt khuẩn, tủ khử trùng nhanh chóng trở nên lạc hậu. Ngoài ra, nhiều loại tủ còn dễ bám bụi bẩn, biến thành nơi phát sinh vi khuẩn mới, phản tác dụng ban đầu.

3. Máy hút bụi truyền thống

Từng được ca ngợi là giải pháp dọn dẹp vượt trội, nhưng máy hút bụi kiểu cũ đang dần bị thay thế. Chúng cồng kềnh, dây điện vướng víu, nặng nề và khó cất gọn. Trong khi đó, robot hút bụi, máy lau sàn hay các loại máy hút bụi không dây gọn nhẹ tiện lợi hơn nhiều. Chính vì thế, nhiều gia đình mua về nhưng rồi chỉ dùng vài lần, sau đó bỏ quên trong góc tủ.

4. Máy lọc nước dạng bình úp và cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh kết hợp với bình nước 20 lít từng là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thiết bị này tiềm ẩn nhiều vấn đề vệ sinh. Phần vòi và khay chứa dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn; nước bị đun đi đun lại tạo ra hiện tượng gọi là nước đun sôi nhiều lần có thể chứa nitrit gây hại sức khỏe. Chưa kể, thị trường nước đóng bình còn tồn tại rủi ro về chất lượng. Thay vì sắm cây nước cồng kềnh, nhiều gia đình hiện chuyển sang máy lọc nước tại vòi hoặc các thiết bị lọc trực tiếp, vừa an toàn vừa tiện lợi hơn.

5. Bàn ủi hơi nước đứng (máy là hơi dạng đứng)

Máy là hơi đứng hiện vẫn được ưa chuộng đặc biệt trong các cửa hàng quần áo. Nhưng trong đời sống thường ngày, tần suất sử dụng lại rất thấp. Lý do là vì máy cồng kềnh, chiếm diện tích, hiệu quả là không vượt trội so với bàn ủi hơi nước cầm tay hiện đại. Bởi vậy, nhiều người mua về chỉ để một góc. Giải pháp hợp lý hơn là sắm bàn ủi nhỏ gọn, dễ mang đi và phù hợp nhiều loại vải.

Theo Toutiao