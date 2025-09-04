Năm Nhuận 2025, cúng Rằm tháng 7 cần chọn ngày đẹp, giờ thiêng: Chọn 2 ngày này, LỘC tràn vào nhà, PHÚC khí đầy ắp!

Trong đời sống tâm linh của người Việt, Rằm tháng 7 âm lịch luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp hội tụ nhiều nghi lễ lớn như lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Xá tội vong nhân. Không chỉ là thời khắc tri ân tổ tiên, tưởng nhớ người đã khuất, Rằm tháng 7 còn được coi là ngày cầu bình an, hanh thông trong công việc và tài lộc. Cúng rằm tháng 7 năm 2025 cần lưu ý chọn ngày đẹp, giờ thiêng và ghi nhớ những điều dưới đây:

Vì sao Rằm tháng 7 được coi trọng?

Theo "Bách khoa thư làng Việt cổ truyền" (NXB Chính trị Quốc gia, 2021), GS Bùi Xuân Đính nhấn mạnh: Tết Rằm tháng Bảy thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và lễ thức Phật - Đạo, qua đó bồi đắp tư tưởng hiếu nghĩa, lòng từ bi và tính nhân văn. Người dân vừa tưởng nhớ ông bà cha mẹ, vừa xót thương những vong hồn vất vưởng, đồng thời biết ơn những bậc đã hy sinh cho nghĩa lớn.

Với ý nghĩa sâu xa ấy, người Việt từ xưa đến nay đều dành sự trang trọng đặc biệt cho các nghi lễ trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Ngày đẹp và giờ thiêng để cúng Rằm tháng 7 năm 2025

Dân gian quan niệm, việc cúng Rằm tháng 7 có thể tiến hành từ mùng 2 đến trước 12h trưa ngày 15 âm lịch. Lý do là từ mùng 2, Quỷ Môn Quan được mở, vong linh có thể về hưởng lễ vật; sau giờ Ngọ ngày 15 thì "cửa âm" đóng lại, đồ cúng sẽ không còn đến được với người đã khuất.

Tuy nhiên, theo Lịch vạn niên 2025, hai ngày 14 và 15 tháng 7 âm (tức 5/9 và 6/9/2025 dương lịch) là thời điểm đẹp và linh thiêng nhất:

Ngày 14 âm (5/9/2025, thứ Sáu, ngày Đinh Sửu): Có sao Lâu chiếu, cát lành, thuận cho việc cúng lễ. Ngày 15 âm (6/9/2025, thứ Bảy, ngày Mậu Dần): Chính Rằm, có sao Vị chiếu, Lục nhâm Tốc hỷ, vạn điều cát tường. Rơi vào cuối tuần, rất thuận tiện để các gia đình chuẩn bị chu đáo.

Trong hai ngày này, những khung giờ được coi là linh thiêng để tiến hành nghi lễ gồm:

Ngày 14 âm: Giờ Mão (5h-7h), giờ Tị (9h-11h), giờ Thân (15h-17h), giờ Tuất (19h-21h). Ngày 15 âm: Giờ Thìn (7h-9h), giờ Tị (9h-11h), giờ Mùi (13h-15h).

Lưu ý: Lễ cúng Phật, gia tiên và thần linh nên làm vào ban ngày, tốt nhất buổi sáng. Lễ cúng thí thực cô hồn thì phù hợp buổi chiều hoặc tối, sau khi Mặt trời lặn, để vong linh dễ tiếp nhận lễ vật.

Mâm cỗ và trình tự nghi lễ

Mâm cỗ Rằm tháng 7 thường có ba phần:

- Mâm cỗ chay: Dâng Phật, gồm xôi, canh rau củ, nấm, nem chay, món xào thanh tịnh.

- Mâm cỗ mặn: Cúng gia tiên và thần linh, gồm gà hoặc vịt luộc, xôi gấc, chả lụa, canh, cơm.

- Mâm cúng chúng sinh ngoài trời: Cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, bỏng ngô, hoa quả và tiền vàng.

Theo giáo lý nhà Phật, Rằm tháng 7 thường có 4 lễ cúng: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, sau cùng mới là cúng thí thực cô hồn. Thông lệ tốt nhất là sáng đi chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu cho cha mẹ, tổ tiên. Sau đó về nhà cúng Phật, thần linh, gia tiên, rồi chiều tối mới bày mâm cúng cô hồn ngoài sân hoặc tại chùa.

Ý nghĩa và lưu ý khi cúng

Cúng Rằm tháng 7 không chỉ để tưởng nhớ, tri ân mà còn là cách gắn kết giữa dương gian và âm giới, giữa con cháu với gia tiên. Điều cốt lõi không nằm ở sự sang trọng của mâm cỗ, mà là ở tấm lòng thành kính, sự hiếu thảo và tinh thần hướng thiện.

Một số lưu ý quan trọng:

- Không đặt mâm cúng cô hồn ở bậu cửa, nên đặt ngoài sân hoặc ra chùa.

- Dù chọn ngày, giờ nào cũng cần hoàn tất trước 12h trưa ngày 15/7 âm.

- Giữ tâm thanh tịnh, tránh cầu xin vụ lợi quá mức, thay vào đó hướng đến bình an, sức khỏe và gia đạo thuận hòa.

***

Rằm tháng 7 năm 2025, hai ngày 14 và 15 âm lịch được coi là đẹp và linh thiêng nhất để tiến hành nghi lễ. Các khung giờ tốt trong hai ngày này giúp gia chủ dễ dàng kết nối với linh khí đất trời và lòng thành kính dễ được chứng giám. Quan trọng hơn cả, cúng Rằm không chỉ để cầu tài lộc, mà còn là dịp để mỗi người thể hiện hiếu nghĩa với ông bà cha mẹ, hướng tâm từ bi đến chúng sinh, và củng cố sợi dây gắn kết giữa con cháu với tổ tiên.





